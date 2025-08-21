Kategórie
dnes 21. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 2:00
Michaela Kedžuchová

Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)

Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
Zdroj: instagram / @girls_girls_girls_night
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Od prebláznenej noci až po kľudné ráno v kaviarni, máme pre teba tipy na víkend.

Nevieš, kam skočiť tento víkend? Na to sme tu my. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo nás zaujalo.

Každý týždeň ti pripravujeme výber akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok 22. augusta

Urban Madness vol. 3, Alchymista

Tieto Piatky v Meste sa budú niesť v duchu trošku tvrdšej hudby, ktorú ti prinesie DJ Grimaso a Yanko Kral. Ak sa chceš dobre vytancovať, vieš, kam ísť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by stredy v meste (@stredy_v_meste)

VM Live + Guests, Pink Whale

Ak máš náladu na objavovanie novej hudby a undergroundových mien, určite skoč do Pink Whale, kde sa predvedú chalani z Vranova, ale aj mladá raperka Babyfacealess či DJi ako PG, ktorého môžeš poznať od Shimmiho.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PINK_WHALE (@pink_whale_cultc)

Mýšačka Fest, Nová Tržnica

Mýšačka Fest prináša do Novej Tržnice umelcov ako Dušan Vlk, Karlo, Tatrofka, ale aj Brizolit. Ak máš náladu na menej mainstreamový sound s rozhodne zásadnou kultúrou, skoč na Šancovú.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Mýšačka Fest (@mysacka_fest)

Sobota 23. augusta

Break Not Fast Club, Biela 6

Ak obľubuješ pomalé a kreatívne rána, tento pop-up je pre teba. Od desiatej do štvrtej sa môžeš tešiť na second-hand a upcycled oblečenie, doplnky, šperky, ale aj zrkadlá od šikovných slovenských umelcov v sprievode dobrej hudby od DJ-ov a samozrejme dobrej kávy.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by LAKS • Clothes and Accessories (@laks.clo)

Girl Girls Girls, Alchymista

V sobotu sa v Alchymistovi môžeš tešiť na DJky Fralu, Tani0ku, ale aj mladú Rocca Rey. Opäť budú baby medzi crowdom a mix žánrov a atmosféra bude ako vždy neskutočná. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by stredy v meste (@stredy_v_meste)

Kinqy, Subdeck

Kinqy by mal slúžiť ako bezpečný priestor, v ktorom zažiješ performance, role play, ale aj iné erotické či zmyslové zážitky. Event je súkromný a platí na ňom zákaz fotenia. Ak ťa zaujal, viac sa dočítaš tu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KINQY (@kinqy.event)

Nedeľa 24. augusta

Joga, Sad Janka Kráľa

Večer sa uskutoční hatha joga pod holým nebom v Sade Janka Kráľa. Hatha joga je štýl jogy, ktorý sa zameriava na pomalšie, statické pozície, dychové cvičenia a relaxáciu. Je ideálna pre začiatočníkov, ktorí chcú posilniť telo, zlepšiť flexibilitu a upokojiť myseľ.

Cvičenie je vhodné pre všetky úrovne a každá lekcia prebieha v angličtine s doplnením v slovenčine. Ak by si mal náladu sa v nedeľu večer odreagovať, rozhodne si kúp lístok.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Yoga.Sagara.Bratislava (@yoga.sagara.bratislava)

Galéria VUNU

Ak máš náladu objaviť výtvarné umenie, určite skoč do VUNU, kde ťa výtvarníci a maliari, ktorých diela sú tam vystavené, určite oslovia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by VUNU (@vunugallery)

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Všetko
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Udalosti
včera o 11:00
Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
14. 8. 2025 17:00
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
13. 8. 2025 9:54
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
pred 3 dňami
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory
včera o 15:17
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
16. 8. 2025 14:23
