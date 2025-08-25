Citlivý obsah
Kermit Gosnell na svojej klinike podľa výpovedí personálu pripravil o život stovky novorodencov a nevyvinutých plodov.
Článok obsahuje autentické fotografie z miesta činu a detailné opisy vrážd, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.
Vykonával nelegálne interrupcie v neskorých štádiách tehotenstva a vraždil novorodencov tak, že im zaživa prestrihol miechu nožnicami. Prípad amerického lekára Kermita Gosnella sa zapísal do histórie ako jeden z najbrutálnejších zločinov proti ľudskosti.
Nenápadný dom s tehlovou fasádou na Lancaster Avenue vo Filadelfii predstavoval útočisko pre chudobné a zúfalé ženy, ktoré si nechceli nechať svojho potomka. No klinika, ktorú lekár viedol, mala nehumánne podmienky.
- Ako lekár vykonával interrupcie pomocou plastovej gule s čepeľami a drôtmi.
- O správe, podľa ktorej to na klinike páchlo močom, podlahy boli zašpinené krvou a všade sa povaľovali použité chirurgické nástroje.
- O tom, ako FBI na klinike našli 45 mŕtvych tiel zavraždených novorodencov.
- Ako Kermit Gosnell odrezal končatiny jednému z novorodencov a pred kolegyňou žartoval, že dieťa bolo také veľké, že „by dokázalo samé prejsť na autobusovú zastávku“.
- Aký trest dostal za svoje zločiny a čo je s ním v súčasnosti.
