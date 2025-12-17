Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu

Pripravili sme kvíz pre skutočných fanúšikov, ktorý preverí, ako dobre poznáš svet Pandory, jej postavy aj detaily z filmov.
Blíži sa premiéra nového dielu Avatara s podtitulom Oheň a popol a návrat na Pandoru je už za rohom. Predtým, než sa opäť ponoríme do sveta Na’vi, klanov a konfliktov medzi ľuďmi a prírodou, je ideálny čas otestovať si, koľko si z predchádzajúcich filmov naozaj pamätáš.
Priprav sa na náročnejšie otázky a zisti, či si naozaj pripravená na premiéru.
Len praví fanúšikovia Avatara zvládnu tento kvíz
Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS
1 10
Ako sa volá planéta, na ktorej sa odohráva dej Avatara?
Andromeda
Pandora
Gaia
Zdroj: 20th Century Studios
2 10
Ako sa volá rasa modrých humanoidov na Pandore?
Na’vi
Naru
Nami
Zdroj: Disney
3 10
Čím je Avatar známy z technologického hľadiska?
Prvým 3D filmom
Natáčaním v jednom zábere
Revolučnými CGI efektmi
Zdroj: Century Fox
4 10
Aký je význam mena Eywa?
Matka planéty
Matka zvierat
Matka detí
Zdroj: Disney
5 10
Ktorý materiál je hlavným dôvodom ľudskej ťažby na Pandore?
Unobtanium
Pandorium
Adamantium
Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS
6 10
Ktoré stvorenie je v Avatare 2 považované za inteligentné a posvätné?
Ikran
Thanator
Tulkun
Zdroj: 20th Century Studios/Avatar: Ash and Fire
7 10
Ktorý pojem označuje „životnú silu“ planéty Pandory?
Tsaheylu
Eywa
Tìhawnu
Zdroj: 20th Century Studios
8 10
Ako sa volá klan, ktorý žije pri vode v druhom filme?
Metkayina
Ta’unui
Ash People
Zdroj: 20th Century Studios
9 10
Prečo je pre ľudí dýchanie atmosféry Pandory nebezpečné?
Má málo kyslíka
Obsahuje toxické plyny
Je rádioaktívna
Zdroj: 20th Century Dox/The Walt Disney Pictures
10 10
Aký je hlavný dôvod návratu Quaritchea v Avatar 2?
Pomsta Jakeovi
Dobytie Pandory
Záchrana Spidera