Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. augusta 2025 o 14:49
Čas čítania 0:28
Michaela Kedžuchová

Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka

Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka
Zdroj: Instagram / @yak.sha
GASTRO GASTRO BRATISLAVA SPRÁVY Z DOMOVA YAKSHA ZMRZLINA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Yaksha prichádza s novou zdravou zmrzkou, ktorú si môžeš vychutnať v centre mesta.

Yaksha je známy svojím zdravým životným štýlom, no touto kolaboráciou opäť potvrdzuje, že si potrpí aj na dobrom jedle. Po novom sa spojil s cukrárňou Moja Srdcovka. Tá vie, ako si získať svojich zákazníkov veľkým výberom pochúťok, ktorý opäť rozšírili o jedinečnú zmrzlinu. Spolu so známym bratislavským spotom predstavili nízkokalorickú medovú zmrzlinu. 

Odporúčané
Alenka a Miro si otvorili zmrzlináreň v Šarišských Michaľanoch. Málokto príde na jeden kopček (Reportáž) Alenka a Miro si otvorili zmrzlináreň v Šarišských Michaľanoch. Málokto príde na jeden kopček (Reportáž) 22. júna 2025 o 7:00
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by YAK.SHA (@yak.sha)

Yaksha pod post napísal: 

„Med je láska a spomienka na detstvo, preto spojenie Moja Srdcovka x YAKSHA prináša niečo, čo tu ešte nebolo – nízkokalorickú medovú zmrzlinu.“

„Tradičná chuť, ktorá nás vracia k bezstarostným letám, sa spojila s dospeláckymi kritériami zdravého dezertu. Výsledkom je gelato, ktoré si zachováva všetku svoju čarovnú chuť, no s ľahkosťou, ktorá sedí každému.“

Odporúčané
TEST: Kde je najlepšia zmrzlina v Bratislave? Ochutnali sme za teba najpopulárnejšie zmrzlinárne v Starom Meste TEST: Kde je najlepšia zmrzlina v Bratislave? Ochutnali sme za teba najpopulárnejšie zmrzlinárne v Starom Meste 13. mája 2025 o 12:00
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
GASTRO BRATISLAVA SPRÁVY Z DOMOVA YAKSHA ZMRZLINA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Náhľadový obrázok: Instagram / @yak.sha
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
refresher+
Odporúčané
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
pred hodinou
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Storky
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Lifestyle news
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií pred 5 minútami
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“ pred hodinou
Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti pred 2 hodinami
Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka pred 3 hodinami
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci dnes o 13:36
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi dnes o 12:49
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo dnes o 11:30
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe dnes o 10:27
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Vojna na Ukrajine Andrej Babiš
Viac
Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve
pred 22 minútami
V okrese Lučenec pribúdajú prípady hepatitídy typu A. Hygienici zavádzajú opatrenia
pred hodinou
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 2 hodinami

Viac z Gastro

Všetko
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci
dnes o 13:36
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
včera o 11:00
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
20. 8. 2025 12:42
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné
14. 8. 2025 12:19
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
18. 8. 2025 12:38
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
15. 8. 2025 16:42
Viac z Osobnosti Všetko
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
pred 3 dňami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
18. 8. 2025 16:04
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter
20. 8. 2025 14:24
Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
20. 8. 2025 7:49
Viac z Tech Všetko
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
dnes o 07:16
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
včera o 10:00
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií
Móda
pred 5 minútami
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií
pred 5 minútami
Supreme prišiel s nečakanými kolaboráciami v ich najnovšej kolekcii.
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
refresher+
Odporúčané
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
pred hodinou
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
dnes o 11:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
refresher+
Odporúčané
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
dnes o 10:51
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
včera o 11:00
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo
dnes o 11:30
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 3 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia