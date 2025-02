Kendrick láme rekordy: Na Spotify sa mu podaril rekord v počúvanosti, predbehol aj Drakea

Kendrick sa stal najpočúvanejším raperom za mesiac v histórii Spotify.

Kendrickovi sa v tomto období naozaj veľmi darí. Okrem toho, že pred nedávnom vystúpil na Super Bowle, teraz sa môže tešiť z najväčšieho počtu poslucháčov za mesiac v histórii Spotify, informuje webový portál Tribune.

Zdroj: TASR/ AP Photo/Frank Franklin II

Super Bowl určite zohráva dôležitú rolu v tomto úspechu a nárast jeho fanúšikov bude zrejme len ďalej rásť. Vďaka 88,8 miliónom rekordných poslucháčov predbehol aj Drakea, s ktorým má otvorený beef.

Pesničku Not Like Us venoval práve Drakeovi a ide o disstrack voči nemu. Kendrickovi sa nový Spotify rekord podarilo dosiahnuť krátko po jeho vystúpení na Super Bowle, kde sa predstavil v rámci ikonickej half-time show.

Kendrickovi sa na vystúpení podarilo prilákať viac ako 133-miliónov divákov, čím prekonal aj vystúpenie Michaela Jacksona z roku 1993.