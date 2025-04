To najlepšie z prvého víkendu Coachelly v jednom článku.

Ak si nestihol sledovať live vysielania z prvého víkendu Coachelly na ich YouTube kanáli, v tomto článku sme pre teba zhrnuli tie najvýraznejšie udalosti a najlepšie koncerty.

Lady Gaga: The Art Of Personal Chaos

Lady Gaga predviedla show, na ktorú len tak niekto nezabudne. Táto výnimočná speváčka bola headlinerkou piatkového večera festivalu, kde sa prvýkrát objavila už v roku 2017 ako náhrada vtedy tehotnej Beyoncé. Tentoraz sa vrátila s novým predstavením s názvom „The Art Of Personal Chaos“ – dvojhodinovou show plnou vizuálne podmanivých scén a precízne prepracovaných choreografií.

Tento set bol rozdelený do štyroch aktov: „Of Velvet and Vice,“ „And She Fell Into a Gothic Dream,“ „The Beautiful Nightmare That Knows Her Name” a „To Wake Her Is To Lose Her“, nasledovaných veľkolepým finále.

Lady Gaga sa na javisku objavila v obrovských červených šatách, pod ktorými sa na niekoľkých poschodiach ukrývali tanečníci. Svoje vystúpenie otvorila piesňou „Bloody Mary“ z albumu Born This Way, ktorú nasledoval jej druhý singel z nového albumu Mayhem, „Abracadabra“.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Vystúpenie sa, samozrejme, neobišlo bez jej starších hitov a referencií na ikonické single a videoklipy. Na výslnie sa po dlhej dobe dostal jej hit „Paparazzi“ z roku 2009 – ku ktorému si na pódium priniesla aj barle ako priamu referenciu k pôvodnému videoklipu. Svoju piatkovú show zakončila divokou choreografiou k nezabudnuteľnému hitu „Bad Romance“.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Set list



Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Shadow of a Man

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Bad Romance

Travis Scott: „New Chapter“

Travis Scott sa konečne dostal na pozíciu headlinera na Coachelle. Raper z mesta Houston je známy svojimi setmi a hudbou, ktorá prenáša davy do iných dimenzií. Pre Coachellu si pripravil set, pri ktorom vstúpil do stredu davu vďaka okrúhlemu pódiu.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Na Coachellu si Travis Scott so sebou priniesol aj 60 hudobníkov hrajúcich na dychové nástroje z Jackson State's Sonic Boom a Florida A&M University Marching 100. Vďaka tomuto doplnku dostali Travisove skladby nový zvuk.

Okrem známych hitov si do púšte zabalil aj niekoľko nevydaných singlov. Zatiaľ nie je isté, či tieto skladby skončia na jeho sólovom albume alebo na projekte, na ktorom pracuje s Cactus Jack Records.

Tanečníci v tomto segmente festivalu zakomponovali do svojej choreografie aj bláznivé kúsky, ako napríklad tanec vo vzduchu pri zavesení. Na Coachellu so sebou Travis priniesol aj 60 hudobníkov hrajúcich na dychové nástroje z Jackson State's Sonic Boom a Florida A&M University Marching 100.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Set list



4x4 (Intro)

CRUSH

AYE

Nový song

Nový song

BACKR00MS

TYPE SH*T

NIGHTCRAWLER

MAMACITA

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM x NOKIA (Spectre Mashup)

PRAISE GOD

BUTTERFLY EFFECT

SIRENS

SKYFALL

HIGHEST IN THE ROOM

UPPER ECHELON

STARGAZING

MY EYES

SKELETONS

90210

I KNOW?

NO BYSTANDERS

FE!N

SICKO MODE

ANTIDOTE

GOOSEBUMPS

TELEKINESIS

Lola Young: „Messy set“

Lola Young je mladá anglická senzácia, ktorá sa preslávila svojim singlom „Messy“. Aj keď bolo viditeľné, že speváčka mala problémy a necítila sa najlepšie, svoj set dokončila a fanúšikovia boli nadšení. Čo tejto Angličanke rozhodne nepomohlo, bolo aj teplo, na ktoré v jej zemepisných šírkach nie sú zvyknutí.

