Má skúsenosti so sexuálnymi narážkami zo strany mužských kolegov?
Zarábať si tým po čom si vždy túžil sa málokomu podarí. Najmä ak ide o prácu ktorú spravidla robia členovia iného pohlavia. Príkladom tejto výnimky je Daniela (28) z Prievidze, ktorá sa živí ako kamionistka. Práca za volantom bola pre ňu dlhodo snom, ktorý sa jej pred pár rokmi splnil. Napriek tomu, že ide o mladú dámu, nerobí jej problém ťahať stovky kilometrov cisternu, opraviť kamión či spať niekoľko dní v kabíne.
- Čo jej povedali v autoškole, keď si prišla vybavovať vodičák na kamión.
- Akú najhoršiu nehodu videla na cestách.
- Koľko si touto prácou dokáže zarobiť.
V rozhovore pre Refresher sme sa rozprávali aj o tom, ako sa dostala k tejto práci, čo na to hovorí jej okolie a či mala v kariére nejaké narážky od mužov, ktoré jej boli nepríjemné.
Ako si sa vlastne dostala k tejto práci?
Dlhodobo to bol môj sen, pričom aktuálne to robím dva roky. Od maturity som v podstate vodička z povolania. Po skončení strednej školy som rozvážala autodiely, pretože ma to ťahá tiež k autám, to som robila asi 5 rokov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo jej povedali rodičia na to, že chce byť kamionistka.
- Ako reagovali v autoškole či vo firme, kde sa chcela zamestnať.
- Prečo na ňu niekedy muži gúľajú očami a čo jej často hovoria.
- Ako trávi noci v kamióne.
- Koľko peňazí si dokáže zarobiť.
- Čo je pre ňu na práci kamionistky najnáročnejšie.
- Čo robila, keď dostala na ceste defekt.