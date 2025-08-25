Kategórie
dnes 25. augusta 2025 o 11:30
Čas čítania 0:36
Karolína Uličná

Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo

Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo
Zdroj: Unsplash/Valentina Chernobay
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE LIETADLO
Nová politika už nezaručuje vrátenie peňazí za zakúpené extra sedadlo pre plus-size cestujúcich.

Cestovanie lietadlom prináša množstvo pravidiel a obmedzení, ktoré sa týkajú bezpečnosti aj pohodlia pasažierov. Letecké spoločnosti často upravujú svoje politiky, aby vyhoveli rastúcim nárokom na komfort a efektivitu.

Letecká spoločnosť Southwest Airlines zavádza novú politiku, ktorá bude vyžadovať od cestujúcich s nadváhou zakúpenie ďalšieho sedadla. Nové pravidlo leteckej spoločnosti bude platné od roku 2026 a vyžadovať a bude, aby cestujúci, ktorí „zasahujú do susedného sedadla“, zakúpili ďalší lístok, píše Complex.

Odporúčané
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík 19. augusta 2025 o 8:51

Pred zmenou politiky mohli cestujúci s väčšou veľkosťou u Southwest Airlines buď zakúpiť extra sedadlo vopred a dostať zaň refundáciu, alebo si vyžiadať extra sedadlo priamo na letisku bez poplatku.

Nová politika však uvádza, že týmto cestujúcim už nemusí byť vrátená cena za extra sedadlo. Žiadosti o refundáciu je teraz potrebné podať do 90 dní, let nesmie byť vypredaný a extra lístok musí byť zakúpený v rovnakej triede ako pôvodné sedadlo. Používatelia na sociálnych sieťach reagovali rôzne, väčšina verejnosti však zmeny podporila. 

Anketa:
Aký máš na to názor ty?
Správne rozhodnutie.
Je to diskriminácia.
Správne rozhodnutie.
74 %
153 Hlasov
Je to diskriminácia.
26 %
53 Hlasov
CESTOVANIE LIETADLO
CESTOVANIE LIETADLO
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Pexels
