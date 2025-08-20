Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku

Samec menom Emil sa podľa odborníkov pravdepodobne zatúlal z Poľska a jeho prítomnosť v rôznych krajinách teraz dokumentujú aj zábery zo sociálnych sietí.
V dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a Slovenskom, zaregistrovali nezvyčajného návštevníka - losa. Zviera v utorok spozorovali okrem iného v blízkosti mesta Mistelbach, predtým ho videli aj pri Herrnbaumgartene, Poysdorfe či Grosskrute.
Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá zachytávajúce toto zviera.
Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa podľa portálu iDNES.cz najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. Minulý týždeň sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.
Zdá sa, že Emil už Slovensko opustil a pokračuje vo svojom putovaní po rakúsko-českom pohraničí. Hoci jeho návšteva bola pre mnohých milým prekvapením, ide o divé zviera, ktoré si vyžaduje rešpekt a odstup. Odborníci preto vyzývajú verejnosť, aby sa v prípade opätovného výskytu správala zodpovedne - nepribližovala sa k nemu, nesnažila sa ho kŕmiť ani plašiť. Dúfajme, že Emilova púť bude aj naďalej bezpečná a bez zbytočného stresu, ktorý by mohol ohroziť jeho zdravie.