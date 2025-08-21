Od prebláznenej noci až po kľudné ráno v kaviarni, máme pre teba tipy na víkend.
Nevieš, kam skočiť tento víkend? Na to sme tu my. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo nás zaujalo.
Piatok 22. augusta
Urban Madness vol. 3, Alchymista
Tieto Piatky v Meste sa budú niesť v duchu trošku tvrdšej hudby, ktorú ti prinesie DJ Grimaso a Yanko Kral. Ak sa chceš dobre vytancovať, vieš, kam ísť.
VM Live + Guests, Pink Whale
Ak máš náladu na objavovanie novej hudby a undergroundových mien, určite skoč do Pink Whale, kde sa predvedú chalani z Vranova, ale aj mladá raperka Babyfacealess či DJi ako PG, ktorého môžeš poznať od Shimmiho.
Mýšačka Fest, Nová Tržnica
Mýšačka Fest prináša do Novej Tržnice umelcov ako Dušan Vlk, Karlo, Tatrofka, ale aj Brizolit. Ak máš náladu na menej mainstreamový sound s rozhodne zásadnou kultúrou, skoč na Šancovú.
Sobota 23. augusta
Break Not Fast Club, Biela 6
Ak obľubuješ pomalé a kreatívne rána, tento pop-up je pre teba. Od desiatej do štvrtej sa môžeš tešiť na second-hand a upcycled oblečenie, doplnky, šperky, ale aj zrkadlá od šikovných slovenských umelcov v sprievode dobrej hudby od DJ-ov a samozrejme dobrej kávy.
Girl Girls Girls, Alchymista
V sobotu sa v Alchymistovi môžeš tešiť na DJky Fralu, Tani0ku, ale aj mladú Rocca Rey. Opäť budú baby medzi crowdom a mix žánrov a atmosféra bude ako vždy neskutočná.
Kinqy, Subdeck
Kinqy by mal slúžiť ako bezpečný priestor, v ktorom zažiješ performance, role play, ale aj iné erotické či zmyslové zážitky. Event je súkromný a platí na ňom zákaz fotenia. Ak ťa zaujal, viac sa dočítaš tu.
Nedeľa 24. augusta
Joga, Sad Janka Kráľa
Večer sa uskutoční hatha joga pod holým nebom v Sade Janka Kráľa. Hatha joga je štýl jogy, ktorý sa zameriava na pomalšie, statické pozície, dychové cvičenia a relaxáciu. Je ideálna pre začiatočníkov, ktorí chcú posilniť telo, zlepšiť flexibilitu a upokojiť myseľ.
Cvičenie je vhodné pre všetky úrovne a každá lekcia prebieha v angličtine s doplnením v slovenčine. Ak by si mal náladu sa v nedeľu večer odreagovať, rozhodne si kúp lístok.
Galéria VUNU
Ak máš náladu objaviť výtvarné umenie, určite skoč do VUNU, kde ťa výtvarníci a maliari, ktorých diela sú tam vystavené, určite oslovia.