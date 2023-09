KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie

Ktorú polovicu mozgu využívaš viac?

Každý človek má dve mozgové hemisféry – pravú a ľavú. Spolupracujú a riadia rôzne funkcie ľudského tela, u každého však dominuje iná z hemisfér. Osoby s dominanciou pravej hemisféry zvyčajne prejavujú väčšiu mieru kreativity a zaujímajú sa o umenie, zatiaľ čo ľudia, u ktorých dominuje ľavá hemisféra, majú tendenciu k analýze a logickému mysleniu.

Nie je to však len o hemisférach. Je to aj o vášni a záľubách, ktoré sú pre teba dôležité. Každý z nás je iný, každý z nás sa na svet či problémy pozerá inak. Niekto všetko dôkladne logicky analyzuje, iný sa do vecí vrhá po hlave. Niekto relaxuje pri číslach, iný pri umení.

Či už si nespútaný kreatívec s plnou hlavou nápadov, alebo tvrdý logik, svoje schopnosti môžeš využiť naplno. Napríklad v oblasti marketingu, kde sú kreativita aj schopnosť analytického myslenia na nezaplatenie. Content Manager, Social Media Specialist, Brand či Product Manager. Marketingové pozície si vyžadujú kreativitu aj logické myslenie. Na niektorých by si mal byť inovatívny kreatívec so štipkou analytického myslenia, iné sú vhodné pre stratégov milujúcich grafy a tabuľky.

Nevieš, ktorým smerom sa vydať, alebo sa chceš zdokonaliť? Prihlás sa na Digitálnu Univerzitu. O svoje dlhoročné skúsenosti a cenné know-how sa s tebou podelí viac ako 30 expertov z praxe. Vďaka Digitálnej Univerzite naplno využiješ svoje kreatívne aj analytické schopnosti. Po niekoľkých mesiacoch štúdia sa z teba môže stať Content Creator, Marketingový Stratég aj Social Media Analytik. Vybrať si môžeš z troch študijných programov, ktoré môžeš študovať osobne aj online.

Polročné certifikované štúdium digitálneho marketingu je zakončené projektom, na ktorý dohliada skúsený mentor. Po skončení získaš nielen cenné vedomosti, ale aj absolventský certifikát. Máš pocit, že v marketingu si ako doma a bežné kurzy ti nič nedávajú? Prihlás sa na expert štúdium digitálneho marketingu, kde sa prostredníctvom case studies a diskusií s odborníkmi dozvieš všetko o pokročilom marketingu. Okrem znalostí a kontaktov si odnesieš aj certifikát.

Treťou možnosťou je ročné MBA štúdium, na ktorého konci si k menu pripíšeš celosvetovo uznávaný titul MBA. Okrem 12 interaktívnych workshopov získaš aj osobný mentoring a vybrať si budeš môcť z 230 voliteľných predmetov. Štúdium na Digitálnej Univerzite je založené na individuálnom prístupe, hodinách praxe a kontakte so špičkovými odborníkmi.

