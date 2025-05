Tím Spotify spojil dáta o streamovaní a vytvoril pestrý výber 30 skladieb, ktoré podľa nich vystihujú leto 2025.

Leto sa oficiálne pomaly začína, a s ním Spotify opäť zverejnilo svoj zoznam „Songs of Summer“, ktorý predpovedá, ktoré skladby ovládnu leto.

Tím Spotify skombinoval dáta o streamovaní a výsledkom je pestrý výber 30 skladieb, ktoré podľa nich vystihujú atmosféru tohto leta. Letné hity sa žánrovo rozprestierajú od popu a R&B cez latino rytmy až po hip-hop, afrobeats či indie. V rebríčku nájdeme veľké mená ako Drake, Lady Gaga, Bad Bunny či JENNIE, ale aj nové objavy ako Bb trickz či Sombr.

Medzi horúce letné hity roku patrí aj „NUEVAYoL” od Bad Bunnyho, ktorý sa ihneď stal hitom. Lady Gaga zasa zaujala svojou dynamickou novinkou „How Bad Do U Want Me“. Do výberu sa dostala aj Charli XCX s chytľavou skladbou „party 4 u“. Do zoznamu sa dostala aj mladá hviezda Bb trickz s energickou piesňou „Super“, ktorá si rýchlo získava fanúšikov po celom svete a ovládla TikTok. Na prvom mieste sa objavila pieseň „Ordinary“ od Alex Warrena.

Spotify vytvorilo aj playlist, v ktorom nájdeš všetky skladby: