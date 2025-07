Tomáš Sitkey: Dnes môže byť influencer každý, nároky sú nízke. Sláva už nie je tým, čím bývala (#TBH s Hanou)

Ostrieľaný tvorca sa vyjadril aj ku kopírovaniu zahraničných formátov.

Do relácie To Be Honest tentoraz zavítal internetový komik a herec Tomáš Sitkey. S hereckými etudami začínal už ako malé dieťa. Jeho rodičia to nazývali „večernými raplami“, pri jednom rodinnom večernom vystúpení vtedy asi 2-ročný Tomáš dokonca spadol zo stola a rozbil si hlavu. Napriek tomu na herectvo nezanevrel a extravagantný prejav mu vydržal dodnes.

Napriek tomu, že herectvo vyštudované nemá, označeniu herec sa nebráni. „Myslím si, že nie som ne-herec, myslím si, že som herec, len to nemám vyštudované. Na Slovensku aj v zahraničí je kopec fantastických hercov, ktorí to ale nemajú vyštudované,“ zamyslel sa Tomáš, ktorého môžeš vidieť aj v niekoľkých televíznych seriáloch.

Ešte pred tým, ako začal pôsobiť na televíznych obrazovkách, však musel prekonať fakt, že ho neprijali na vytúženú VŠMU. Niekoľko mesiacov chodil na športovú fakultu, potom sa začal venovať financiám.

Hanu preto zaujímalo, ako sa od podnikania dostal k herectvu, čo si myslí o tvrdení, že kradne prácu „skutočným“ hercom, či sa aj po rokoch verejného pôsobenia dokáže pred natáčaním vystresovať, ale aj to, čo si myslí o influenceroch na Slovensku. A ktorú spoluprácu by Tomáš nikdy neprijal? Sleduj celé video.