Tento článok je PR správa spoločnosti Asisto.
dnes 21. augusta 2025 o 10:30
Čas čítania 2:49
Sponzorovaný obsah

Takmer polovica ľudí uvažuje o využívaní telemedicíny. Akú rolu pri tom hrajú zdravotné poisťovne?

ZDRAVIE ZDRAVOTNÍCTVO
Toto ukázala štatistika.

Záujem verejnosti o moderné elektronické služby v zdravotníctve rastie každý rok. Potvrdili to výsledky výskumu, ktorý na vzorke 3 070 respondentov nad 18 rokov zrealizoval nezávislý a objektívny porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk. Ide o šiesty ročník kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu.


Telemedicína a elektronické služby v zdravotníctve

Akúkoľvek aplikáciu súvisiacu so zdravím v mobile používa až 66 % respondentov. V kategórii do 45 rokov je to 72 % a nad 45 rokov 60 %. Smart hodinky, fitnes náramok alebo prsteň nosí 43 % respondentov. U ľudí do 45 rokov je to 51 %, nad 45 rokov iba 36 %.

Služby telemedicíny v minulosti už využilo 18 % respondentov. V kategórii do 45 rokov je to 24 %, a nad 45 rokov iba 13 %. V budúcnosti tieto služby plánuje využiť 42,5 % respondentov. V kategórii do 45 rokov a nad 45 rokov je to takmer rovnaké. Službám telemedicíny dôveruje 28 % respondentov. V kategórii do 45 rokov je to 31 % a nad 45 rokov iba 25 %.

Asisto
Zdroj: Asisto

Pre 50 % ľudí však zdravotná poisťovňa zvyšuje dôveryhodnosť telemedicíny. V ponuke benefitov nad rámec zdravotného poistenia sa u zdravotných poisťovní Dôvera a VšZP objavujú nové benefity spojené s online diagnostikou a konzultáciami s lekármi.

Na základe výsledkov výskumu sa predpokladá, že počet poistencov využívajúcich tento typ benefitov sa bude zvyšovať, samozrejme, aj s rozširovaním ponuky zdravotných poisťovní v tomto smere. Ľudia vo všeobecnosti zatiaľ téme telemedicíny nerozumejú a práve zdravotné poisťovne môžu zvyšovať jej dôveryhodnosť.

Umelá inteligencia (AI) v zdravotníctve je relatívne nová téma. Ale až 52 % respondentov je presvedčených, že bude prínosom. V kategórii do 45 rokov je to viac ako 60 %. 15 % respondentov nemá žiadne obavy z využívania AI v zdravotníctve. 48 % má len mierne obavy. Na druhej strane, 22 % má veľké obavy z využívania AI v zdravotníctve. Zvyšok nemá názor.

Asisto
Zdroj: Asisto

Dá sa povedať, že poistenci ZP Dôvera majú najlepší vzťah k moderným metódam v zdravotníctve. Majú najviac skúseností a najväčšiu dôveru k telemedicíne. Po nich nasledujú poistenci ZP Union a poslední sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rovnako poistenci ZP Dôvera najviac používajú smart hodinky alebo fitnes náramky.

Mobilné aplikácie zdravotných poisťovní sú veľmi využívané. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP Union využíva mobilnú aplikáciu približne rovnako takmer 60 %. Mobilnú aplikáciu ZP Dôvera využilo v poslednom období 67 % jej poistencov, pritom v roku 2024 to bolo 40 % respondentov.

Asisto
Zdroj: Asisto

Trend je teda jednoznačne stúpajúci. Poistenci ZP Dôvera sú aj najspokojnejší (77 % z nich) s mobilnou aplikáciou svojej poisťovne. Najmenej spokojní sú poistenci VšZP (63 % z nich).

Záujem o prepoistenie na štandardnej úrovni

Deklarovaný záujem o prepoistenie sledujeme už od roku 2020. V tohtoročnom výskume uviedlo 10,42 % respondentov záujem o prepoistenie. Tento údaj zodpovedá dlhodobému štandardu. Anomália sa pri záujme o prepoistenie vyskytla len minulý rok, keď tento údaj klesol na 4 %.

Vtedy sa avizovalo, že jedným z dôvodov môže byť zrušenie zubného benefitu. Tento záver sa potvrdil, keďže po opätovnom zavedení zubného benefitu sa záujem o prepoistenie vrátil na pôvodnú úroveň.

Asisto
Zdroj: Asisto

Už dlhodobo vykazujú najnižší záujem o prepoistenie poistenci ZP Dôvera (8,79 %), pri ostatných dvoch poisťovniach je to približne rovnako, 11 %.

Benefity nad rámec zdravotného poistenia

Už šesť rokov sa vo výskume, ktorý realizuje nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk, potvrdzuje, že práve benefity sú hlavným dôvodom pre zmenu poisťovne. Pre viac ako 25 % respondentov predstavujú poskytované výhody a benefity najdôležitejší dôvod, prečo uvažujú o zmene.

Napriek tomu benefity dlhodobo reálne využíva len menej ako 50 % poistencov. Dôvodov pre nevyužívanie benefitov je viac. Respondenti uvádzali, že nemali záujem o žiaden z nich (26 %), odrádzajú ich obmedzujúce podmienky (15 %) alebo zložitý postup uplatnenia benefitu (13 %).

Asisto
Zdroj: Asisto

Využívanie benefitov je podľa jednotlivých poisťovní odlišné. V ZP poisťovniach Union a VšZP využilo niektorý z benefitov približne 40 %, pri ZP Dôvera je to viac ako 50 %.

Medzi najvyužívanejšie benefity sa vrátil obľúbený zubný benefit, ktorý už teraz v rôznej forme ponúkajú svojim poistencom ZP Dôvera a VšZP. Využilo ho 17 % respondentov. Stále vedie benefit vrátenia doplatku za lieky (22,50 %). Obľúbené sú zľavy v lekárňach (15 %), príspevok na okuliarové rámy (6,70 %) a preventívne prehliadky nad rámec zákona (4,50 %).

Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2025. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2026. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach alebo v pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.

ZDRAVOTNÍCTVO
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Asisto
