Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 4. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:54
Richard Balog

Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon

Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon
Zdroj: Footshop
Nezabudni využiť náš nový zľavový kód 13RF, ušetríš desiatky eur.

Čierne tenisky považujeme za nadčasovú klasiku, ktorá sa nestratí v žiadnom ročnom období vrátane zimy v mestskom prostredí – pričom aktuálna ponuka v online obchode Footshop prináša naozaj silných favoritov.

V našom zozname najatraktívnejších vyhotovení nájdeš ikonické aj prekvapivo progresívne modely od značiek Nike, Adidas Originals, New Balance či Salomon, ktoré prezentujú unikátny vzhľad, funkčnosť aj univerzálny štýl. 

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Nike LD-1000 109,95 €

Retro bežecké štýly zo 70. rokov sú v trendoch a model Nike LD-1000 so zvrškom z kombinácie semišu a syntetiky predstavuje dokonalý príklad moderného vyhotovenia.

Štíhly strih dopĺňajú kvalitné materiály s detailným prešívaním v čiernej farbe, zatiaľ čo penová medzipodrážka poskytuje pohodlné odpruženie a gumová podrážka s vafľovým vzorom zabezpečuje spoľahlivú trakciu aj odolnosť. Ak hľadáš fresh mestskú obuv s nádychom vintage estetiky, ide o veľmi dobrú voľbu. 

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš takmer 15 eur. 

Nike LD-1000
Zdroj: Footshop

Nike Daybreak SP 109,95 €

Veľmi podobnú vintage bežeckú estetiku má tiež model Nike Daybreak SP, ktorý spája moderné pohodlie s detailným spracovaním. 

Zvršok je vyrobený z kombinácie syntetického nylonu a semišu, čo vytvára ľahký a zároveň prémiový vzhľad. Jemný odtieň s názvom „Moon Particle“, ktorý nájdeš na šnúrkach, dopĺňa kontrastnú čiernu pre minimalistický štýl. Ikonický prvok značky v podobe pružnej gumovej podrážky s vafľovým vzorom je zárukou pohodlia počas celodenného nosenia. 

Nike Daybreak SP
Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 122,95 €

Pohodlný, odolný a nadčasový – takto by sme  opísali model Nike Air Force 1 '07, ktorý síce generácia Z označila ako „dad shoes“, ale z nášho pohľadu ide o klasiku. 

Novinka s podtitulom WB sa vyznačuje detailmi inšpirovanými pracovnou obuvou, ako sú okrúhle šnúrky a 6-hranné očká, ktoré dodávajú robustný vzhľad. Zvršok je zahalený do kvalitného semišu s perfóraciou v oblasti špicu s tonálnym logom Nike a samozrejmosťou je pružná medzipodrážka s technológiou Nike Air pre pohodlie. 

Nike Air Force 1 '07
Zdroj: Footshop

Nike Air Baltoro SP 139,95 €

Ak počas zimnej sezóny uprednostňuješ robustnejšiu obuv, veríme, že ťa osloví model Nike Air Baltoro SP, ktorý prináša štýlové spojenie moderného dizajnu s outdoorovými prvkami. 

Silueta je inšpirovaná trailovou estetikou a zároveň má typický mestský charakter Nike. Zvršok v čiernej farbe z kože, textílie a syntetiky dopĺňajú metalické zlaté detaily,. Pružné tlmenie Nike Air zabezpečuje celodenný komfort a stabilitu. Podrážka s výrazným trakčným vzorom poskytuje istotu na rôznych povrchoch.

Nike Air Baltoro SP
Zdroj: Footshop

Nike Dunk Low 142,95 €

Do pozornosti by sme radi dali tiež atraktívne čierne vyhotovenie so zlatými detailmi modelu Nike Dunk Low, ktorý je dostupný v ženskom veľkostnom číslovaní. 

Ikonická nízka silueta má svoj štandardný tvar, avšak návrhársky tím značky použil prémiovú kožu s hadím vzorom, ktorá pôsobí elegantne a nadčasovo. Čierny zvršok dopĺňajú kontrastné detaily v podobe nápisu na päte alebo loga na jazyku. Pohodlné polstrovanie okolo členka, mäkká penová medzipodrážka a odolná gumová podrážka zabezpečujú komfort pri nosení. 

