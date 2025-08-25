Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 5:26
Lukáš Čelka

Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami

Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
Zdroj: Supreme court of Philadelfia
ZAUJÍMAVOSTI NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Kermit Gosnell na svojej klinike podľa výpovedí personálu pripravil o život stovky novorodencov a nevyvinutých plodov.

Článok obsahuje autentické fotografie z miesta činu a detailné opisy vrážd, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.


Vykonával nelegálne interrupcie v neskorých štádiách tehotenstva a vraždil novorodencov tak, že im zaživa prestrihol miechu nožnicami. Prípad amerického lekára Kermita Gosnella sa zapísal do histórie ako jeden z najbrutálnejších zločinov proti ľudskosti.

Nenápadný dom s tehlovou fasádou na Lancaster Avenue vo Filadelfii predstavoval útočisko pre chudobné a zúfalé ženy, ktoré si nechceli nechať svojho potomka. No klinika, ktorú lekár viedol, mala nehumánne podmienky.

Súvisiace témy
NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné" miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť", a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Zdroj: supremecourt.gov, whyy.org, house.gov, nytimes.com, inquirer.com, nih.gov, cbsnews.com, theguardian.com, cnn.com, hollywoodreporter.com
Náhľadový obrázok: Úrad okresného prokurátora vo Philadelphii, Supreme court of Philadelfia
