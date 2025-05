To, že sídliská a paneláky sú plné kultúry po tomto generačnom albume, už nikto nikomu dokazovať nemusí. A áno – je vás počuť.

Album PODOKNAMI nie je Sameyova a Glebova prvá kolaborácia a dúfame, že ani posledná. Táto dvojica sa stretla už v roku 2014 na albume Vlna od Haha Crew, na tracku „Dni“ a má na konte spolu s albumom už viac ako 15 spoločných trackov.

Album má niečo cez 25 minút, no ani sekundu sme sa pri jeho počúvaní nenudili. Či už išlo o title track alebo ďalších deväť songov, z každého cítiť pouličnú špinu. Spojenie Komanderových beatov, na ktorých je Gleb doma, a Sameyovej lyriky vytvára projekt, ktorý sa nedá len tak prehliadnuť.

Či sa rozhodneš pozrieť na východ alebo západ, bude ti jasné, že prostredie, v ktorom obaja umelci vyrastali, ich ovplyvnilo do hĺbky. Nemusíš sa hrabať v textoch – pochopíš to z prvých pár barov.

Chalani album odštartovali title trackom, ktorý ti možno rozbije okno ako zatúlaný šuter od stokárov zo sídliska. Okrem chytľavého refrénu a prepracovanej slohy od Sameya, Gleb odovzdal bary a ani jedno slovo navyše. Druhý track „taxikar“ sa spočiatku tvári sladko, so samplom z piesne „Come Home Soon“ od Intruders, no switch do špinavého mesta zo soulového baru príde skôr, než stihneš narátať do päť. „2001“ prináša Y2K swag v tracku, na ktorý si vieme predstaviť choreografiu od báb Laciho Strikea.

V strede albumu, ktorý vyplnil dieru na slovenskej rapovej scéne, sa nachádzajú dva sólo tracky. Ani jeden nemá viac ako dve minúty, no do projektu prinášajú ešte väčšiu osobitosť oboch interpretov.

Na „triko na hlave“ Gleb spittuje, akoby ešte stále musel niekomu dokazovať, že je jeden z najlepších MCs na scéne – bary lietajú na všetky svetové strany. „saggujem jeans“ je track, ktorý produkoval Elissio, a okrem toho, že Samey si odplul po refréne ako pravý uličník a parchant, prináša tento track jemné zmiernenie tempa.

„TAKE OVER“ opäť prináša energické tempo so slovnými hračkami, vďaka ktorým ti písmeno R bude cinkať v ušiach nielen na konci tracku. Nasledujúci, už známy a jediný singel z albumu „Baggy“, prirodzene zapadá do diania. Keď to droplo, domnievali sme sa, že vyšiel „HIT ROKA... minimálne týždňa“, ale po vypočutí celého albumu je ťažko povedať, ktorý song je náš obľúbený.

„spinava lyzicka“ prináša opäť zjemnenie tempa s dosť dobrými, v pohode, ale aj slabšími bars od Gleba, referencie na Sameyov prvý album tohto roka Kto Sa Bojí Nesmie Do Lesa no aj malé outro od Zaya. „kedy xem“ je materiál na budík, zvonenie, zvonček – alebo na čokoľvek, čo ti napadne. Pretože ak zabudneš, tento track ti dokáže pripomenúť aj tvoju vlastnú existenciu.

Posledný track z albumu „film“ je jemná, no stále autentická a úprimná bodka na záver, ktorá dokonale sumarizuje celý album – hore, no stále dolu s vami. PODOKNAMI je naozaj historický a monumentálny album.