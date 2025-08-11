Po dlhej odmlke poznáme dôvod speváčkinej absencie na pódiu.
Keď sa pred časom objavil Sárin debutový album Ja, Sára, mnohí fanúšikovia sa tešili na živé vystúpenia a koncerty. Tie sa však z nečakaného dôvodu neuskutočnili. Zrušila aj svoje plánované vystúpenie na festivale Grape a mnohí zostali bez odpovedí na otázku, prečo ešte nepočuli Sárin nový album naživo.
Po mesiacoch čakania konečne prišla odpoveď. Ako speváčka uverejnila na svojom Instagrame v spolupráci s labelom Milion Plus, dôvodom jej neprítomnosti na stagei boli problémy s hlasivkami. Speváčka totiž krátko po vydaní albumu čelila vážnym zdravotným problémom, ktoré ju na dlhé mesiace vyradili z hry.
Problémy sa začali už počas nahrávania albumu na jeseň minulého roka. Preťažené a opuchnuté hlasivky spôsobili, že Sára musela na odporúčanie lekárov prestať takmer úplne rozprávať, o spievaní ani nehovoriac. Hoci jej prichádzali desiatky ponúk na koncerty, bolo jasné, že zdravie musí byť na prvom mieste a vystúpenia neboli možné.
Po dôkladnej liečbe a špecializovaných rehabilitáciách sa speváčka pomaly, ale isto vracia do plnej kondície. A fanúšikovia sa už môžu tešiť na jej veľký comeback.
Ten príde už 29. augusta 2025 na Milion Plus festivale, kde Sára nielen vystúpi po dlhom čase naživo, ale zároveň pokrstí svoje dlho očakávané debutové dielo.
Vstupenky na tento jedinečný večer rýchlo miznú, takže pokiaľ chceš byť pri tom, je najvyšší čas zabezpečiť si svoje miesto. Lístky nájdeš na webe eventlook.cz.