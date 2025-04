Coachella 2025: Druhý víkend roztancovala Tyla, JENNIE aj Megan Thee Stallion

Výber toho najlepšieho z druhého víkendu Coachelly.

Ak si náhodou nestihol sledovať live vysielania z druhého víkendu Coachelly na ich YouTube kanáli, v tomto článku sme pre teba zhrnuli tie najvýraznejšie udalosti a najlepšie koncerty.

Lady Gaga

Lady Gaga opäť predviedla svoju Mayhem Show v plnej kráse. Na začiatku predstavenia mala jemný technický problém, kedy sa jej pokazil mikrofón, no vďaka dlhoročnej praxi mala v ruke onedlho nový, s ktorým odtancovala choreografiu aj tak perfektne. Keď sedela pri piáne na stagei, povedala svojim fanúšikom: „Ospravedlňujem sa, na chvíľu som mala pokazený mikrofón... aspoň viete, že spievam naživo“.

Lady Gaga ako jedna z mála speváčok na Coachelle spievala naživo a z veľkej časti aj bez sprievodných vokálov, čo mnoho fanúšikov, ale aj odborníkov na hudbu ocenilo. Gaga taktiež mieri na turné s jej The Mayhem Ball-om naprieč severnou Amerikou, Európou, ale aj Mexikom, Brazíliou a Singapurom.

Set list:



Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Shadow of a Man

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Bad Romance

Post Malone

Posty si v prvý víkend Coachelly nepriniesol na stage žiadneho hosťa, aj keď jeho posledný album mal plno features. Tento týždeň si však na stage prizval Eda Sheerana aj Jelly Rolla, s ktorým plánuje aj turné.

S Edom si Post zapieval hit „Sunflower“, kde Ed nahradil spev rappera a speváka Swae Leeho. Väčšina komentárov na livestreamoch na YouTube chválila druhý víkend Post Malona na tohtoročnej Coachelle. Ľudia sa viac-menej zhodli na tom, že toto vystúpenie je oveľa lepšie ako to z prvého víkendu.

Zdroj: Timothy Norris / Getty Images for Coachella

Set list:



Texas Tea

Wow.

Better Now

Lemon Tree

Wrong Ones

Go Flex

I Fall Apart

Losers (s Jelly Rollom)

Goodbyes

M-E-X-I-C-O

What Don't Belong to Me

Circles

White Iverson

Psycho

Dead at the Honky Tonk

rockstar

Sunflower (s Edom Sheeranom)

I Had Some Help

Congratulations

Megan Thee Stallion

Megan opäť predviedla show, ako sa patrí. Okrem svojich najväčších hitov ako „Body“ či „Savage“ predviedla aj svoj disstrack „HISS“ a po prvý raz naživo zahrala skladbu „Miami Blue“. Na rozdiel od svojho prvého tohtoročného Coachella setu, ktorý musela ukončiť skôr, tentokrát žiadne podobné problémy nenastali a celý koncert si mohla v pokoji užiť.

Set list:



Mamushi

Ungrateful / Thot Shit

Wanna Be

Freak Nasty / Girls in the Hood / Where Them Girls At

Savage

TYG

Realer

He Think I Love Him

B.A.S.

Cobra

HISS

Plan B

BOA

Captain Hook

Miami Blue

Bigger In Texas

Body

Big Ole Freak

Mamushi

GloRilla

GloRilla zažiarila svojím vystúpením už minulý týždeň, no tento víkend si na pódium priviedla aj Sexyy Red, s ktorou spoločne zaspievali skladbu „WHATCHU KNOW ABOUT ME“. Mnohí pripisujú GloRillino zlepšenie vo vystupovaní jej turné s Megan Thee Stallion, ktorá je známa silnou stage presence a prepracovanými choreografiami.

Zdroj: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella

Set list:



Tomorrow

HOLLON

Blessed

LET HER COOK

Wanna Be

NEVER NEED

BOP

PROCEDURE

Bad Bih 4 Ya

Nový song

I LUV HER

ILBB2

All Dere

Lick or Sum

Sticky

Broke N**** Pledge

HOW I LOOK

TGIF

F.N.F (Let’s Go)

WHATCHU KNOW ABOUT ME (so Sexyy Red)

Yeah Glo!

