Sociálne siete sú plné inšpirácie, no nie každý look, ktorý vyzerá skvelo na fotke, zvládne aj celodenný maratón v horúčave, prachu či daždi.

Festivalová sezóna je v plnom prúde a aj ty si z nej určite chceš odniesť nezabudnuteľné zážitky a skvelé spomienky. Žijeme však v dobe sociálnych sietí, kde túžime aj po perfektných fotkách – a k nim neodmysliteľne patrí aj štýlový outfit.

Instagram a TikTok sú plné dokonalých festivalových lookov, ktoré síce vyzerajú fantasticky na fotkách, no v realite bývajú často nepohodlné, nepraktické – jednoducho nefunkčné. Ako teda nájsť rovnováhu medzi štýlom a pohodlím tak, aby si vyzeral/a dobre a zároveň sa cítil/a fajn celý deň? Poradíme ti!

Instagram vs. realita (festival edition)

Pripravili sme pre teba zoznam 10 kúskov, ktoré síce na prvý pohľad vyzerajú skvelo, no na festivale ich voľbu môžeš rýchlo oľutovať. Pri každom ti vysvetlíme prečo a zároveň ponúkneme tipy a triky, ako ich nahradiť.

Veľké klobúky bez upevnenia

Vyzerajú síce štýlovo, no v praxi ti ich môže pri prvom vetre sfúknuť – a namiesto módy riešiš, kam ti odletel klobúk. Navyše môžu zavadzať ľuďom okolo teba, najmä v dave a rozhodne aj tebe pri tancovaní. Namiesto toho skús štýlovú šatku do vlasov – dnes sa nosí ako doplnok aj praktická ochrana pred slnkom. Ak sa nechceš vzdať klobúka, vyber si taký, ktorý má upevňovaciu šnúrku – je to praktickejšia a bezpečnejšia voľba.

Okuliare len na efekt

Môžu síce vyzerať cool a trendy, no tvoje oči pred slnkom neochránia. Zdravie by malo byť vždy na prvom mieste – a ak vieš, že na festivale stráviš celý deň vonku, ochranu zraku by si určite nemal/a podceniť.

Extra dlhé rukávy

Vďaka nim síce môžeš získať super fotku, no ideálne hneď po príchode na festival. Po prvom jedle ich totiž budeš mať pravdepodobne špinavé a okrem toho ti môžu zavadzať aj pri tanci, čo na dobrom festivale určite nechceme. Namiesto efektu tak môžeš celý deň riešiť len neustále vyhŕňanie rukávov.