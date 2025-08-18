Ak by sa tento obchod zrealizoval, išlo by o revolučný posun v tom, ako vnímame tradičné televízne podujatia a možno aj Oscary samotné.
YouTube sa potichu pripravuje na ďalší veľký krok a tentoraz mieri priamo na červený koberec. Podľa informácií zo zákulisia sa platforma vlastnená Googlom zaujíma o vysielacie práva na odovzdávanie cien Oscar, ktoré sú už takmer 50 rokov doménou televízie ABC.
Po získaní lukratívneho balíka NFL Sunday Ticket a zapojení sa do súťaže o ďalšie športové vysielacie práva by získanie Oscarov bolo pre YouTube zatiaľ najambicióznejším vstupom do sveta živých show a prestížnych podujatí.
Pre Akadémiu risk, ktorý môže oživiť upadajúcu sledovanosť
Oscary síce stále zostávajú jednou z najznámejších filmových udalostí, no sledovanosť v posledných rokoch výrazne klesá. Prechod z tradičnej televízie na online platformu ako YouTube by bol odvážnym krokom smerom k mladšiemu publiku, ktoré čoraz viac uprednostňuje digitálne platformy pred lineárnym vysielaním.
YouTube síce nemá vlastné filmové štúdio ako iní konkurenti, no má jednu obrovskú výhodu – globálny dosah a miliardy aktívnych používateľov, čo by mohlo Oscary opäť dostať do centra pozornosti.
Hoci sú práva aktuálne viazané na televíziu ABC minimálne do roku 2028, Akadémia filmových umení a vied už teraz rokuje s viacerými záujemcami. Očakáva sa, že do hry vstúpia aj giganti ako Disney, NBCUniversal (Comcast), Amazon, Netflix či Paramount, ktorí môžu ponúknuť mix tradičného vysielania, streamingu a štúdiového zázemia.
Oscary sa môžu presunúť tam, kde už dávno je ich publikum
Ak by sa podarilo uzavrieť dohodu s YouTube, znamenalo by to historickú zmenu v spôsobe, akým diváci sledujú najväčšiu filmovú noc roka. Nie je tajomstvom, že najmä mladšia generácia už nesleduje televíziu tak, ako kedysi, no YouTube? Ten majú otvorený denne.
Oscary na YouTube by teda nemuseli byť len technologickým posunom, ale možno aj poslednou šancou, ako túto ikonickú ceremóniu zachrániť pred upadajúcim záujmom. YouTube by sa tak stal vôbec prvou čisto digitálnou platformou, ktorá by získala práva na vysielanie Oscarov – ak sa dohodu podarí dotiahnuť.