Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon

Čierne tenisky považujeme za nadčasovú klasiku, ktorá sa nestratí v žiadnom ročnom období vrátane zimy v mestskom prostredí – pričom aktuálna ponuka v online obchode Footshop prináša naozaj silných favoritov.
V našom zozname najatraktívnejších vyhotovení nájdeš ikonické aj prekvapivo progresívne modely od značiek Nike, Adidas Originals, New Balance či Salomon, ktoré prezentujú unikátny vzhľad, funkčnosť aj univerzálny štýl.
Nike LD-1000 – 109,95 €
Retro bežecké štýly zo 70. rokov sú v trendoch a model Nike LD-1000 so zvrškom z kombinácie semišu a syntetiky predstavuje dokonalý príklad moderného vyhotovenia.
Štíhly strih dopĺňajú kvalitné materiály s detailným prešívaním v čiernej farbe, zatiaľ čo penová medzipodrážka poskytuje pohodlné odpruženie a gumová podrážka s vafľovým vzorom zabezpečuje spoľahlivú trakciu aj odolnosť. Ak hľadáš fresh mestskú obuv s nádychom vintage estetiky, ide o veľmi dobrú voľbu.
Nike Daybreak SP – 109,95 €
Veľmi podobnú vintage bežeckú estetiku má tiež model Nike Daybreak SP, ktorý spája moderné pohodlie s detailným spracovaním.
Zvršok je vyrobený z kombinácie syntetického nylonu a semišu, čo vytvára ľahký a zároveň prémiový vzhľad. Jemný odtieň s názvom „Moon Particle“, ktorý nájdeš na šnúrkach, dopĺňa kontrastnú čiernu pre minimalistický štýl. Ikonický prvok značky v podobe pružnej gumovej podrážky s vafľovým vzorom je zárukou pohodlia počas celodenného nosenia.
Nike Air Force 1 '07 – 122,95 €
Pohodlný, odolný a nadčasový – takto by sme opísali model Nike Air Force 1 '07, ktorý síce generácia Z označila ako „dad shoes“, ale z nášho pohľadu ide o klasiku.
Novinka s podtitulom WB sa vyznačuje detailmi inšpirovanými pracovnou obuvou, ako sú okrúhle šnúrky a 6-hranné očká, ktoré dodávajú robustný vzhľad. Zvršok je zahalený do kvalitného semišu s perfóraciou v oblasti špicu s tonálnym logom Nike a samozrejmosťou je pružná medzipodrážka s technológiou Nike Air pre pohodlie.
Nike Air Baltoro SP – 139,95 €
Ak počas zimnej sezóny uprednostňuješ robustnejšiu obuv, veríme, že ťa osloví model Nike Air Baltoro SP, ktorý prináša štýlové spojenie moderného dizajnu s outdoorovými prvkami.
Silueta je inšpirovaná trailovou estetikou a zároveň má typický mestský charakter Nike. Zvršok v čiernej farbe z kože, textílie a syntetiky dopĺňajú metalické zlaté detaily,. Pružné tlmenie Nike Air zabezpečuje celodenný komfort a stabilitu. Podrážka s výrazným trakčným vzorom poskytuje istotu na rôznych povrchoch.
Nike Dunk Low – 142,95 €
Do pozornosti by sme radi dali tiež atraktívne čierne vyhotovenie so zlatými detailmi modelu Nike Dunk Low, ktorý je dostupný v ženskom veľkostnom číslovaní.
Ikonická nízka silueta má svoj štandardný tvar, avšak návrhársky tím značky použil prémiovú kožu s hadím vzorom, ktorá pôsobí elegantne a nadčasovo. Čierny zvršok dopĺňajú kontrastné detaily v podobe nápisu na päte alebo loga na jazyku. Pohodlné polstrovanie okolo členka, mäkká penová medzipodrážka a odolná gumová podrážka zabezpečujú komfort pri nosení.
Adidas Originals Samba Lux – 200 €
Adidas Originals Samba Lux – 200 €
V ponuke online obchodu Footshop nás oslovil aj model Adidas Originals Samba Lux, ktorý je prémiovou verziou ikonického štýlu s pôvodom v 50. rokoch minulého storočia.
Tenisky s prémiový koženým zvrškom zahaleným do čiernej farby s kontrastnými bielymi podpisovými kódmi značky majú mäkkú koženú podšívku a odnímateľný jazyk so strapcami. Hrubšia podrážka je vyrobená z krepu a krepovej pásky, doplnená koženým lemovaním pre elegantný vzhľad. Vďaka aktuálnej zľave vo výške 20 % kúpiš model Adidas Originals Samba Lux za 160 eur.
New Balance 1906 – 160 €
Okrem tenisiek Nike a Adidas Originals nás zaujal tiež model s podpisom New Balance, a to konkrétne s číselným označením 1906, ktorý je veľmi populárny aj v uliciach našich miest.
Rýdzo športová silueta, ktorá perfektne definuje módu zo začiatku tisícročia, ponúka komfort vďaka dômyselne rozmiestneným gélovým panelom v medzipodrážke a technológiam ako OrthoLite® či ABZORB. Univerzálny čierny zvršok je v tomto prípade zahalený do materiálovej úpravy Primaloft® zo syntetických tkanín.
Nike Air Max 95 „Big Bubble“ – 194,95 €
Inšpirované ľudským telom a atletickou estetikou 90. rokov – Nike Air Max 95 „Big Bubble“ spájajú neuveriteľný komfort so streetwearom. Zvlnený bočný panel tvojim každodenným outfitom prirodzený pohyb, zatiaľ čo viditeľné odpruženie v päte a prednej časti zaisťuje ľahký a dynamický krok.
Tenisky majú hlboký, čierny zvršok z kože a textílie, vďaka ktorému vyniká metelické strieborné logo na vnútornej strane aj kontrastný biely nápis na jazyku. Použi náš zľavový kód 13RF a z ceny 195 eur ušetríš viac ako 20 eur.
Adidas Adizero Aruku Yagi x Mr Bailey – 200 €
Tenisky Adidas Adizero Aruku Yagi nesúce podpis dizajnéra menom Mr Bailey kombinujú tradičné remeselné spracovanie s vizionárskym vzhľadom.
Celočierny model je inšpirovaný japonským konceptom „Aruku Yagi“ (v preklade chodiaca koza, pozn. redakcie) a mieša DNA série Adizero s progresívnym outdoorovým prístupom. Podrážka s výstupkami poskytuje maximálnu priľnavosť na blatom či snehom pokrytých chodníkoch alebo v skalnatom teréne, zatiaľ čo vonkajší stabilizátor päty a asymetrický systém rýchleho šnurovania umožňujú ľahký, plynulý pohyb.
Salomon XT x MM6 Maison Margiela – 380 €
Bodku za zoznamom s TOP čiernymi teniskami, ktoré kúpiš z pohodlia obývačky v online obchode Footshop, dávame limitovaným modelom Salomon XT x MM6 Maison Margiela.
Fresh collab spája dedičstvo oboch značiek a hladko kombinuje nekonvečnosť línie MM6 Maison Margiela s pokročilými technológiami Salomon, vďaka čomu bude každý krok v čierno-striebornom kúsku s výrazným brandigom zážitok.