Aký bol 67. ročník najväčších hudobných cien?

V nedeľu sa v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena v Los Angeles konal 67. ročník udeľovania hudobných cien Grammy. Tie tento rok definitívne ovládol rodák z Comptonu Kendrick Lamar.

Jeho skladba Not Like Us, ktorá je zároveň disstrackom na Drakea, vyhrala až v 5 kategóriách a tým pádom K-Dotovi priniesla až päť sošiek. S touto skladbou zvíťazil v nasledujúcich kategóriách: Pieseň roka, Nahrávka roka, Najlepšie rapové vystúpenie, Najlepšia rapová skladba a Najlepší videoklip.

Najvýznamnejšou je práve kategória Nahrávka roka, v rámci ktorej sa Kendrickovej skladbe Not Like Us podarilo ako druhému hiphopovému singlu v histórii zvíťaziť v tejto kategórii.

Predtým sa to podarilo reperovi Childish Gambinovi so singlom This Is America. Lamar porazil slávne speváčky Beyoncé, Taylor Swiftovú či Billie Eilishovú. Budúci týždeň vystúpi na Super Bowlu počas prestávky finále ligy amerického futbalu.

Zdroj: TASR/AP

Beyoncé sa to konečne podarilo

Americká speváčka Beyoncé získala po prvý raz ocenenie za najlepší album roka, ktorým sa stal jej Cowboy Carter. Bey bola favoritkou večera s 11 nomináciami. Napokon si odniesla tri ceny, a to aj za najlepší country album a najlepší skupinový country výkon so speváčkou Miley Cyrus.

Víťazstvo v kategórii najlepší album Beyoncé celé roky unikalo, hoci má najviac nominácií (99) i cien Grammy (35) v histórii tohto podujatia. Presadila sa až na piaty „pokus“ a tiež ako len štvrtá černoška, ktorej toto ocenenie udelili. Pred ňou to boli Lauryn Hill, Natalie Cole a Whitney Houston.

Za nováčika roka vyhlásili americkú popovú speváčku Chappell Roan. Táto kategória uzatvára štyri najprestížnejšie kategórie spolu s albumom roka, piesňou roka, ktorá oceňuje skladateľov a autorov textov, a nahrávkou roka určenou produkčnému tímu a interpretovi.

Medzi ocenených patria aj Sabrina Carpenter za najlepší popový vokálny album (Short n' Sweet) a najlepší popový sólový výkon (Espresso), Doechii za najlepší rapový album (Alligator Bites Never Heal), Chris Brown za R&B Album (11:11 (Deluxe)) či Charli xcx za tanečný elektronický album (BRAT).



Najlepším rockovým albumom uplynulého roka sa stal Hackney Diamonds od Rolling Stones a za najlepší rockový výkon vyhlásili skladbu Now and Then od slávnych The Beatles, finalizovanú pomocou umelej inteligencie.

Slávnostné odovzdávanie cien Grammy sa konalo v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena, predtým známej ako Staples Center. Moderátorom galavečera bol už piaty raz po sebe juhoafrický komik Trevor Noah.



Usporiadatelia z organizácie Recording Academy, ktorej 13.000 členov rozhodlo o víťazoch v dovedna 94 kategóriách, tento rok ceremoniál zmenili v dôsledku ničivých požiarov v okolí Los Angeles tak, aby počas neho vyzbierali príspevky na pomoc postihnutým obyvateľom.

Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľujú od roku 1959 za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.

Všetci víťazi cien Grammy 2025 GRAMMY Nahrávka roka

“Now And Then” – The Beatles

“TEXAS HOLD ‘EM” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360” – Charli xcx

“BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

Album roka

New Blue Sun – André 3000

COWBOY CARTER – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

BRAT – Charli xcx

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift

Pieseň roka

“A Bar Song (Tipsy)” – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)



“BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)



“Die With A Smile” – Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)



“Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)



“Good Luck, Babe!” – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)



“Not Like Us” – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)



“Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)



“TEXAS HOLD ‘EM” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Objav roka

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Producent roka

Alissia Dernst

“D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Najlepšie rapové vystúpenie

“Enough (Miami)” – Cardi B

“When The Sun Shines Again” – Common & Pete Rock Featuring Posdnuos “NISSAN ALTIMA” – Doechii

“Houdini” – Eminem

“Like That” – Future, Metro Boomin, & Kendrick Lamar “Yeah Glo!” – GloRilla

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

Najlepšia rapová skladba

“Asteroids” — Marlanna Evans, songwriter (Rapsody Featuring Hit-Boy)

“Carnival” — Jordan Carter, Raul Cubina, Grant Dickinson, Samuel Lindley, Nasir Pemberton, Dimitri Roger, Ty Dolla $ign, Kanye West & Mark Carl Stolinski Williams, songwriters (¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) Featuring Rich The Kid & Playboi Carti)

“Like That” — Kendrick Lamar Duckworth, Kobe “BbyKobe” Hood, Leland Wayne & Nayvadius Wilburn, songwriters (Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar)

“Not Like Us” — Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

“Yeah Glo!” — Ronnie Jackson, Jaucquez Lowe, Timothy McKibbins, Kevin Andre Price, Julius Rivera III & Gloria Woods, songwriters (GloRilla)

Najlepší rapový album

Might Delete Later — J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 — Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal — Doechii

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) — Eminem

We Don’t Trust You — Future & Metro Boomin