Yaksha prichádza s novou zdravou zmrzkou, ktorú si môžeš vychutnať v centre mesta.
Yaksha je známy svojím zdravým životným štýlom, no touto kolaboráciou opäť potvrdzuje, že si potrpí aj na dobrom jedle. Po novom sa spojil s cukrárňou Moja Srdcovka. Tá vie, ako si získať svojich zákazníkov veľkým výberom pochúťok, ktorý opäť rozšírili o jedinečnú zmrzlinu. Spolu so známym bratislavským spotom predstavili nízkokalorickú medovú zmrzlinu.
Yaksha pod post napísal:
„Med je láska a spomienka na detstvo, preto spojenie Moja Srdcovka x YAKSHA prináša niečo, čo tu ešte nebolo – nízkokalorickú medovú zmrzlinu.“
„Tradičná chuť, ktorá nás vracia k bezstarostným letám, sa spojila s dospeláckymi kritériami zdravého dezertu. Výsledkom je gelato, ktoré si zachováva všetku svoju čarovnú chuť, no s ľahkosťou, ktorá sedí každému.“