Nová politika už nezaručuje vrátenie peňazí za zakúpené extra sedadlo pre plus-size cestujúcich.
Cestovanie lietadlom prináša množstvo pravidiel a obmedzení, ktoré sa týkajú bezpečnosti aj pohodlia pasažierov. Letecké spoločnosti často upravujú svoje politiky, aby vyhoveli rastúcim nárokom na komfort a efektivitu.
Letecká spoločnosť Southwest Airlines zavádza novú politiku, ktorá bude vyžadovať od cestujúcich s nadváhou zakúpenie ďalšieho sedadla. Nové pravidlo leteckej spoločnosti bude platné od roku 2026 a vyžadovať a bude, aby cestujúci, ktorí „zasahujú do susedného sedadla“, zakúpili ďalší lístok, píše Complex.
Pred zmenou politiky mohli cestujúci s väčšou veľkosťou u Southwest Airlines buď zakúpiť extra sedadlo vopred a dostať zaň refundáciu, alebo si vyžiadať extra sedadlo priamo na letisku bez poplatku.
Nová politika však uvádza, že týmto cestujúcim už nemusí byť vrátená cena za extra sedadlo. Žiadosti o refundáciu je teraz potrebné podať do 90 dní, let nesmie byť vypredaný a extra lístok musí byť zakúpený v rovnakej triede ako pôvodné sedadlo. Používatelia na sociálnych sieťach reagovali rôzne, väčšina verejnosti však zmeny podporila.