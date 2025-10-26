Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 6:46

Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)

Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
Zdroj: Archív respondentky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Má skúsenosti so sexuálnymi narážkami zo strany mužských kolegov?

Zarábať si tým po čom si vždy túžil sa málokomu podarí. Najmä ak ide o prácu ktorú spravidla robia členovia iného pohlavia. Príkladom tejto výnimky je Daniela (28) z Prievidze, ktorá sa živí ako kamionistka. Práca za volantom bola pre ňu dlhodo snom, ktorý sa jej pred pár rokmi splnil. Napriek tomu, že ide o mladú dámu, nerobí jej problém ťahať stovky kilometrov cisternu, opraviť kamión či spať niekoľko dní v kabíne.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo jej povedali v autoškole, keď si prišla vybavovať vodičák na kamión.
  • Akú najhoršiu nehodu videla na cestách.
  • Koľko si touto prácou dokáže zarobiť.

V rozhovore pre Refresher sme sa rozprávali aj o tom, ako sa dostala k tejto práci, čo na to hovorí jej okolie a či mala v kariére nejaké narážky od mužov, ktoré jej boli nepríjemné. Témou bol tiež pla.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ženami, ktoré sa uchytili na pozíciách, ktoré stále spoločnosť považuje za typické najmä pre mužov.

kamion kamion kamion kamion
Zobraziť galériu
(6)

Prečítaj si napríklad o inštalatérke Zuzke, betonárke Lenke či futbalovej trénerke Johane, ktorá pracuje pre klub Inter Miami. Ak ťa baví podobný obsah, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovým článkom aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor) Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor) 14. októbra 2025 o 14:00
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor) Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor) 4. októbra 2025 o 8:30
Odporúčané
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor) Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor) 5. októbra 2025 o 17:00

Ako si sa vlastne dostala k tejto práci?

Dlhodobo to bol môj sen, pričom aktuálne to robím dva roky. Od maturity som v podstate vodička z povolania. Po skončení strednej školy som rozvážala autodiely, pretože ma to ťahá tiež k autám, to som robila asi 5 rokov.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo jej povedali rodičia na to, že chce byť kamionistka.
  • Ako reagovali v autoškole či vo firme, kde sa chcela zamestnať.
  • Prečo na ňu niekedy muži gúľajú očami a čo jej často hovoria.
  • Ako trávi noci v kamióne.
  • Koľko peňazí si dokáže zarobiť.
  • Čo je pre ňu na práci kamionistky najnáročnejšie.
  • Čo robila, keď dostala na ceste defekt.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191429 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat , Mesačné členstvo Basic Multiklub vo Form Factory ZDARMA alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (8)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PRÁCA SLOVÁCI ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
Odporúčame
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
včera o 18:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 4 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred 3 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Lifestyle news
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? včera o 16:48
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste včera o 13:26
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? včera o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí pred 2 dňami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom pred 2 dňami
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu pred 2 dňami
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina pred 2 dňami
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania pred 2 dňami
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Banky Polícia SR Matúš Šutaj Eštok
Viac
V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete
pred 21 minútami
Tragédia v Taliansku: Turista pri robení selfie spadol z Panteónu, na mieste zomrel
včera o 18:03
Írsko si zvolilo hlavu štátu. Novou prezidentkou sa stane Catherine Connollyová
včera o 17:32

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
pred 2 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
V spolupráci
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
pred 3 dňami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
včera o 13:26
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
pred 4 dňami
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
pred 3 dňami
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 38 minútami
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
pred 38 minútami
Má skúsenosti so sexuálnymi narážkami zo strany mužských kolegov?
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
včera o 18:00
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
včera o 11:00
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
včera o 08:00
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
pred 2 dňami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
včera o 07:27
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
včera o 13:26
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 3 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia