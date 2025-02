Grammy sú známe svojou eleganciou, Bianca však na galavečer zvolila úplne iný štýl.

Jeden z najdiskutovanejších párov na tohtoročnom udeľovaní cien Grammy bol určite Ye (Kanye West) so svojou manželkou Biancou Censori. Austrálska modelka prišla po boku rapera opäť oblečená veľmi nevhodne.

Na prvý pohľad nevinný outfit s chlpatým čiernym oversized kabátom sa nakoniec zmenil na to, na čo sme u nej už dávno zvyknutí. Uprostred červeného koberca sa ukázala iba v priesvitných minišatách.

Priehľadné krátke šaty vyzerali ako silónky. Kanye bol zase oblečený až príliš jednoducho. Na slávnostný galavečer zvolil celočierny outfit s teniskami. Zahraničnými zdrojmi sa dokonca šírili aj správy, že dvojica bola „vyhodená“ z červeného koberca. Údajne neboli pozvaní do televízneho vysielania. Dohady však vyvrátil Esquire, Kanye s partnerkou sa vraj iba prešli po koberci a odišli sami.

47-ročný raper bol nominovaný v kategórii najlepšia rapová pieseň za skladbu Carnival, na ktorej spolupracoval s Ty Dolla $ignom, Rick the Kidom a Playboi Cartim. Pieseň je z jeho najnovšieho albumu Vultures 2. Počas udeľovania cien pred hlavným vystúpením nestačila na Not Like Us od Kendricka Lamara, ktorá si nakoniec aj odniesla víťazstvo.

Rozruch na Grammy Awards spôsobil Ye (predtým Kanye West, pozn. redakcie) s partnerkou Biancou Censori. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP