Ak si fanúšikom kúziel a čarodejníctva, máš dôvod na radosť. Pripravovaný seriál „Harry Potter“ od HBO sa posúva vpred a konečne poznáme tváre nových Weasleyovcov.
Ako informuje Variety, medzi čerstvo oznámenými hercami sú dvojičky Tristan a Gabriel Harland ako legendárna dvojica Fred a George Weasleyovci, Ruari Spooner stvárni prísneho Percyho a Gracie Cochrane si zahrá obľúbenú Ginny. Títo mladí herci sa už stihli predstaviť fanúšikom vo veselej spoločnej selfie, na ktorej nechýba ani Alastair Stout ako Ron Weasley.
Zatiaľ čo fanúšikovia netrpezlivo čakajú na oznámenie hercov pre Billa a Charlieho, HBO uviedlo na pravú mieru, že „Charlie je momentálne v Rumunsku, ale čoskoro sa k nám pripojí,“ čím platforma šikovne odkázala na jeho príbehovú linku s drakmi.
Nový Harry Potter seriál má ambicióznu víziu - každá zo siedmich kníh bude jednou celou sériou, čo znamená poriadne prehĺbenie príbehu. Prvá séria sa natáča vo Leavesden Studios vo Veľkej Británii a potrvá až do jari 2026. Premiéra je naplánovaná na rok 2027 na HBO a HBO Max.
Hlavnú trojicu mladých čarodejníkov stvárnia Dominic McLaughlin ako Harry, Arabella Stanton ako Hermiona a spomínaný Alastair Stout ako Ron - všetci vybraní z viac než 30 000 uchádzačov.
V seriáli sa objaví aj viacero známych mien: John Lithgow ako Dumbledore, Janet McTeer ako profesorka McGonagallová, Paapa Essiedu ako Snape a Katherine Parkinson ako Molly Weasleyová.
Za projektom stoja HBO, Brontë Film and TV, Warner Bros. Television a, samozrejme, aj samotná J.K. Rowling, ktorá sa na výrobe podieľa ako výkonná producentka.