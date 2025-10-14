Čo sa dialo bezprostredne po náraze?
„Sedel som na úplne zadnej sedačke. Čumel som si len tak do mobilu, zrazu búm, vletel som hlavou do sedačky predo mnou a odrazu sme sa ocitli v zráze viac ako meter nad zemou,“ opisuje prvé momenty po zrážke vlakov len 19-ročný Leonard Karol Čičo pre Refresher.
Nehoda, pri ktorej ako zázrakom neprišiel nikto o život sa stala v pondelok predpoludním neďaleko obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Dva rýchliky do seba čelne narazili, jeden ostal na koľaji, zatiaľ čo časť druhej súpravy skončila mimo koľajiska vo svahu. Niektoré vagóny boli dokonca nad zemou, pričom v jednom z nich sedel aj mladý Leo.
Na miesto dorazili všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka, ktorý odvážal ľudí v kritickom stave. Minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, hovorí o zlyhaní ľudského faktora, pričom na miesto vážnej nehody prišli okrem neho aj minister dopravy Jozef Ráž a minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Čumel som len tak do mobilu a zrazu náraz
V médiách sa od pondelkového obeda nepretržite objavujú rôzne správy o tom, čo mohlo spôsobiť túto netradičnú nehodu. O tom, čo sa oficiálne stalo a kde nastala chyba, rozhodne až vyšetrovanie, pričom Refresher sa nakontaktoval na cestujúceho, ktorý celú nehodu prežil na vlastnej koži.
Leonard Karol Čičo má v devätnástich rokoch za sebou silný zážitok. Viezol sa vo vlaku a čas do cieľa si krátil najtradičnejším možným spôsobom, pozeraním do mobilu. Ako sám opísal, bola to bežná cesta vlakom. „Čumel som si len tak do mobilu, išli sme,“ opísal sekundy pred nehodou.
Podľa jeho slov nastala vo vagóne krátko po náraze panika, ľudia sa chceli dostať von z vlaku, no dvere sa nedali otvoriť. „Každý sa pozeral okolo a zisťovali, či sú ľudia v jeho blízkosti okej a čo sa im stalo. Začali sme sa presúvať k východu, no boli sme v zráze, viac ako meter nad zemou a dvere sa nedali otvoriť, nastala panika,“ hovorí Leo.
