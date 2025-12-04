Avatar: Oheň a popol prichádza do slovenských kín. Pripomeň si, čo sa stalo v predchádzajúcich častiach (RECAP)

Očakávané pokračovanie od Jamesa Camerona tentokrát prinesie temnejší dej.
Čoskoro sa kinosály zaplnia nadšencami jedinečnej filmovej série Avatar, pretože jeho tretie pokračovanie Avatar: Oheň a popol vyjde už 18. decembra 2025. Snímka sľubuje poriadnu dávku akčných scén, dychberúcich 3D vizuálov a silného príbehu s postavami, aké dokáže vytvoriť len legendárny režisér James Cameron.
Po prvýkrát uvidíš Na'vi, ktorí nie sú prezentovaní ako „dobrí" alebo mierumilovní. Objaví sa klan Mangkwan (známi aj ako Ash people), ktorý je násilný a hrozbou pre ostatné klany Na'vi. Trailer naznačuje, že Mangkwan spojil sily s hlavným záporakom Milesom Quaritchom a konečne sa dozvieš tajomstvo záhadného spojenia Jakeovej dcéry Kiri a duchovnej sily Eywa.
V hlavnej roli hrá Zoe Saldaña, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, Edie Falco, Sigourney Weaver, Jack Champion a mnoho iných.
Tretí film prinesie nedokončené záležitosti z minulých častí a dôležité zápletky. Ak si nepamätáš, čo sa všetko stalo v predchádzajúcich dvoch dieloch alebo si ich ešte nevidel/-a, spísali sme ti krátke zhrnutie s kľúčovými momentmi. Upozorňujeme ťa, že zhrnutie obsahuje spoilery.
Avatar (2009)
Prvá časť sa odohráva v roku 2154 na Pandore – planéte levitujúcich skál, tvorov pripomínajúcich dinosaurov, gigantických pestrofarebných rastlín a magickej duchovnej sily nazývanej Eywa.
Hlavná postava Jake Sully, bývalý vojak na vozíku, prichádza na Pandoru, aby prevzal program Avatara po svojom zosnulom bratovi a prenáša sa do geneticky vytvoreného tela Na'vi. Jeho hlavná misia je preniknúť medzi kmeň Na'vi (konkrétne Omatikaya), získať ich dôveru a presvedčiť ich, aby opustili svoj Domový strom, ktorý je vzácnym zdrojom minerálu unobtainium pre spoločnosť RDA (Resource Development Administration) na čele s plukovníkom Milesom Quaritchom.
Počas svojej misie Jake spoznáva prírodné krásy Pandory a kultúry kmeňa, pričom sa zamiluje do Na'vi Neytiri. To dovedie Jakea zmeniť strany a bojovať proti ľuďom v RDA. Cez Strom duší, posvätný strom v Pandore, poprosí Eywu o pomoc. Po dlhých intenzívnych bojoch sa vojna končí v prospech Na'viov a Jake sa rozhodne permanentne preniesť do svojho modrého Avatara.
Jake Sully: Bývalý mariňák na vozíku, ktorý prevezme program Avatar po svojom bratovi. Stal sa hrdinom a nakoniec vodcom kmeňa Na'vi.
Neytiri: Divoká Na'vi bojovníčka z kmeňa Omatikaya, ktorá učí Jakea ich kultúre a zamiluje sa do neho.
Plukovník Miles Quaritch: Hlavný antagonista. Bezohľadný veliteľ bezpečnostných síl RDA, ktorý vedie vojnu proti Na'vi.
Dr. Grace Augustine: Riaditeľka programu Avatar, ktorá verí v mierovú koexistenciu s Na'vi a je Jakeovou mentorkou.
Parker Selfridge: Cynický korporátny správca spoločnosti RDA. Jeho hlavným cieľom je zisk a ťažba vzácneho minerálu unobtainium.
Trudy Chacon: Vojenská pilotka, ktorá sa postaví na stranu Jakea a Na'vi.
Avatar: Cesta vody (2022)
Po viac ako dekáde sa vraciame opäť na Pandoru, tentokrát 16 rokov potom, čo klan Omatikaya vyhnal RDA zo svojho územia. Jake spolu s Neytiri majú deti a všetko sa zdá byť v poriadku, no ľudia z RDA sa vrátili naspäť ohrozovať Pandoru. Hlavný nepriateľ z prvého filmu Quaritch je nažive v tele Na'vi a pripravený zabiť Jakea.
Aby ochránil rodinu, Jake opustí svoj pôvodný lesný domov a hľadá útočisko u vodného kmeňa Metkayina. Tam sa učia žiť v súlade s oceánom, zvyky kmeňa, nadväzujú nové vzťahy a postupne sa stávajú súčasťou komunity.
RDA zistila, že morské živočíchy Tulkun, ktorých kmeň Metkayina považujú za svojich duchovných súrodencov, produkujú vzácnu tekutinu Amrita, ktorá môže spomaliť starnutie ľudí na Zemi – a stávajú sa tak terčom lovu. Kmeň Metkayina si myslí, že za to môže Jake s rodinou, pretože sem prilákali ľudí, čo narušilo dôveru, ktorú si musí Jake získať späť.
Nasledujú boje, počas ktorých zomiera Jakeov syn Neteyama a jeho smrť sa stáva hlavným zlomovým bodom pre Jakea, ktorý sľubuje, že ochráni všetkých. Jake a Quaritch sa stretnú v súboji na potápajúcej sa lodi. Quaritch ostáva nažive a uteká preč, no hrozbou zostáva naďalej. Jake s rodinou sa rozhodnú, že oceán je ich novým domovom a zostávajú s klanom Metkayina.
Jake Sully: Teraz plnohodnotný Na'vi a vodca klanu Omatikaya. Jeho hlavnou úlohou je ochrana svojej rodiny pred návratom ľudí.
Neytiri: Manželka Jakea, matka jeho detí. Bojuje za svoju rodinu a je skeptická voči hľadaniu útočiska u iných kmeňov.
Plukovník Miles Quaritch: Hlavný antagonista. Jeho spomienky a osobnosť boli prenesené do tela Avatara. Vedie elitnú jednotku na pomstu Jakeovi.
Neteyam: Najstarší syn Jakea a Neytiri. Poslušný, no nešťastnou náhodou tragicky zomiera v záverečnej bitke.
Lo'ak: Druhý syn Jakea a Neytiri. Mladý rebel, ktorý sa cíti nepochopený. Spriatelí sa s Tulkunom vyhnancom Payakanom.
Kiri: Adoptovaná dcéra Jakea a Neytiri (dcéra Dr. Grace Augustine). Má záhadné a hlboké spojenie s Eywou a všetkým živým.
Spider (Miles Quaritch mladší): Ľudský chlapec, ktorý bol prijatý rodinou Sullyovcov. Je biologickým synom Plukovníka Quaritcha, no lojálny k Na'vi.
Ronal: Vznešená a rešpektovaná líderka a duchovná vodkyňa morského klanu Metkayina. Manželka Tonowariho.
Tonowari: Vodca morského klanu Metkayina, ktorý neochotne prijme rodinu Sullyovcov do svojho spoločenstva.