Cena s našim zľavovým kódom 13RF je približne 125 eur. 

Nike Dunk Low
Zdroj: Footshop
Adidas Originals Samba Lux 200 €

V ponuke online obchodu Footshop nás oslovil aj model Adidas Originals Samba Lux, ktorý je prémiovou verziou ikonického štýlu s pôvodom v 50. rokoch minulého storočia. 

Tenisky s prémiový koženým zvrškom zahaleným do čiernej farby s kontrastnými bielymi podpisovými kódmi značky majú mäkkú koženú podšívku a odnímateľný jazyk so strapcami. Hrubšia podrážka je vyrobená z krepu a krepovej pásky, doplnená koženým lemovaním pre elegantný vzhľad.  Vďaka aktuálnej zľave vo výške 20 % kúpiš model Adidas Originals Samba Lux za 160 eur. 

Adidas Originals Samba Lux
Zdroj: Footshop

New Balance 1906 160 €

Okrem tenisiek Nike a Adidas Originals nás zaujal tiež model s podpisom New Balance, a to konkrétne s číselným označením 1906, ktorý je veľmi populárny aj v uliciach našich miest. 

Rýdzo športová silueta, ktorá perfektne definuje módu zo začiatku tisícročia, ponúka komfort vďaka dômyselne rozmiestneným gélovým panelom v medzipodrážke a technológiam ako OrthoLite® či ABZORB. Univerzálny čierny zvršok je v tomto prípade zahalený do materiálovej úpravy Primaloft® zo syntetických tkanín.

New Balance 1906
Zdroj: Footshop

Nike Air Max 95 „Big Bubble“ 194,95 €

Inšpirované ľudským telom a atletickou estetikou 90. rokov – Nike Air Max 95 „Big Bubble“ spájajú neuveriteľný komfort so streetwearom. Zvlnený bočný panel tvojim každodenným outfitom prirodzený pohyb, zatiaľ čo viditeľné odpruženie v päte a prednej časti zaisťuje ľahký a dynamický krok.

Tenisky majú hlboký, čierny zvršok z kože a textílie, vďaka ktorému vyniká metelické strieborné logo na vnútornej strane aj kontrastný biely nápis na jazyku. Použi náš zľavový kód 13RF a z ceny 195 eur ušetríš viac ako 20 eur. 

Nike Air Max 95 „Big Bubble“
Zdroj: Footshop

Adidas Adizero Aruku Yagi x Mr Bailey 200 €

Tenisky Adidas Adizero Aruku Yagi nesúce podpis dizajnéra menom Mr Bailey kombinujú tradičné remeselné spracovanie s vizionárskym vzhľadom.

Celočierny model je inšpirovaný japonským konceptom „Aruku Yagi“ (v preklade chodiaca koza, pozn. redakcie) a mieša DNA série Adizero s progresívnym outdoorovým prístupom. Podrážka s výstupkami poskytuje maximálnu priľnavosť na blatom či snehom pokrytých chodníkoch alebo v skalnatom teréne, zatiaľ čo vonkajší stabilizátor päty a asymetrický systém rýchleho šnurovania umožňujú ľahký, plynulý pohyb.

Adidas Adizero Aruku Yagi, Mr Bailey
Zdroj: Footshop

Salomon XT x MM6 Maison Margiela 380 €

Bodku za zoznamom s TOP čiernymi teniskami, ktoré kúpiš z pohodlia obývačky v online obchode Footshop, dávame limitovaným modelom Salomon XT x MM6 Maison Margiela. 

Fresh collab spája dedičstvo oboch značiek a hladko kombinuje nekonvečnosť línie MM6 Maison Margiela s pokročilými technológiami Salomon, vďaka čomu bude každý krok v čierno-striebornom kúsku s výrazným brandigom zážitok. Nezabudni použiť náš nový zľavový kód 13RF, ušetríš takmer 50 eur z originálnej ceny. 

Salomon XT, MM6 Maison Margiela
Zdroj: Footshop
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
