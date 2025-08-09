Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Asociácia stávkových spoločností SR.
9. augusta 2025 o 15:37
Čas čítania 1:43
Sponzorovaný obsah

Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur

Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur
Zdroj: Asociácia stávkových spoločností SR
ZAUJÍMAVOSTI HAZARD
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Až tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu. Nelegálne platformy generujú obrovské ročné obraty, čo predstavuje hrozbu pre verejné financie a ochranu spotrebiteľa.

Asociácia stávkových spoločností Slovenska (ASSS) zaznamenala v rámci monitoringu čierneho trhu zahraničné online stránky a aplikácie, ktoré cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov. Táto taktika zneužíva dôveru verejnosti v známe značky a navodzuje falošný pocit bezpečia.

Napríklad, nelegálne stránky môžu používať domény s preklepmi, ako je to v prípade kopírovania aplikácie licencovanej stávkovej spoločnosti Fortuna. Hoci tieto platformy pôsobia dôveryhodne, na elimináciu dohľadu používajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery.

„Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa,“ uvádza Peter Papanek, výkonný riaditeľ ASSS. Nelegálny hazard predstavuje závažné, komplexné a systémové riziko.

Závažnosť problému dokumentujú nielen správy zahraničných regulačných orgánov, ale aj domáci výskum. Výsledky prvého reprezentatívneho prieskumu o nelegálnom online hazarde na Slovensku, spracovaného Inštitútom pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) so Sociologickým ústavom SAV, ukazujú, že viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych webových stránkach. Ďalších 300 000 dospelých nevie posúdiť, či prevádzkovateľ, u ktorého hrali, mal slovenskú licenciu.

Odporúčané
Toto je 6 tipov, ako hrať hazardné hry zodpovedne Toto je 6 tipov, ako hrať hazardné hry zodpovedne 17. júla 2024 o 8:23

S priemerným mesačným výdavkom 85 eur na osobu sa celková suma, ktorú hráči prehrali u nelegálnych prevádzkovateľov, pohybuje v stovkách miliónov eur.

„Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa približuje až k 600 miliónom eur,“ konštatuje asociácia.

Z týchto prostriedkov nie sú odvádzané žiadne dane ani príspevky do verejných rozpočtov, čo má priamy dopad na financovanie športu, zdravotníctva a prevencie závislostí. Pri súčasnej výške zdanenia online hazardu tak štátny rozpočet prichádza o 80 až 160 miliónov eur ročne.

V dôsledku výpadku príjmov z nelegálneho hazardu prichádza Slovensko o konkrétne možnosti financovania rozvoja mládežníckych športových akadémií, rekonštrukcií športovej infraštruktúry, preventívnych zdravotníckych programov proti závislostiam či investícií do osvety a kultúry.

Každý rok tak krajina stráca príležitosť zlepšiť kvalitu života svojich občanov v dôležitých oblastiach spoločenského života.

Asociácia stávkových spoločností Slovenska opakovane zdôrazňuje, že čierny trh možno efektívne riešiť len spoločným a dôsledným postupom všetkých zainteresovaných subjektov vrátane štátu, technologických platforiem a bankového sektora.

Odporúčané
Hra o život: Ako sa hazardné hry stali súčasťou našej spoločnosti Hra o život: Ako sa hazardné hry stali súčasťou našej spoločnosti 16. júla 2024 o 11:37

„Téma eliminácie čierneho trhu by mala byť súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb,“ uvádza asociácia.

V praxi to znamená koordinovaný prístup k blokovaniu nelegálnych domén, zvýšenie transparentnosti platobných transakcií a silnejšiu angažovanosť bankového sektora pri identifikácii a zastavení nelegálnych platieb.

ASSS je pripravená byť aktívnym partnerom pri zavádzaní konkrétnych opatrení a zároveň pokračovať v edukácii verejnosti. Každoročne organizuje prostredníctvom Inštitútu pre zodpovedné hranie Týždeň zodpovedného hrania, počas ktorého poskytuje hráčom bezplatné poradenstvo, praktické nástroje na sebareguláciu a odporúčania, ako hrať bezpečne a zodpovedne. Cieľom je predchádzať rizikovému správaniu a chrániť hráčov pred následkami nelegálneho hazardu.

S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HAZARD
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Asociácia stávkových spoločností SR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
refresher+
Odporúčané
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
dnes o 17:00
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
refresher+
Odporúčané
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
dnes o 07:00
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Storky
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Lifestyle news
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat pred 2 hodinami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete pred 3 hodinami
Žene tehotenstvo šokujúco zmenilo tvár. „Mala som žiariť. Namiesto toho som plakala“ pred 3 hodinami
Druhá séria Sľubu je čoskoro tu: Dozvieme sa, ako dopadne Michalov návrat a aký osud čaká Viktora Gálika dnes o 17:56
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“ dnes o 17:09
Majiteľ „Trump Burger“ čelí deportácii: Podporoval prezidenta, no zadržali ho imigračné úrady dnes o 16:13
V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo dnes o 15:26
Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz dnes o 14:31
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“ dnes o 13:48
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Polícia SR Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Izrael
Viac
Veľká kauza o Národný futbalový štadión: Od štátu môže vysúdiť viac ako 100 miliónov eur
pred 2 hodinami
VIDEO: Na Slovenských národných slávnostiach došlo k útoku. Opozícia žiada vládu, aby konala
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Trump nasadí vo Washingtone Národnú gardu. Policajný zbor v hlavnom meste bude podliehať federálnej kontrole
dnes o 17:32

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo
V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo
dnes o 15:26
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
včera o 20:30
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
dnes o 14:00
Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
refresher+
Odporúčané
Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
pred 2 dňami
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur
včera o 15:48
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Autá
dnes o 11:19
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
dnes o 11:19
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 hodinami
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“
dnes o 13:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti?
dnes o 18:00
Do najnovšej epizódy Close Friends prijali pozvanie Anička a Kiko zo Sľubu.
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
refresher+
Odporúčané
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
dnes o 17:00
Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur
PR správa
Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur
pred 2 dňami
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
dnes o 14:00
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
dnes o 11:19
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
včera o 19:00
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 3 hodinami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
dnes o 17:09
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
5. 8. 2025 18:16
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
5. 8. 2025 7:00
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
12. 9. 2023 9:00
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia