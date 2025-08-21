Beaty od Elissia určite poznáš – a možno ťa už aj prekvapili či očarili. No ako sa chalan z Lipian dostal k tvorbe beatov pre slovenskú rapovú elitu či umelcov ako Ben Cristovao?
Elissio, vlastným menom Samuel Semaník, pochádza z Lipian, no už nejakú chvíľu pôsobí v Košiciach. Ako producent hitov „Gerard“ od Dalyba alebo „Python“ od Sameya a WENa, sa začal venovať hudbe v roku 2018.
- Aký je najzaujímavejší sample použitý v Elissiovom beate?
- Čím je pri práci každý člen Haha Crew jedinečný?
- Čo ho najviac inšpiruje pri tvorení?
- Aký je podľa Elissia najlepší raper na Slovensku?
- Dá sa produkciou uživiť?
A ako si sa k tvoreniu beatov dostal? Keď som bol na základnej škole, tak som bol folklórny spevák. Sólista, malý zasran, ale nejak som to opustil kvôli futbalu. Na strednej som začal počúvať Skrillexa, Haha Crew, a postupne som si stiahol program a začal som sa v tej hudbe hrabať.
Našiel som v tom taký pokoj, relaxáciu. Každá voľba je proste moja aj každý zvuk. Môžem si tam robiť, čo chcem, ako by som mal vlastný svet. A keď sa to tebe páči, tak nikto ti nemôže nič na to povedať. Je to oslobodzujúce.
Aký je najviac random sample, ktorý si použil? Asi môj hlas, ktorý som použil na tracku „Gerard“. Tam som vysamploval sám seba. Všetci, ktorí počuli ten beat, boli z toho takí, že „čo to je?“, to znelo ako nejaká príšera z podsvetia. Kričal som do mikrofónu asi hodinu v kuse a potom som to nasekal, nejako naefektoval a dal som na to bicie.
Ako by si opísal svoj sound a čím je podľa teba jedinečný? Je strašne experimentálny. Je elektronický, industriálny, až by som povedal. Ale takisto má aj diverzitu, pretože sa nesnažím ostať v jednom zvuku. „Gerard“ je úplný trap, „ČEREŠNE NA TOP“ sú jemné, „FUKC OFF“ so Sameyom je metalový boom bap. A toto podľa mňa baví ľudí aj interpretov, ktorí so mnou spolupracujú. Toto ma robí jedinečným.
A ako sa tvoje beaty dostali k WENovi a chalanom z Haha Crew?WENa mi ukázal kamarát asi v roku 2020, keď dokončoval album WHEN?. No a ja som mu poslal beat, len tak zo srandy, a hneď prvý zobral a dal ho na album - (NE)BAT SA je náš prvý spoločný track.
Po dlhšej dobe, čo sme s WENom robili len demá, tak v roku 2023 vyšiel cez leto „Python“ so Sameyom. A potom to už išlo. Tam bol pre mňa breaking point. Všimol si ma aj Samey, aj Dalyb a Zayo.
V čom je podľa teba každý z Haha Crew jedinečný v prístupe k tvorbe?
Tak Samey je určite jedinečný v tom, že sa neskutočne vyzná aj do produkcie, aj do mixingu, do masteringu, do efektovania vokálu… Je vážne vidno, že mu na tej hudbe záleží a že všetko chce dotiahnuť na 100 %. Je taký perfekcionista.
So Samom si skvele rozumieme, lebo obaja sme vyrastali na rocku a metale ako AC/DC, Nirvana či Mötley Crüe. Je dobrý v tom, že sa snaží byť diverzný – nechce ostať iba v rape. Napríklad album Kto Sa Boji Nesmie Do Lesa veľa ľudí zatiaľ nepochopilo, ale ja som mu vravel, že ten album je ako Yeezus od Kanyeho, že to ľudia pochopia možno o 10 rokov, ak vôbec.
Zayo je zas úplný blázon – keď mu niečo pošlem, tak mi do dňa pošle naspäť hotový track, ako bol napríklad aj „Mandela“ s Lukom. Jemu pošleš niečo a on ti za sekundu odpíše, že „fú, kokos, toto je hit". Proste cíti v hudbe to, čo druhí niekedy nevidia.
Dalyb je produkčný génius. Podľa mňa jeden z najlepších producentov, ktorí tu kedy boli. V tom je pre mňa špeciálny. Občas mi posiela aj sample, ktoré sa mu páčia, aby som mu spravil z toho nejaký beat, a to že mi v tom verí, je pre mňa veľké. Vo vyberaní samplov a beatoch je Dalibor proste S tier.
Produkcia od Elissia na trackoch: 2, 3, 10 a 11.
Ohromne si chalanov vážim. Vždy ma dokážu tak vyhajpovať — keď som naposledy poslal Samovi beat, povedal mi, že za posledné dva roky lepší nepočul. A keď ma Dalyb prezdieľal na storku a povedal, že som najlepší producent… Keď niečo také verejne povie jeden z najlepších producentov, akých sme tu kedy mali, tak to pre mňa naozaj veľa znamená.