Zdroj: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella

Set list



Good Books

Wish You Were Dead

Walk On By

Don't Hate Me

You Noticed

One Thing (nový song)

Big Brown Eyes

Spiders (nový song)

Messy

Conceited

Charli xcx: „Lorde Summer“

Charli xcx síce nebola headlinerkou tohtoročnej Coachelly, no jej set by si tento titul rozhodne zaslúžil. Po tom, čo si na stage prizvala Lorde, s ktorou zaspievala ich spoločný song „Girl, So Confusing“, Charli namiesto pokračovania minuloročného „BRAT Summer“ vyhlásila leto 2025 za „Lorde Summer“.

View this post on Instagram A post shared by Charli (@charli_xcx)

Takmer celé vystúpenie sa sústredilo práve na jej posledný album a jeho rôzne verzie. Okrem Lorde sa na pódiu objavila aj Billie Eilish pri remixe piesne „Guess“ a Troye Sivan pri remixe „Talk, Talk“.

Popri hudobných kolegoch si Charli na virálny tanec k piesni „Apple“ prizvala aj známe modelky Gabbriette a Alex Consani, ako aj Quenlin Blackwell.

Set list



365

360

Von Dutch

Club Classics

Unlock It

Talk Talk (s Troyom Sivanom)

I Might Say Something Stupid

Apple

Girl, So Confusing (s Lorde)

Everything is Romantic

Sympathy is a Knife

Guess" (s Billie Eilish)

365

Track 10

I Love It (Icona Pop cover)

Benson Boone: „Queen Will Always Be Relevant“

Nový album Bensona Boona American Heart vyjde 20. júna a singel z albumu s názvom „Young American Heart“ už fanúšikovia mohli na Coachelle počuť. Okrem toho po prvýkrát zahral naživo aj svoj singel „Mystical Magical“.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Coachella set zakončil vo veľkom štýle. Pri svojom coveri legendárnej „Bohemian Rhapsody“ si pódium rozdelil s Brianom Mayom z kapely Queen. Po ikonickej piesni však vystúpenie ešte nekončilo – Benson zaspieval aj cover piesne „Beautiful Things“.

Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Set list



Sorry I'm Here for Someone Else

Cry

Drunk In My Mind

There She Goes

Slow It Down

Forever and a Day

Mystical Magical

In the Stars

Young American Heart

Bohemian Rhapsody (s Brianom Mayom)

Beautiful Things (s Brianom Mayom)

„Bernie Sanders Introduces“: Clairo

Clairo sa po šiestich rokoch vracia na pódium Coachelly, a to v nečakanom štýle. Prišiel ju totiž predstaviť senátor Bernie Sanders. Tento známy americký politik, ktorý kandidoval v roku 2016 na prezidenta, no nakoniec odstúpil, sa objavil nečakane na pódiu, aby oslovil americkú mládež a skritizoval politiku Donalda Trumpa.

Na konci svojho prejavu pochválil Clairo za to, že využíva svoj hlas na vyjadrovanie názorov – najmä v otázkach práv žien a vojny v Pásme Gazy.

Clairo a jej skupina odohrali set plný hitov ako „Bags“ a „Juna“. Jej príjemná hudba, plná teplých tónov, bola pre fanúšikov na Coachelle chvíľou na zamyslenie, ale aj na stratenie sa v jemnosti melódií.

Zdroj: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella

Set list



Second Nature

Thank You

Flaming Hot Cheetos

Terrapin

Add Up My Love

Echo

4EVER

Steeeam (s Claudom)

Amoeba

Bags

Sexy to Someone

Juna

Sofia

Kneecap: „The Revolution Will Not Be Televised“

Táto írska rapová skupina nastúpila na pódium s jasným postojom proti konzervativizmu. Trio Mo Chara, Móglai Bap a DJ Próvaí je známe nielen rapovaním v írskom jazyku, ale aj svojimi politickými prejavmi. Počas svojho vystúpenia na Coachelle začali skandovať „Maggie's in a Box“ do hitu „Give It Up“ od KC and the Sunshine Band z roku 1983.

