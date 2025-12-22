Vianočné darčeky na poslednú chvíľu? Riešením môžu byť aj čerpacie stanice

Nakupovanie vianočných darčekov na poslednú chvíľu je pre mnohých ľudí realitou.
Práve preto sa čerpacie stanice čoraz častejšie stávajú praktickým miestom, kde je možné vybaviť darček rýchlo, pohodlne a bez stresu, dokonca aj počas Štedrého dňa. Sieť čerpacích staníc ORLEN pripravila vianočnú ponuku, ktorá spája dostupnosť, široký sortiment a praktické riešenia. Zákazníci v nej nájdu obľúbené produkty Stop Cafe, bonboniéry, vína, mobilné príslušenstvo aj predplatené tankovacie karty so zľavou na pohonné hmoty, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie darčeky.
Výhodou čerpacích staníc ORLEN je ich dobrá dostupnosť a praktická ponuka, ktorá zákazníkom umožňuje vyriešiť nákup darčekov rýchlo a pohodlne aj v období zvýšeného predvianočného ruchu. Široký sortiment a prehľadné usporiadanie predajnej plochy z nich robia miesto, kde je možné spojiť bežnú zastávku na ceste s nákupom darčekov na poslednú chvíľu.
„Predvianočné obdobie je pre zákazníkov často hektické, a preto sa snažíme ponúknuť riešenia, ktoré im nákup darčekov zjednodušia. Aj tento rok sme pripravili vianočnú edíciu predplatených tankovacích kariet spolu s výberom praktických darčekových produktov, ktoré sú ľahko dostupné priamo na čerpacích staniciach ORLEN. Zákazníci zároveň môžu pri nákupe využiť výhody našej vernostnej aplikácie a získať tak ďalšie benefity,“ hovorí Matej Varga, riaditeľ siete čerpacích staníc ORLEN na Slovensku.
Dlhodobo obľúbeným vianočným darčekom sú predplatené tankovacie karty Tankarta Easy. Ich výhodou je univerzálne využitie – slúžia nielen na úhradu pohonných hmôt, ale aj na nákup občerstvenia, produktov v shope či služieb, ako je umývanie alebo vysávanie vozidla. Práve ich flexibilita a praktická hodnota z nich robia darček, ktorý má skutočné využitie počas celého roka. Tankovacie karty si získali popularitu aj vďaka prepojeniu s vernostnou aplikáciou ORLEN. Zákazníci tak za každú platbu získavajú benefitné body, ktoré môžu následne vymeniť za odmeny. Mobilná aplikácia zároveň prináša ďalšie výhody a zľavy, vďaka čomu je obľúbeným nástrojom pravidelných zákazníkov.
Čerpacie stanice dnes nie sú len miestom na tankovanie. Stávajú sa moderným convenience priestorom, kde zákazníci často nakupujú aj drobné darčeky či pozornosti pre deti. Ponuka hračiek, hier na cesty alebo drobných darčekových predmetov prirodzene dopĺňa sortiment a reaguje na potreby zákazníkov počas bežných aj sviatočných dní.
Okrem vianočnej edície tankovacej karty Tankarta Easy môžu zákazníci na čerpacích staniciach ORLEN vyberať aj z bohatej darčekovej ponuky:
- produkty privátnej značky Stop Cafe: pralinky, káva, tyčinky a bonboniéry vrátane zrnovej fair-trade kávy Stop Cafe špeciálne miešanej v Belgicku
- darčekové bonboniéry renomovaných značiek: Lindt, Milka alebo Ferrero
- štýlový termohrnček Stop Cafe
- darčeky pre deti: kartové hry a hry na cesty, plyšové hračky, autíčka, zápisníky
- domáce aj zahraničné vína, sekty a ďalšie nápoje, z liehovín napríklad Tullamore Dew, Finlandia Vodka, alebo Jägermeister
- mobilné príslušenstvo: powerbanky, slúchadlá alebo držiaky na mobilné telefóny
- predmety pre motoristov: autokozmetika a ďalšie príslušenstvo