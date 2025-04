Festivaly plné veľkých mien máš na dosah ruky.

Ak by si toto leto chcel/a vidieť nejakého umelca, no na zozname slovenských festivalov si ho nenašiel/a, nesmúť a prezri si aj tento zoznam. Cestovanie by nemalo byť problémom, keďže všetky festivaly na tomto zozname sa konajú v krajinách susediacich so Slovenskom.

Festivaly

Rock for People

Okrem najpútavejšieho mena na festivale Rock for People, ktorým je Guns N' Roses, v Hradci Králové odohrajú show aj Avenged Sevenfold, Slipknot, Sex Pistols alebo Linkin Park. Okrem zahraničných skupín prídu aj umelci ako Renne Dang, Mat213 a Annet & Nobodylisten.

Kedy: 11.-15.6.2025

Kde: Park 360, Hradec Králové, Česká Republika

Cena: 1 deň od 108 €, celý festival od 227 €

Nova Rock

V rovnakom žánri sa nesie aj festival Nova Rock, ktorý sa môže pýšiť line-upom plným známych rockových skupín. Od Korn, cez Linkin Park, Rise Against až po Slipknot si tieto štyri dni plné tvrdej hudby určite užiješ.

Kedy: 11.-14.6.2025

Kde: Nickelsdorf, Rakúsko

Cena: 1 deň od 119 €, celý festival od 269 €

Coolin

V piatok sa na Coolin festivale objavia Viktor Sheen, ktorý za svoj album Impostor syndrom vyhral cenu Anděl, Calin a ďalší člen labelu Rychlí kluci, Stein27. Zo spevákov na stage prídu Annet X, Sofian Medjmedj alebo Pam Rabit. V sobotu sa predstavia Yzomandias, Smack One, PTK alebo DMS. Je sa na čo tešiť!

Kedy: 27.-28.6.2025

Kde: Kolín, Česká Republika

Cena: 1 deň od 27 €, celý festival od 54 €

Open’er

Najviac počúvaná raperka týchto mesiacov sa objaví v Poľsku na festivale Open'er. Doechii, ktorej piesne „Anxiety“ ale aj „Denial is a River“ valcujú TikTok trendy. Poriadnu show určite predvedú aj mladé úspešné speváčky Gracie Abrams a Camila Cabello, ktorá bola kedysi členkou skupiny Fifth Harmony. Okrem popu sa môžeš tešiť aj na skupiny ako Nine Inch Nails alebo Linkin Park.

Kedy: 2.-5.7.2025

Kde: Gdyňa, Poľsko

Cena: 1 deň od 119 €, 2 dni od 186 €, celý festival od 255 €

Colours of Ostrava

Sting, Iggy Pop, či Shaggy, toto sú mená, ktoré sa objavia na Colours of Ostrava. Z mien slovenských a českých mien, ktoré nemôžu chýbať, sa objaví Saul, Jana Kirschner či Ben Cristovao.

Kedy: 16.-19.7.2025

Kde: Ostrava, Česká Republika

Cena: 15 až 21 rokov od 119 €, dospelý od 175 €

Sziget

Okrem umelcov ako Post Malone, na ktorého sa môžeš tešiť aj na Slovensku na festivale Lovestream, sa na Szigete objavia interpreti ako ASAP Rocky, Charli XCX alebo FKA Twigs, ktorá sa inšpirovala pri tvorbe nového albumu pražskou underground rave scénou. Môžeš sa tešiť aj na Nelly Furtado a jej hity ako „Maneater“.

Kedy: 6.-11.8.2025

Kde: Budapešť, Maďarsko

Cena: 1 deň od 75 €, 3 dni od 205 €, celý festival pod 21 rokov od 269 €, dospelý od 355 €

Frequency

Festival Frequency ponúka rokmi overené mená ako napríklad rockovú skupinu Papa Roach alebo Will Smith, ktorý po dvadsiatich rokoch vydal nový album Based on a True Story. Mladú generáciu hudobníkov reprezentuje Central Cee, Shawn Mendes ale aj nová hviezda Chappell Roan.

Kedy: 13.-15.8.2025

Kde: St. Pölten, Rakúsko

Cena: 1 deň od 139 €, celý festival od 269 €

Mácháč

Festival Mácháč je jediný český beach open-air festival. Na tomto festivale vystúpia mená ako napríklad Viviana Casanova, ktorá je pôvodom z Chile, a nebojí sa mixovať žánre ako techno a house. Zahviezdiť by mal aj DJ Popof, ktorý je pôvodom z Francúzska. Vďaka tomuto medzinárodnému line-upu sa môžeš tešiť na EDM kombinácie, ktoré si ešte predtým nezažil.

Kedy: 15.-16.8.2025

Kde: Doksy, Česká Republika

Cena: 1 deň od 55 €, celý festival od 63 €

Koncerty

The Lumineers

Alternatívna folková skupina The Lumineers z Denveru sa predstaví už po tretí raz v Prahe, tentokrát v O2 Arene. Toto trio, ktoré má na svedomí hity ako „Ho Hey“, „Sleep on the Floor“ alebo „Stubborn Love“, si nesmieš nechať ujsť, ak je pomalá hudba plná emócií tvojím šálkom kávy.

Kedy: 24.4.2025

Kde: O2 Arena, Praha, Česká Republika

Cena: od 68 €

Tate McRae

Medzi novodobé popové hviezdy sa radí aj mladá kanadská speváčka Tate McRae. Svoj debutový album vydala v roku 2022, aj keď začiatky jej hudobnej kariéry siahajú do roku 2016, keď začala vydávať prvé single. Svet oslovila ako svojím hlasom, tak aj tancom. Piesne ako „Revolving Door“ z jej nového albumu uchvátili fanúšikov na TikToku, kde začali skúšať pohyby, ktoré, zdá sa, dokáže s gráciou len ona.

Kedy: 8.6.2025

Kde: Wiener Stadthalle, Viedeň, Rakúsko

Cena: od 78 €

Finneas

Finneasa mnohí poznajú ako brata Billie Eilish. Okrem produkcie hudby pre albumy jeho sestry spieva aj on sám. Jeho prvý sólový projekt uzrel svetlo sveta v roku 2019. Tento album obsahoval aj hity ako „Let's Fall in Love for the Night“ alebo „Break My Heart Again“.

Kedy: 16.7.2025

Kde: Raiffeisen Halle, Viedeň, Rakúsko

Cena: od 65 €