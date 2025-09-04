Kategórie
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)

Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
Zdroj: archív respondentky Zuzany
ZAUJÍMAVOSTI ČESKO PENIAZE PRÁCA PRAHA
Opravuje a montuje kotly, pracuje aj s kúrením a vodou. Koľko si zarobí mesačne?

Keď sa povie inštalatér, kurenár, plynár či montér vykurovacích systémov, len málokto si v tomto zamestnaní predstaví mladého človeka. A ešte menej ľudí si predstaví ženu. Zuzana je však príkladom toho, že povolanie nemusí byť obmedzené pohlavím, ani vekom.

Zuzana má 23 rokov a prekonala náročné životné obdobie, ktorého súčasťou bolo násilie aj návykové látky. V súčasnosti je z nej šikovná žena, ktorá vykonáva náročnú, zodpovednú a zároveň riskantnú prácu s plným odhodlaním.

Rozprávali sme sa o tom, čo všetko jej práca zahŕňa, či je náročné pracovať v čisto mužskom kolektíve, ako reaguje na sexuálne narážky a koľko si dokáže v Prahe zarobiť.

kurenárka
Zdroj: archív respondentky Zuzany
Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo všetko zažila v detstve a ako sa dostala k práci kurenárky.
  • Ako sa chcela zamestnať u človeka, ktorý ju neskôr zvádzal.
  • Čo je na práci inštalatérky najťažšie.
  • Ako vyzerá jej pracovný deň.
  • Ako ju v práci berú mužskí kolegovia.
  • Koľko si dokáže v Prahe minimálne. 
ČESKO PENIAZE PRÁCA PRAHA
