Na HOT IN HERE 00's REFRESHER párty nemôžeš chýbať. Zober kamošov a poďte sa vytancovať do Šafka

Ešte nemáš program na 25. apríla?

Tak príď do Šafka, kde bude opäť poriadne horúco. Po úspešných predchádzajúcich HOT IN HERE 2000'S PARTY by REFRESHER sme sa rozhodli zorganizovať ďalší a ešte viac naložený event, kde sa so svojou partiou vyskáčeš na tých najlepších Y2K hitoch.

Ak si aj ty ideš ikonické tracky od Eminema, Avril Lavigne či Britney Spears, na tejto párty rozhodne nemôžeš chýbať. Stroj času síce nemáme, no do Y2K éry ťa vieme vrátiť v našom štýle.

Zdroj: Refresher

HOT IN HERE 2000'S PARTY by REFRESHER III.

📍Kde: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7, Bratislava

📅 Kedy: 25. apríl 2025

🕒 Čas: od 21.00 h

💃 Dresscode: Shine Bright Like A Diamond

💶 Vstup: do 23:00 hod. 8 €, potom 10 €

Brány klubu Šafko sa otvoria už o deviatej večer, takže budeš mať kopec času na prípravu svojho párty looku. Ak dorazíš medzi deviatou a jedenástou, lístok ťa bude stáť 8 €. Po jedenástej za vstup zaplatíš 10 €.

Za pultom to roztočia DJ Yanko Kral či Hugo Hypetrain, tešiť sa môžeš aj na Bandurka (ktorého poznáš z reality show Survivor) a obľúbenú dvojicu Mišku a Denisa zo Sexuálnej výchovy.

V ich setliste určite nebudú chýbať legendárne hity ako Toxic od Britney Spears či Umbrella od Rihanny a kopec iných ikonických songov. Samozrejme sa môžeš tešiť aj na mashupy pesničiek, ktoré ťa rozhodne dostanú do kolien.

Aká by to bola REFRESHER párty bez poriadneho dresscodu? Prehľadaj svoj šatník, či nenájdeš nejaké ligotavé oblečenie, pretože párty sa ponesie v znení: Shine Bright Like A Diamond. Každý, kto dorazí v žiarivom outfite, od nás navyše dostane free shot.