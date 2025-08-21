Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami

Obľúbená hudobná platforma Spotify prichádza s novou funkciou, vďaka ktorej sa budeš cítiť ako DJ.
Prémioví používatelia Spotify sa môžu tešiť z novej funkcie Mix, ktorá umožňuje nastaviť plynulé prechody medzi skladbami. Z bežného playlistu si tak môžeš jednoducho vytvoriť originálny hudobný zážitok.
Spotify testuje novú funkciu, ktorá posúva tvorbu playlistov a zážitok z počúvania na vyššiu úroveň. V beta verzii sprístupnila používateľom Premium možnosť pridať medzi skladby vlastné prechody a upraviť si ich podľa vlastného vkusu, píše The Verge.
Nová funkcia Mix ti ponúka dve možnosti: automatické miešanie alebo ručné nastavenie detailov. Okrem klasického prelínania skladieb si tak môžeš prispôsobiť hlasitosť, ekvalizér či efektové krivky, pričom ti pomôžu vizuálne údaje o vlnových formách a rytme.
Nová funkcia má za cieľ, aby skladby na seba nadväzovali plynule, bez náhleho skoku medzi koncom jednej a začiatkom druhej.
Dobrou správou je aj to, že Spotify zároveň umožňuje takéto mixy uložiť a následne ich zdieľať s priateľmi, ktorí majú tiež Premium.