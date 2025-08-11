Do najnovšej epizódy Close Friends prijali pozvanie Anička a Kiko zo Sľubu.
Kristián Macháček a Anna Magdaléna Hroboňová v seriáli Sľub stvárnili mladých zaľúbencov Roba a Veroniku. Kým Kiko je súčasťou seriálu od začiatku, Anička prišla do deja až ku koncu prvej série.
V seriáli bola ich láska krátka, ale o to intenzívnejšia. Ich láske nepriali okolnosti a problémom bola aj Robova mama Zdena. Veľa vecí zostalo medzi nimi nevypovedaných a fanúšikovia seriálu čakajú, či bude ich láska pokračovať aj v ďalšej sérii.
V novej epizóde Close Friends odpovedali na otázky ohľadom seriálu a nevyhli sa ani tým osobnejším. Fanúšikov zaujímalo, či sú režiséri na hercov prísni, koho by si chceli zahrať v Sľube, keby nestvárňovali svoje postavy, a predovšetkým to, či sa Veronika vráti do deja. Sú medzi nimi iskry aj v skutočnosti a dostávajú pozvánky na rande? To sa dozvieš v novom Close Friends.
V prémiovej verzii pre predplatiteľov prezradili, s kým si najviac vychádzajú v súkromí a akí sú ich hereckí kolegovia v skutočnosti. Bude ich seriálová láska pokračovať? Toto a oveľa viac zistíš vo videu!