Čím je podľa teba sound z východu jedinečný?
My východniari sme takí, že keď sa nám niečo páči, tak to proste spravíme – „tu máš a čau“. Máme to viacej v pi*i. Napríklad Daliborovi, keď sa niečo páči, tak má ostatných na háku. Samo to isté. Aj WEN, ale po čase si vie zobrať názor a kritiku k srdcu. Nie je však taký „špekulant“ ako ja a ostatní.
Ako ťa ovplyvnilo prostredie, v ktorom si vyrastal, v tvojej súčasnej tvorbe? Asi to, že som od základnej školy skateoval a vkuse som bol vonku s chalanmi na ulici. Pamätám si, keď som prvýkrát počul Haha Crew – to nebola ani Rap a móda, ale to bol Bullshit 2 s americkou vlajkou.
A ešte predtým som počul album Nový Človek od Majka Spirita, 2011. Ale ako som už hovoril, aj keď sa zameriavam hlavne na ten rap, aj tak ma to vkuse ťahá do takého post-punku, do rocku, do metalu, kľudne.
Plánujem určite v budúcnosti robiť aj veci v iných žánroch. Nechcem ostať iba pri trape, pri rape.
A máš radšej sample alebo robiť zvuky from scratch?Ja som taký 50:50. Snažím sa hľadať aj sample, ale snažím sa aj robiť z toho scratchu, od nuly. Keď mám niekedy blok, keď nedokážem spraviť nejaký beat – tak samplujem veci tu doma, napríklad hodím knihu o zem. Potom to vysamplujem, exportujem, zničím ten zvuk úplne a neskôr ho použijem v nejakom beate. Taký sound design, by som povedal.
A inšpiruje ťa pri tvorbe aj nejaké iné umenie?
Milujem filmy, ale najčastejšie záleží na emóciách. Keď vstanem bez nálady, určite nerobím energetický beat a zase naopak. Ale keď robím napríklad nejaký up-tempo beat, tak sa snažím si predstavovať, ako by to znelo na koncertoch, a úplne tu skáčem po byte a vidím pred sebou crowd ľudí – ako na to reagujú, ako to začne, ako to dropne...
Často si tak manifestujem vizuálne veci – a to ma podľa mňa aj dostalo sem, kde som.
To isté sa mi stalo aj so Sameyom. V roku 2023, dva týždne predtým, než sa vôbec nahralo to demo – a okrem WENa na ňom bol aj Samo – som kamarátom povedal: „Kokos, ja mám track so Sameyom.“ O dva týždne to nahral a potom to vyšlo. Takéto veci sa mi už stali viackrát a neviem, nejako to proste funguje.
Produkcia od Elissia na trackoch: 1, 3, 4, 5, 6, 8 a 12.
Takže za zlomový track považuješ „Python“?
Myslím si, že čo sa týka raperov, tak to bol ten „Python“ a čo sa týka ľudí, tak to bol viac „Gerard“.
V akom programe produkuješ? Používam FL Studio, to je asi klasika. Raz som videl video na YouTube od Martina Garrixa, kde robil breakdown na pesničku „Animals“ a tam som videl, že ho používa. Skúšal som robiť aj v Abletone, alebo v Logicu, ale s FL-kom už máme nejaké puto. Máme už odžité veci.
Aký je podľa teba najviac underrated producent na Slovensku? Podľa mňa to bude Slavyyy alebo Bari zo CG. Ale ja si myslím, že ono sa to hovorí, že „underrated“, ale podľa mňa ich čas príde. Všetko príde.
Okay, a na druhú stranu, najlepší slovenský raper?
Ego. Jednoznačne technicky najlepší, a vždy sa snaží experimentovať – nestagnuje na mieste. Stále je s mladými a snaží sa objavovať nové talenty a dávať im šance.
Rytmus so Separom sa hádajú o korunu a Ego len sedí s vyloženými nohami, pretože… pretože je najlepší.
Vieš sa ako producent uživiť?
Áno. Začiatky boli ťažké, ale teraz sa z toho dá vyžiť docela fajn. Záleží, ako sa dohodneš s raperom – ja som osobne platený cez honoráre a som pod Universalom, takže ma vyplácajú zo streamov. Záleží, ako sa darí pesničkám, ale keď si ťa všimnú aj iní ľudia na scéne, môžeš beaty aj predávať. Okrem toho k tomu producenti robia aj DJ-a, čo ja osobne moc nerobím, ale z toho sa tiež dá zarobiť.
Produkcia od Elissia na trackoch: 2, 3, 4 a 5 (a všetky tracky na novom WENovom EP Chrömove Bratstvö)
Hlavne musíš mať ako producent nejaké meno. Keby si niekto porovnal moje meno s Kanyem napríklad, tak by si vybral beat od neho, a nie odo mňa – aj keby môj beat bol 100× lepší.