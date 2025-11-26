Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop
dnes 26. novembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:43
Richard Balog

Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal

Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
Zdroj: Autry
Objav, prečo sa z Autry stal must-have kúsok v každom šatníku.

Ak ešte nepoznáš značku Autry, ktorú založil Jim Autry v roku 1982, je najvyšší čas to napraviť. Ide totiž o jedného z najvýznamnejších priekopníkov v segmente športovej obuvi.

Modely americkej značky boli pôvodne určené pre profesionálnych tenistov a halové športy, ale vďaka vysokej úrovni pohodlia, funkčnosti a autentickému vzhľadu sa stali módnou ikonou.

Značka Autry sa nedávno vrátila do hry v plnej sile a jej vintage minimalistická estetika dokonale zapadá do súčasných trendov. Kombináciu športového štýlu s moderným prístupom k pohodliu, kvalite a funkčnosti si zamilovali aj celebrity – ako napríklad Bella Hadid, herci Pedro Pascal a Orlando Bloom alebo Katie Holmes.

Tenisky Autry ľahko doplnia tvoje mestské outfity a čo je najdôležitejšie, budeš mať istotu, že ti vydržia dlhé roky. Nájdi svoj obľúbený model v online obchode Footshop a rýchlo pochopíš, prečo si značka so sídlom vo Florencii podmanila módny svet.

Nezabudni použiť náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

Autry Windspin Low 185 € 125,09 €

Trend nízkoprofilových tenisiek neušiel ani pozornosti návrhárskeho tímu značky Autry, ktorý predstavil archívny model Windspin Low dostupný v ženskej veľkostnej tabuľke.

Vintage športové línie sú zahalené do semišového zvršku v hnedom odtieni, ktorý dopĺňa tonálne kožené logo z bočných strán a panel na päte. Tenisky sú postavené na pružnej gumovej podrážke s vrubmi pre lepšiu trakciu.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj vyhotovenie v svetloružovom odtieni s označením „Rosemary“. Model Autry Windspin Low môže byť tvoj za 125 eur.

Autry Windspin Low
Zdroj: Footshop

Autry Medalist Low 175 €

Model Autry Medalist Low má v zozname až štvornásobné zastúpenie a ide o najpredávanejší štýl v portfóliu legendárnej športovej značky. Predstavujú modernú interpretáciu tenisovej tradície značky z 80. rokov, avšak s vintage nádychom.

Tenisky sú v tomto prípade vyrobené z mäkkej kože s perforáciou v oblasti špicu a ponúkajú elegantný, nadčasový vzhľad, ktorý bez námahy doplní tvoje outfity uvoľneným luxusom. Vďaka odolnej gumovej podrážke, polstrovanému golieru a pohodlnej vnútornej stielke ide o perfektnú mestskú obuv.

Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 20 eur.

Autry Medalist Low
Zdroj: Footshop

Autry Medalist Low 180 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš viacero HOT vyhotovení modelu Autry Medalist Low vrátane kúsku označeného ako „Suede White“, ktoré kombinuje mäkkú kožu so semišom.

Novinka s nízkym strihom má atraktívny tmavohnedý kožený panel na päte, výrazné logo značky z bočnej strany a na jazyku a tiež malý podpis v podobe šípky na gumovej podrážke. Ak hľadáš univerzálnu každodennú obuv, ktorú neuvidíš na každom, neváhaj. Kúpu tenisiek Autry Medalist Low neoľutuješ ani po rokoch nosenia.

Autry Medalist Low
Zdroj: Footshop

Autry Medalist Low 185 €

Model Autry Medalist Low je zaujímavý v každom vyhotovení a verzia „White/Vapor“ je veľmi sexi.

Návrhársky tím značky v tomto prípade stavil na minimalistickú schému bielej a sivej, ktorá sa strieda na mäkkom koženom zvršku s perforáciou v oblasti špicu. Čistý vzhľad dopĺňa podpis Autry v podobe loga na bočnej strane a dvojfarebná podrážka, ktorá nadväzuje na vrchnú časť tenisiek. Tenisky sú aktuálne v zľave 10 % v online obchode Footshop.

Autry Medalist Low
Zdroj: Autry
Autry Medalist Low 190 €

Posledná verzia modelového radu Autry Medalist Low, ktorá si získala našu priazeň, nesie názov „Match“ a vyniká najmä ručne písaným sloganom „Game Set Match!” umiestneným na gumovej podrážke.

Atraktívny návrh odkazuje na korene značky na tenisových kurtoch, pričom zvršok je zahalený do kombinácie mäkkej kože a semišu v svetlých odtieňoch. Jediným kontrastom je čierny kožený panel na päte s vyrazeným nápisom Autry a logo s americkou vlajkou na bočnej strane.

Autry Medalist Low
Zdroj: Footshop

Autry CLC Low 225 € 182,24 €

Online obchod Footshop ponúka tiež model Autry CLC Low, ktorý má podobnú siluetu ako populárny štýl Louis Vuitton LV Trainer.

Tenisky s vintage športovým vzhľadom charakteristickým pre tenisovú obuv v 80. rokoch sú zahalené do koženého zvršku v bielo-zelenej schéme s jasnými podpisovými kódmi značky vrátane loga s americkou vlajkou. Na rozdiel od kúsku z dielní francúzskeho módneho domu nezruinujú rozpočet.

K dispozícii je tiež bielo-modrá verzia Autry CLC Low, avšak len vo veľkosti EUR 46.

Autry CLC Low
Zdroj: Footshop

Autry Hyperway Low 215 €

Značka Autry má vo svojom katalógu aj tenisky, ktoré sú inšpirované budúcnosťou – a to sexi model Hyperway Low.

Zvršok vyniká kombináciou troch materiálov – ľahkou, priedušnou sieťovinou, mäkkou, ale odolnou kožou a laminovanou kožou, ktorá dodáva siluete moderný nádych. V medzipodrážke je umiestnená patentovaná technológia Action Cush, ktorá poskytuje vylepšené odpruženie a optimálny komfort pre hladký a príjemný pohyb. Atraktívny bežecký vzhľad doplnený o červené a sivé panely zvýrazňuje našitý štítok s logom Autry. Skvelo vyzerá tiež béžová verzia.

Cena s našim zľavovým kódom RF13 je približne 190 eur. Ušetrených 25 eur ľahko zúžitkuješ počas návštevy najbližších vianočných trhov.

Autry Hyperway Low
Zdroj: Footshop

Autry Reelwind Low 220 €

Bodku za tipmi na TOP tenisky s logom americkej značky Autry dáva model Reelwind Low v klasickej vintage bežeckej estetike.

Rýdzo športová obuv je vyrobená z nylonu a je vystužená semišovými panelmi, ktoré vytvárajú dynamický vzhľad. Detaily v hnedom odtieni dodávajú nádych originality. Ľahká mestská obuv je doplnená gumovou podrážkou, ktorá zmierňuje nárazy na ceste. Všimni si tiež detail na medzipodrážke v podobe vyrazených hviezdičiek.

Skontroluj tiež vyhotovenie modelu Reelwind Low s metalickými striebornými panelmi.

Autry Reelwind Low
Zdroj: Footshop
FOOTSHOP TENISKY WISHLIST
