Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. novembra 2025 o 8:00
Čas čítania 8:24

Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)

Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
Zdroj: Archív/Viliam Sládek
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Viliam Sládek nám porozprával o svojej dlhoročnej praxi na tiesňovej linke 155. Denne zachraňuje životy, no stretáva sa aj s absurdnými volaniami. Raz volal muž, ktorý tvrdil, že je upír, inokedy majiteľ, ktorý chcel sanitku pre svojho apatického psa.

Keď voláš na číslo 155, tvoj život sa na chvíľu ocitne v rukách niekoho, koho pravdepodobne nikdy neuvidíš. Musí rozhodovať rýchlo, presne a s chladnou hlavou aj keď na pozadí počuť krik, plač a paniku.

Viliam Sládek je jedným z tých hlasov, ktoré denne zachraňujú život. Už roky počúva ľudí v ich najhorších chvíľach. Je totiž hlavný operátor záchrannej zdravotnej služby.

viliam sladek
Zdroj: Archív/Viliam Sládek

V jednom momente mu do slúchadla kričí zúfalý rodič, ktorý nevie, či jeho dieťa ešte dýcha a o pár sekúnd musí s pokojom navigovať človeka pri resuscitácii, kým dorazia záchranári.

Kým väčšina z nás po práci vypne a hlavu nechá oddýchnuť, on si niektoré hlasy nosí domov. Ťažšie rozhovory sa vraj nedajú len tak pustiť z hlavy a aj keď musí pôsobiť pokojne, stále je len človek.

Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta 10. novembra 2025 o 17:00

O tom, čo všetko sa deje za zatvorenými dverami dispečingu, ako dokáže zvládať neustály tlak, aké najťažšie hovory zažil, ako sa s nimi v súkromí vysporiada, ale aj aké absurdné situácie ho dodnes pobavia, porozprával pre Refresher.

V Refresheri veríme, že aj obyčajné povolania v sebe skrývajú neobyčajné príbehy.
Rozprávame sa s ľuďmi, ktorí sa denne stretávajú s hranicami života, trpezlivosti či odvahy a prinášame ich pohľad na svet. Ak ťa bavia takéto rozhovory a chceš ich podporiť, staň sa členom Refresher+.

Ako by ste opísali svoju prácu niekomu, kto si myslí, že len dvíhate telefóny?

Operátor linky 155 je väčšinou prvý človek, s ktorým sa spojí niekto v ohrození života — alebo svedok, ktorý sa snaží pomôcť. V momente, keď ide o sekundy, práve on zdvihne telefón a musí udržať chladnú hlavu, aj keď na druhej strane niekto kričí, plače alebo panikári.

Jeho úlohou je zachovať pokoj, byť rozvážny a presne viesť volajúceho krok za krokom. Potrebuje od neho rýchlo zistiť, čo sa stalo, kde presne sa nachádza a v akom stave je človek, ktorému treba pomôcť. Na základe pár viet musí v priebehu niekoľkých sekúnd rozhodnúť, akú posádku zdravotnej služby poslať a čo dovtedy poradiť.

Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) 26. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor) Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor) 24. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú 16. októbra 2025 o 7:00

Pamätáte sa na prvý telefonát?Pamätám si na prvé dni, keď som sa zaúčal. Začínal som si uvedomovať veľkú zodpovednosť, ktorá ma čaká, keď budem pracovať samostatne. Musel som sa naučiť reagovať profesionálne a rýchlo – získať v priebehu pár sekúnd od volajúceho dôležité informácie, na základe ktorých sa potom rozhoduje o ďalších krokoch.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa dokáže Viliam vyrovnať s tým, že mu niekto počas hovoru zomrie.
  • Ako vyhodnocuje, či ide len o planý poplach.
  • S akými bizarnými problémami mu ľudia volali. 
  • Či ešte stále volajú deti len tak pre zábavu.
  • Či je jeho práca dostatočne ohodnotená.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192128 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FYZICKÉ ZDRAVIE ROZHOVORY ZDRAVOTNÍCTVO
Odporúčame
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 2 dňami
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
pred 2 dňami
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Storky
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Lifestyle news
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky pred hodinou
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk včera o 17:00
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie včera o 16:03
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní včera o 15:01
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro včera o 13:44
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky včera o 12:44
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami včera o 11:34
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL včera o 10:33
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia včera o 09:22
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? včera o 08:33
Spravodajstvo
Doprava Vláda Roberta Fica Polícia SR Počasie
Viac
Ukrajinský minister prišiel dočasne o funkciu. Prebieha veľké vyšetrovanie korupcie
pred 6 minútami
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 49 minútami
Úsek D1 pri Bratislave bude uzavretý. V tejto oblasti treba rátať s obchádzkami
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
Zahraničné
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 3 dňami
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
včera o 13:00
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
včera o 11:00
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 2 dňami
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Tech Všetko
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní
včera o 15:01
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
pred hodinou
Viliam Sládek nám porozprával o svojej dlhoročnej praxi na tiesňovej linke 155. Denne zachraňuje životy, no stretáva sa aj s absurdnými volaniami. Raz volal muž, ktorý tvrdil, že je upír, inokedy majiteľ, ktorý chcel sanitku pre svojho apatického psa.
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk
včera o 17:00
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou
V spolupráci
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou
včera o 16:00
Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu
Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu
včera o 15:00
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
PR správa
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
včera o 11:34
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
pred 2 dňami
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
pred 2 dňami
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
včera o 13:00
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
včera o 08:33
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 4 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia