Viliam Sládek nám porozprával o svojej dlhoročnej praxi na tiesňovej linke 155. Denne zachraňuje životy, no stretáva sa aj s absurdnými volaniami. Raz volal muž, ktorý tvrdil, že je upír, inokedy majiteľ, ktorý chcel sanitku pre svojho apatického psa.
Keď voláš na číslo 155, tvoj život sa na chvíľu ocitne v rukách niekoho, koho pravdepodobne nikdy neuvidíš. Musí rozhodovať rýchlo, presne a s chladnou hlavou aj keď na pozadí počuť krik, plač a paniku.
Viliam Sládek je jedným z tých hlasov, ktoré denne zachraňujú život. Už roky počúva ľudí v ich najhorších chvíľach. Je totiž hlavný operátor záchrannej zdravotnej služby.
V jednom momente mu do slúchadla kričí zúfalý rodič, ktorý nevie, či jeho dieťa ešte dýcha a o pár sekúnd musí s pokojom navigovať človeka pri resuscitácii, kým dorazia záchranári.
Kým väčšina z nás po práci vypne a hlavu nechá oddýchnuť, on si niektoré hlasy nosí domov. Ťažšie rozhovory sa vraj nedajú len tak pustiť z hlavy a aj keď musí pôsobiť pokojne, stále je len človek.
O tom, čo všetko sa deje za zatvorenými dverami dispečingu, ako dokáže zvládať neustály tlak, aké najťažšie hovory zažil, ako sa s nimi v súkromí vysporiada, ale aj aké absurdné situácie ho dodnes pobavia, porozprával pre Refresher.
Ako by ste opísali svoju prácu niekomu, kto si myslí, že len dvíhate telefóny?
Operátor linky 155 je väčšinou prvý človek, s ktorým sa spojí niekto v ohrození života — alebo svedok, ktorý sa snaží pomôcť. V momente, keď ide o sekundy, práve on zdvihne telefón a musí udržať chladnú hlavu, aj keď na druhej strane niekto kričí, plače alebo panikári.
Jeho úlohou je zachovať pokoj, byť rozvážny a presne viesť volajúceho krok za krokom. Potrebuje od neho rýchlo zistiť, čo sa stalo, kde presne sa nachádza a v akom stave je človek, ktorému treba pomôcť. Na základe pár viet musí v priebehu niekoľkých sekúnd rozhodnúť, akú posádku zdravotnej služby poslať a čo dovtedy poradiť.
Pamätáte sa na prvý telefonát?Pamätám si na prvé dni, keď som sa zaúčal. Začínal som si uvedomovať veľkú zodpovednosť, ktorá ma čaká, keď budem pracovať samostatne. Musel som sa naučiť reagovať profesionálne a rýchlo – získať v priebehu pár sekúnd od volajúceho dôležité informácie, na základe ktorých sa potom rozhoduje o ďalších krokoch.
- Či je jeho práca dostatočne ohodnotená.