Jediná ženská členka českého rapového labelu Milion Plus, sa môže pýšiť svojím hlasom, ale aj lyrickými schopnosťami.

Sara Rikas, ktorú určite poznáš aj vďaka spoluprácam s Nik Tendom, Yzomandiasom alebo Viktorom Sheenom, vydala 23. apríla o 20:00 svoj debutový album Ja, Sára. Čo som od projektu očakávala, ti povedať neviem. Čo ale viem, je, že aj keby moje očakávania boli akékoľvek, jej debut by ich aj tak prekonal.

Toto ani nie tridsaťminútové umelecké dielo je skvostom súčasnej slovenskej hudby. Hoci je na Apple Music označený ako R&B/Soul, projekt ponúka rozmanité sonické prvky, ktoré osviežia ducha, ale aj rozplačú srdce. Okrem precíznej produkcie, na ktorej si dali tvorcovia záležať, si Sara sama dala záležať aj na lyrike tohto projektu.

Za jej texty by sa nemuseli hanbiť ani tí najlepší básnici a spisovatelia. Z emócií, ktoré dokáže vyjadriť len pár veršami, mi behal mráz po tele. V jej predošlých skladbách som si ani neuvedomila, aký silný a prenikavý hlas má. No na tomto albume som už po pár slovách vedela, že neexistujú slúchadlá, z ktorých by táto hudba hrala dostatočne nahlas.



Prvý track „Stále som“ mi kontextovo pripomínal intro piesne ako „Ashley“ z albumu Manic od Halsey alebo „Saint Nobody“ od Jessie Reyez z jej debutového EP Being Human in Public. Tento osobný a jemný úvod do projektu, v ktorom sa Sára predstavuje svojmu publiku, už od začiatku naznačuje, že tento projekt bude výnimočný. Počas jeho počúvania som sa cítila ako na hojdačke – z jemných balád Sara viackrát plynulo a s citom prechádzala do rytmickejších častí albumu.

V druhej piesni „Tempo za 2“ má po boku slovenského rappera s talianskymi koreňmi – Raphaela. Spolu prinášajú do popredia témy mladosti a neohrozenej lásky, ktorá stojí za to – aj keby len na chvíľu. Druhý singel z albumu, „Talk2me“ s Yzom, ktorý vyšiel presne týždeň pred vydaním projektu, má podľa mňa potenciál byť pokračovaním už spomínaného tracku „Tempo za 2“.

Sára sa na albume delí s publikom nielen o romantické pocity, ale aj o tie, ktoré sú jej duši pravdepodobne ešte bližšie – básne o tom, ako sa cíti aj na výslní sama, ale aj o tom, ako miluje dážď a vietor. Zdá sa, že diskomfort nie je pre Sáru niečo, od čoho by utekala. A možno aj preto si dnes môže povedať, že všetko, čo má, si vybudovala sama.

Autentickosť piesní ako „Eufória“, „Ži pre môj svet“, „Ups and Downs“ či mojej zatiaľ obľúbenej skladby „Cigarety“, vo mne vyvolala pocity, aké som pri novej hudbe necítila už veľmi dlho.

Často sa hovorí, že nikto nerobí hudbu ako Frank Ocean alebo SZA – podľa mňa, nikto nerobí hudbu ako Sara Rikas.

Tento album nemá ani jeden "skip". Nie je jediná skladba, ktorá by na album bola zaradená bez precíznosti a premyslenia jej umiestnenia. Od dokonalej kombinácie angličtiny a slovenčiny, ktorá neruší, práve naopak – oživuje hudobný prejav – až po fenomenálny balans medzi rapom a spevom, Ja, Sára ponúka rôznorodosť aj v tempe jednotlivých skladieb.



Ak si o Sare Rikas ešte nepočul alebo si nemal šancu vypočuť si jej tvorbu, určite ju odporúčam. Ale dala by som si pozor na to, kedy si tento album pustíš – pretože verím, že patrí k tým, ktoré by si chcel po prvom vypočutí zažiť ešte raz… úplne odznova.