Ed Sheeran

Ed Sheeran prekvapil fanúšikov svojím vystúpením na Coachelle. Zahral aj pieseň „The A Team“, s ktorou prerazil pred pätnástimi rokmi. Dnes má na YouTube viac než 375 miliónov zhliadnutí a na Spotify cez jednu miliardu prehratí. Ed poňal svoj koncert minimalisticky – jedna gitara, elektronický klavír a loopovací systém. Viac ani nepotrebuje, aby zaujal. Jeho vystúpenie na Mojave Stage vyvolalo obrovský záujem. Mnohí hovoria, že sa do davu, ktorý ho chcel vidieť, už ani nezmestili.

Zdroj: Timothy Norris / Getty Images for Coachella

Set list:



Castle on the Hill

Shivers

The A Team

Don't / No Diggity

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Bloodstream

Azizam

Shape of You

Bad Habits

Charli XCX

Charli svojim druhým vystúpením na Coachelle oficiálne ukončila Brat summer. Ešte predtým však predviedla úžasnú show, na ktorej sa objavila aj Addison Rae. Tá na Coachelle zároveň prezradila, že svoj nový album, zatiaľ bez názvu, vydá už 6. júna. Čo môžeme očakávať a na čo sa môžeme počas leta tešiť, nám naznačila samotná Charli XCX na konci svojho vystúpenia, keď sa na obrazovkách objavilo množstvo mien, ktoré by mali v najbližšom období vydať novú hudbu.

Track list:



365

360

Von dutch

Club classics

Unlock It

I might say something stupid

Apple

Girl, so confusing

Everything is romantic

Sympathy is a knife

Guess

365

party 4 u

Track 10

Von dutch (s Addison Rae)

I Love It

Kneecap

Kneecap mali na konte už minulý týždeň politický škandál, no tentoraz sa ich politická kontroverzia ešte viac prehĺbila. Minulý týždeň skupina na sociálnej sieti X uviedla, že ich vystúpenie nebolo celé streamované kvôli ich politickým vyjadreniam. Aj keď počas druhého víkendu Coachelly sa sety z tohto pódia vôbec nevysielali naživo, známy streamer Hasan Piker odvysielal ich set na svojom Twitch kanáli.

Not the only thing that was cut - our messaging on the US-backed genocide in Gaza somehow never appeared on screens either.



Back next Friday Coachella and it’ll be sorted 🇵🇸



Grma to everyone who packed out the tent 🔥 https://t.co/R8Egq5lS9q — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) April 12, 2025

Set list:



3CAG

ITS BEEN AGES

Amach Anocht

Thart agus Thart

Better Way to Live

Sick in the Head

Your Sniffer Dogs Are Shite

I bhFiacha Linne

I'm Flush

Fine Art

Rhino Ket

Guilty Conscience

Get Your Brits Out

H.O.O.D

Tyla

Tyla svojím vystúpením vzdala hold Britney Spears, ktorá v roku 2001 tancovala na odovzdávaní cien VMAs v ikonickej zelenej podprsenke a kraťasoch s hadom okolo krku. Hoci Tyla na javisku hada nemala, jej outfit bol jednoznačne inšpirovaný tým, čo mala vtedy na sebe Britney. Trochu divokosti však dodali aj čižmy so zebrím vzorom. Okrem výrazného outfitu predstavila aj novú, doposiaľ nevydanú pesničku.

Set list:



PUSH 2 START

Truth or Dare

Safer

On and On

To Last

Bana Bana

SHAKE AH

Thata Ahh

Show Me Love (s WizTheMc)

ART

Nový song

Breathe Me

No.1

Jump

Water

JENNIE

Okrem toho, že táto korejská speváčka zo skupiny BLACKPINK predviedla úchvatnú show plnú hitov, ako „ExtraL“, ktorý má spoločne s Doechii, alebo „like JENNIE“, ktorý roztancoval celé publikum, JENNIE predviedla aj nečakaný kúsok oblečenia. Vystúpila v archívnom kúsku z roku 1992 od značky Mugler, ktorý mala na sebe na móle česká modelka Eva Herzigová.

Zdroj: Scott Dudelson / Getty Images for Coachella

Set list:



Filter

Mantra

Handlebars

start a war

ZEN

F.T.S.

Damn Right

Love Hangover

Seoul City

ExtraL

with the IE (way up)

like JENNIE

Starlight