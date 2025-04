FOTO: Príroda ako hlavná učebná miestnosť. Pozri si školu zasadenú do borovicového lesa v blízkosti Valencie

Pozri si unikátny projekt školského zariadenia od skúsených španielskych architektov.

Nie je škola ako škola, o čom sa dnes presvedčíš vďaka výnimočnému projektu Imagine Montessori School v mestečku Paterna, ktoré leží v blízkosti Valencie.

Škola je plynulo začlenená do rokliny s názvom En Dolça, obklopenej stredomorským borovicovým lesom, a využíva prírodu ako hlavnú učebňu pre žiakov. Stavba je postavená z odkrytej hliny a dreva bez obkladov a zbytočných detailov, vďaka čomu odhaľuje svoju štruktúru a predstavuje súčasť výučby.

Montessori pedagogika je alternatívna, svetovo uznávaná metodická sústava. Skladá sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami.

Zelená strecha reguluje teplotu a spája budovu s okolím, čím umožňuje prírode dostať sa do centra pozornosti. Autormi projektu sú Arturo Sanz, Carmel Gradolí a Fran López z ateliéru Gradolí & Sanz Arquitectes, ktorý funguje od roku 1993.

Zdroj: Mariela Apollonio

Žiaci vstupujú do školy prechodom cez spomínaný borovicový les po vyvýšených drevených chodníkoch a cez koruny stromov vidia do budovy. Za hlavnou bránou nie je žiadny náhly prechod – len postupná cesta, ktorá ich z mesta uvoľní do nového prostredia.

Pôdorys stavby v tvare písmena „S“ vytvára dva rozsiahle vonkajšie priestory určené na učenie a hru. Na západnej strane je príjemné námestie, ktoré slúži ako hlavný vchod, zatiaľ čo na východe sa nachádza detské ihrisko zakomponované do prírody. Usporiadanie zabezpečuje, že každá trieda je otočená k rokline a lesu, čo podporuje neustále vizuálne spojenie s prírodou – skutočným ústredným bodom školy. V budove Imagine Montessori School nie je žiadny učiteľský stôl ani tabuľa a hlavným priestorom na vzdelávanie je samotná krajina.

Zdroj: Mariela Apollonio

Učebne sú usporiadané do piatich samostatných zón, ktoré umožňujú žiakom voľný pohyb podľa ich záujmov a potrieb – zmyslová zóna, zóna praktického života, jazyková zóna, matematická zóna a zóna kultúrnych štúdií.

Do každej triedy vedie vchod so skrinkami a lavicami, kde si deti vyzúvajú obuv a vrchné oblečenie. Nízky oblúk v stene označuje vstup, navrhnutý v ich mierke, takže prechod do učebného priestoru je intuitívny a príjemný. Vnútri je centrálny solárny komín s trojitou výškou, ktorý poskytuje prirodzené svetlo, vetranie a vizuálne prepojenie medzi triedami.

V škole sú priestory navrhnuté v detskej mierke – podkrovia nad kúpeľňami, úkryty pod schodiskovými podestami a sedadlá pri oknách blízko podlahy. Sú to priestory, kam sa dospelí tak ľahko nezmestia. Ide o malé svätyne detstva.

Zdroj: Mariela Apollonio

Každá exteriérová učebňa vyúsťuje do krytej terasy, malého amfiteátra, vodnej fontány a stromu. Keď to počasie dovolí, učebňa sa otvorí priamo do prírody a strom, ktorý sa mení s ročnými obdobiami, sa stáva neoddeliteľnou súčasťou vyučovania.

Vonkajšie priestory Imagine Montessori School – ihrisko, terasy a borovicový les na druhej strane rokliny sú koncipované ako otvorená prírodná krajina, nie ako upravené záhrady. Umelý trávnik tu nahrádzajú korene, konáre, šišky, na jar divoká špargľa a na jeseň huby. Cieľom nie je hrať sa na zelenom pozadí, ale komunikovať s prírodou vo svojej najčistejšej podobe.

Nie sú tu žiadne tradičné športoviská ani futbalové ihriská. Namiesto toho sa krajina formuje do série pokojných, inkluzívnych herných prostredí. Prírodné svahy terénu sa menia na rampy, šmýkačky, schody, lezecké steny, chodníky, skrýše a jaskyne.

Zdroj: Mariela Apollonio

Škola je postavená výlučne z materiálov s nízkym vplyvom na životné prostredie, a to z pálenej hliny a dreva. Nosné steny s hrúbkou 60 centimetrov z dierovaných tehál spolu s plnými tehlovými klenbami a podlahami odhaľujú surovú krásu hliny. Drevo je použité v celej stavbe – v strešných paneloch a priečkach naprieč interiérom aj exteriérom.

Mechanické a elektrické systémy budovy sú viditeľné, čo umožňuje žiakom sledovať ich cesty a pochopiť, ako je škola postavená a funguje. Zelená strecha, ktorá sa zváža smerom dole, chráni školu pred teplom aj dažďom a zároveň perfektne splýva s okolitou krajinou.

Náklady na stavbu školy sa vyšplhali na 4,6 miliónov eur. Pozri si galériu, ktorú vyhotovila oceňovaná fotografka architektúry Mariela Apollonio.