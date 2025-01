Johana je futbalová trénerka v Miami: Lionela Messiho stretávam denne, no môžeme ho maximálne pozdraviť (Rozhovor)

Ako často sa stretáva s Lionelom Messim?

„Lionela Messiho vidím asi každý deň. Často stretávam aj jeho rodinu, najmä keď idú na zápasy či tréningy synov. Párkrát som videla už aj Davida Beckhama, ale ešte sme sa nebavili,“ hovorí Johana o tom, ako často stretáva počas pracovného dňa náhodne legendy svetového futbalu.

Češka z mesta Mělník sa pred rokmi rozhodla absolvovať posledný ročník strednej školy v USA neďaleko New Yorku. Tam sa okrem štúdia venovala aj futbalu, ktorý v Amerike označujú ako ‚soccer‘.

Síce sa na chvíľu vrátila do Česka, no obratom odišla späť do Spojených štátov. V Miami na Floride totiž dostala ponuku študovať a zároveň hrať futbal.

V tomto článku si prečítaš: Ako prebiehal pohovor na stáž v Interi Miami a prečo trval celý mesiac.

Čo sa stalo pri jej prvom stretnutí s Lionelom Messim a prečo ho ľudia nesmú ani osloviť.

Koľko ju stojí jedna izba v dome a pritom býva na periférii Miami.

V roku 2025 je stále v Miami, no teraz už pracuje ako trénerka kategórie U11 a je tiež administrátorkou klubu Inter Miami, ktorého zakladateľom a majiteľom je David Beckham.

Ako sa jej vo veku 24 rokov žije v Miami, ako vyzerá každodenná práca pre klub, v ktorom hrajú svetoznámi hráči na čele s Lionelom Messim a množstvo ďalšieho nám v rozhovore prezradila Johana Karbanová.

Pri dohadovaní termínu rozhovoru si spomínala, že budeš celý deň cestovať. Kam si sa presúvala?

Bola som na Vianoce za rodinou v Česku. Snažím sa ich navštevovať kedykoľvek mám voľné dni, ktorých však nie je veľa. Presúvala som sa teda späť do USA, pretože znova začíname po "zimnej" pauze trénovať a hrať.

Jedno z populárnych videí, ktoré si koncom roka 2024 publikovala, bolo z tréningového centra argentínskej reprezentácie. Ako ste sa tam dostali?

Na prelome novembra a decembra sme tam boli takmer tri týždne na medzinárodnom turnaji, priamo v Rosariu v Argentíne. Turnaj sa volá Newells Cup a Inter Miami už sa ho v predošlých rokoch zúčastnilo. Okrem argentínskych tímov tam súťažili aj top tímy z Čile, Urugaya, z Peru a ďalších latinskoamaerických krajín. Po skončení turnaja sme potom mali možnosť hrať aj niekoľko priateľských stretnutí práve v centre Argentínskeho národného tímu v Buenos Aires.

Má v tomto palce aj Messi?

Ani nie, nešlo o žiadne sústredenie alebo tréningový kemp, ale o turnaj. Ja som tam pomáhala predovšetkým s administratívou, teda aby cesta a celý pobyt prebiehal hladko a všetko bolo vopred dohodnuté – transport, stravovanie atď.

Ako si sa dostala k tejto práci?

Prihlásila som sa cez LinkedIn na stáž v skautovacom oddelení akadémie Interu Miami. Strávila som tu tri mesiace, nasledovala menšia pauza v lete a potom mi pred začiatkom novej futbalovej sezóny ponúkli prácu na plný úväzok trénerky U11 a administrátorky akadémie. Na plný úväzok som v Inter Miami teda zhruba 4 mesiace, ešte stále sa každý deň stretnem s niečím novým.

Ako to vyzerá na pohovore na takéto pracovné miesto?