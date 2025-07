Organizátori už oznámili aj náhradu – medzi účinkujúcich pribudol český interpret STEIN27.

Festival Grape sa blíži a mnohí návštevníci sa tešia najmä na známe slovenské mená, ktoré majú byť súčasťou tohtoročného programu. Na svojom oficiálnom instagramovom profile však organizátori oznámili, že dve známe slovenské mená sa tento rok na festivale nakoniec neobjavia – Sara Rikas a Luca Brassi10x.

„Ahojte, máme žiaľ dve vynútené zmeny v hip-hopovej zostave,“ napísali organizátori. Sara Rikas mala podľa ich slov veľký záujem vystúpiť aspoň raz počas leta, a to práve na Grape. „Čakali sme do poslednej chvíle, či sa jej zdravotná situácia nezlepší, no žiaľ, nepôjde to. Veríme, že ju uvidíme u nás o rok,“ napísali.

Luca Brassi na festivale nevystúpi z doposiaľ neobjasnených dôvodov. „Po zverejnení jeho vystúpenia sa objavili skutočnosti, o ktorých sme dovtedy nevedeli. Luca dostal priestor na vyjadrenie a zaujatie jednoznačného postoja, no doteraz tak neurobil, a preto sme sa rozhodli jeho vystúpenie zrušiť,“ informoval Grape.

Ani jeden z interpretov sa zatiaľ k zmenám na svojich súkromných profiloch nevyjadril.

Organizátori však zároveň stihli oznámiť aj nové meno v line-upe – STEIN27, ktorý na festivale tento rok vystúpi práve za Saru Rikas.