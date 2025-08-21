Xiaomi spustil BACK TO SCHOOL akciu. Ušetri na špičkových smartfónoch, tabletoch či hodinkách

Poponáhľaj sa, pretože akcia netrvá dlho.
Ešte stále je leto, ale september už klope na dvere. To je skvelá šanca na nákup technológií, ktoré ti uľahčia a spríjemnia začiatok školy. Xiaomi má pre teba špeciálnu akciu Back to School so zľavami na kvalitné smartfóny, tablety, inteligentné hodinky a ďalšie gadgety. Akcia trvá do 28. septembra alebo do vypredania zásob. Viac info nájdeš na mi-store.sk.
Smartfónové hviezdy od Redmi
V ponuke sú dve série Redmi. Novinka je séria Redmi 15, ktorá obsahuje tri modely – Redmi 15, 15C a 15 5G. Sú ideálne pre tých, ktorí chcú kvalitný telefón za cenu od 100 do 200 €. Majú veľkú batériu s výdržou aj dva dni, rýchle nabíjanie a veľký 6,9-palcový displej, na ktorom si vychutnáš filmy alebo hry. Sú tiež vybavené šikovným operačným systémom Xiaomi HyperOS 2, ktorý podporuje AI funkcie ako Circle to Search alebo Google Gemini.
Pre tých, čo chcú ešte viac, sú tu modely Redmi Note 14. Sú to skvelé telefóny s prémiovým dizajnom, odolnosťou voči pádom a vode, pekným AMOLED displejom a super funkciami na fotenie a prehrávanie hudby. Najlepšie sú modely Redmi Note 14 Pro 5G a Pro+ 5G, ale základný Redmi Note 14 stojí už pod 200 €.
Tablety, ktoré zažiaria
Xiaomi ponúka aj tablety, ktoré majú vysoký výkon a dajú sa ľahko prenášať. Redmi Pad 2 je skvelý na školu aj na zábavu, s krásnym veľkým displejom a dlhou výdržou batérie. A ak chceš ešte viac, je tu Redmi Pad Pro, ktorý vynikne pri sledovaní filmov a seriálov. Veľký 12,1-palcový displej, silný procesor a 10 000 mAh batéria ho predurčujú na cestovanie alebo intenzívne učenie.
Nositeľní tech pomocníci
Chceš sledovať, koľko krokov prejdeš, alebo mať štýlové hodinky? Xiaomi má pre teba náramok Smart Band 10, ktorý má viac než 150 tréningových režimov a dokáže ti merať veci ako VO₂ max alebo tréningovú záťaž. Redmi Watch 5 má navyše štýlový displej, vymeniteľné náramky a veľa farebných tém, aby si si mohol vybrať, čo ti najviac vyhovuje.
Takže, ak chceš začať školu s poriadnou dávkou technológie, Xiaomi má pre teba super ponuku.