View this post on Instagram A post shared by KNEECAP (@kneecap32)

Skupina neskôr na sociálnej sieti X uviedla, že ich vystúpenie nebolo celé streamované kvôli ich politickým výrokom.

Not the only thing that was cut - our messaging on the US-backed genocide in Gaza somehow never appeared on screens either.



Back next Friday Coachella and it’ll be sorted 🇵🇸



Grma to everyone who packed out the tent 🔥 https://t.co/R8Egq5lS9q — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) April 12, 2025

Set list



It's Been Ages

Amach Anocht

Thart agus Thart

Better Way to Live

Sick in the Head

Your Sniffer Dogs Are Shite

I bhFiacha Linne

I'm Flush

Fine Art

Rhino Ket

Guilty Conscience

Get Your Brits Out

H.O.O.D

Missy Elliott: „Still Out of This World“

Missy Elliott v piatok na Coachelle predviedla show plnú tanca, pyrotechniky a energetických vizuálov. Okrem dychberúcej módnej prehliadky fanúšikov ohúrila aj výberom trackov zo svojej úspešnej kariéry. Tento koncept predstavenia priniesla z jej turné „Out of This World“.

Na začiatku setu sa celá Coachella preniesla do sveta Transformerov, keď sa Missy Elliott predstavila publiku v kostýme pripomínajúcom auto. Ten si následne vyzliekla, aby odhalila trblietavý outfit s helmou.

Tento set určite rozprúdil krv najmä tým, ktorí s jej hudbou vyrastali, ale aj starším generáciám – aj vďaka pomoci jej kolegov Bustu Rhymesa, Timbalanda a Ciary.

View this post on Instagram A post shared by The Source (@thesource)

Set list



Throw It Back

Cool Off

We Run This

4 My People

Sock It 2 Me

I'm Really Hot

The Rain (Supa Dupa Fly)

I'm Better

She's a Bitch

Gossip Folks

All n My Grill

One Minute Man

Hot Boyz

Get Ur Freak On

Lick Shots

Ching-A-Ling

WTF (Where They From)

Work It

Pass That Dutch

Lose Control

Megan Thee Stallion: „Featuring the OG Hotties“

Megan na Coachelle predviedla show plnú tanca a svojich najväčších hitov. Okrem svojich tanečníčok si na stage prizvala aj hviezdy ako Ciara, Queen Latifah a Victoria Monét. Queen Latifah obdarila fanúšikov svojou slohou z ikonického hitu „U.N.I.T.Y.“ z roku 1993. Ako druhá nastúpila Victoria, s ktorou Megan zaspievala ich duet „Spin“, ale aj časť skladby „On My Mama“ z roku 2023. Ciara sa k Megan pridala počas skladby „Roc Steady“ od Flo Milli, na ktorej má feature.

#CIARA joins #MeganTheeStallion on the Main Stage of #Coachella for a lit performance of #ROCSTEADY as #MEGCHELLA continues to trend in the Top 3 of X Worldwide! 💪💃🏾💃🏾🎤🏜️🏟️👑👑❤️‍🔥pic.twitter.com/clNQoUQWeb pic.twitter.com/yHoxnHcGla — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) April 14, 2025

Jej set bol prerušený počas piesne „Mamushi“, ktorá sa stala obrovským TikTok hitom, kvôli prísnym časovým limitom stanoveným organizátormi.

Set list



Ungrateful / Thot Shit

Wanna Be (GloRilla cover)

Freak Nasty / Girls in the Hood / Where Them Girls At / Savage

TYG (so Spiritboxom)

Realer

He Think I Love Him

B.A.S.

Plan B (s Queen Latifah)

U.N.I.T.Y. (s Queen Latifah)

BOA

Bigger In Texas

Cognac Queen

Spin (s Victoriou Monét)

On My Mama (s Victoriou Monét)

Simon Says / Body

Roc Steady / Goodies (s Ciarou)

Big Ole Freak

Mamushi