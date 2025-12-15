Kategórie
dnes 15. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:07

Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse

Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
Zdroj: Kith
Richard Balog
Richard Balog
Pozri sa bližšie na 10 výnimočných modelov, ktoré boli vo väčšine prípadov vypredané za niekoľko minút.

Rok 2025 bol pre milovníkov tenisiek skutočnou jazdou a my sme si ho užili naplno. Návrhárske tímy, umelci aj športové hviezdy opäť posunuli hranice toho, ako môže vyzerať moderná športová obuv.

Toto je TOP 10 najlepších releasov tenisiek v roku 2025. Zoznam je subjektívny a obsahuje výnimočné modely, ktoré ovládli ulice, ihriská aj módne prehliadky. Každý si nájde svojho favorita.

Prečítaj si tiež článok s TOP 10 vydaniami tenisiek za prvú polovicu roku 2025. S koncoročným zoznamom sa zhoduje minimálne.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, celebritných outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish „Focus Olive“

Úvod zoznamu patrí modelu Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish vo vyhotovení „Focus Olive“, ktorý Pharrell Williams prvý raz predstavil na týždni módy v Paríži v úvode roku 2025, kde si okamžite získal pozornosť módnych nadšencov vrátane nás.

Novinka v športovej estetike má ľahkú konštrukciu s prepracovanými líniami, syntetický zvršok s koženými vrstvami, charakteristické 3 prúžky z bočnej strany a podrážku, ktorá vzdáva hold modelu Adidas Adistar Cushion 3 z roku 2005. Atraktívny mestský vzhľad dopĺňa logo značky a reflexné šnúrky.

Model Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish „Focus Olive“ považujeme za najzaujímavejšie tenisky, ktoré boli v predaji v roku 2025, a radi by sme ich mali v zbierke. Bohužiaľ, v ponuke resellerov ich nájdeš od približne 600 eur. Pozri si dostupnosť cez StockX.

Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish „Focus Olive“
Zdroj: Kith

Converse SHAI 001

Rok 2025 priniesol tiež viacero skvelých basketbalových tenisiek vrátane prvého signature modelu kanadskej superhviezdy Shaia Gilgeous-Alexandra pre značku Converse, ktorý nesie názov SHAI 001.

Fresh novinka, ktorá 2. októbra vyšla v 4 farebných vyhotoveniach, je odrazom túžby SGA redefinovať profesionálnu basketbalovú obuv – a to ako športový aj kreatívny riaditeľ línie Converse Basketball. Model je navrhnutý tak, aby poskytoval špičkový výkon na ihrisku aj mimo neho, pričom využíva všetky zdroje a inovácie spoločností Converse a Nike (materská spoločnosť Converse, pozn. redakcie).

Na fotografii nižšie je verzia „Butter“, ktorá nás oslovila najviac. V TOP 10 je oprávnene.

Converse SHAI 001
Zdroj: Converse

Asics Gel-Kayano 14 x A.P.C.

Našu priazeň si získal tiež model Asics Gel-Kayano 14 v minimalistickej úprave od francúzskej značky A.P.C., ktorý bol v predaji v apríli za 200 eur.

Atraktívne, bielo-strieborné vyhotovenie populárneho štýlu, ktorý ovládol aj slovenské ulice, čerpá inšpiráciu zo sveta tenisu, aby pozdvihlo rastúci trend „tenniscore“ s rafinovaným štýlom na kurte aj mimo neho.

Model je zahalený do bielej palety s metalickými Tiger Stripes a podpisovými prekrytiami inšpirovanými 00. rokmi, pričom spája výkon a lesk. Gumová podrážka ukotvuje vzhľad s nadčasovým nádychom a prostredníctvom technickej siluety odhaľuje nenápadnú eleganciu parížskeho ateliéru.

Asics Gel-Kayano 14, A.P.C.
Zdroj: INVINCIBLE
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
