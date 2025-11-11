Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou

Must have novinky od známych značiek, ktoré ťa dostanú.
Ak si nadšencom teniskových noviniek, určite si nenechaj ujsť TOP modely, ktoré práve dorazili do ponuky online obchodu Queens. Reebok, Puma, Nike či New Balance prichádzajú s odvážnymi a štýlovými kúskami pre mužov aj ženy.
Objav model Reebok Club C Ground UK s výraznou povrchovou úpravou so vzorom leoparda, neónové zelené Puma Avanti LS-X od Rihanny alebo nadčasovú a univerzálnu kvalitu, akú ponúkajú tenisky New Balance 990v6.
Reebok Club C Ground UK – 110 €
V zozname TOP teniskových noviniek je po dlhšom čase model s logom Reebok, a to Club C Ground K v odvážnom vyhotovení s názvom „Cheetah“.
Ikonická silueta je zahalená do textúrovaného zvršku s potlačou leoparda, ktorý dodá tvojim každodenným outfitom šťavu. Kožené akcenty v podobe panelu na päte, jazyka a loga značky odkazujú na archívne modely britskej športovej ikony. Mäkká textilná podšívka a gumová podrážka sú zárukou pohodlia počas nosenia. Tenisky sú v akcii s časovo obmedzeným zľavovým kódom SINGLEQUEEN11.
Puma King Indoor – 119,95 €
Ak si nestihol/nestihla vydanie tenisiek Puma King Indoor s podpisom módneho domu Jil Sander, stále môžeš vlastniť OG verziu modelu.
V ponuke online obchodu Queens nájdeš ikonický futbalový štýl s prešívaným koženým zvrškom v čierno-bielej schéme a gumovou podrážkou, ktorá je vhodná aj do telocvične. Z bočnej strany je logo Puma spoločne so zlatým fóliovaným nápisom „King“ a cez šnúrky je jazyk po vzore kopačiek. Tenisky sú v akcii s časovo obmedzeným zľavovým kódom SINGLEQUEEN11.
Nike Dunk Low Jewel – 122,95 €
Spomedzi množstva fresh noviniek v online obchode Queens nás oslovil tiež model Nike Dunk Low Jewel v schéme „Soft Pearl“, ktorý je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke.
Tenisky, ktoré prvý raz vyšli v roku 1985, návrhársky tím zahalil do kože s popraskaným, respektíve vyšúchaným efektom, vďaka čomu majú atraktívny vintage vzhľad, a dlhý podpis Nike nahradil za lesklý panelový swoosh. Kombinácia zažltnutej bielej farby s tmavomodrou funguje viac ako skvelo.
Puma Avanti LS-X x FENTY – 122,95 €
Rihanna popustila uzdu svojej fantázii a predstavila zatiaľ najvýraznejšie vyhotovenie modelu Puma Avanti LS-X v neónovej zelenej farbe.
Odvážne tenisky so zvrškom zo zmesi syntetiky, textílie a kože predstavujú novú interpretáciu tradičných futbalových kopačiek, s ktorou zaboduješ v mestskom prostredí. Neónovú zelenú dopĺňa kontrastná čierna farba v podobe loga Puma, respektíve FENTY, vnútornej stielky a polopriehľadnej gumovej podrážky s výstupkami.
Nike Air Force 1 '07 LV8 – 122,95 €
Od neónových zelených tenisiek Puma Avanti LS-X sa presúvame k olivovo zelenému vyhotoveniu modelu Nike Air Force 1 '07 LV8, ktorý je vďaka semišovému zvršku ako stvorený na jesennú sezónu.
Klasická konštrukcia športovej siluety z 80. rokov v kombinácii s pútavými detailmi vytvára štýl, ktorý vždy funguje na jednotku s hviezdičkou, bez ohľadu na to, aký outfit si zvolíš. Kvalitné materiály zaručujú vzhľad, aký očakávaš. Zabudni na tvrdenie generácie Z, že model Nike Air Force 1 Low je „dad shoe“.
New Balance 1000 – 170 €
V produktovom katalógu New Balance je množstvo HOT lifestyle modelov vrátane štýlu s číselným označením 1000, ktorý tentoraz prichádza do obchodov v schéme „Blue Navy“.
Novinka s rýdzo športovým vzhľadom má dvojfarebný zvršok s tmavomodrou vrchnou časťou a bielym základom zo zmesi syntetiky a textílie. Okrem tonálneho loga značky je z bočnej strany tiež číselné označenie a reflexné prvky. Samozrejmosťou je pružná gumová podrážka s penou ABZORB® pre lepšie tlmenie.
Cena s našim zľavovým kódom RF13Q je 147,90 eur. K dispozícii je tiež verzia s čiernym základom a neónovou zelenou vrchnou časťou za rovnakú cenu.
New Balance ABZORB® 2010S – 170 €
Ďalší model, ktorý sme vybrali spomedzi noviniek v online obchode Queens, má dokonalý jesenný vibe vďaka tmavej schéme – kombinuje hnedú, modrú, zelenú, sivú a čiernu, ale aj materiálovej úprave.
Tenisky New Balance ABZORB® 2010S obsahujú segmentovanú gumovú podrážku a majú výrazné proporcie, ktoré sú stredobodom nového dizajnu so zvrškom zo semišu a z textílie. Skombinuj ich so svojimi obľúbenými džínsami, mikinou a nepremokavou bundou.
Nike Zoom Vomero Roam – 172,95 €
Nike Zoom Vomero je známy športový model a vo verzii Roam je navyše odolný a pevný, čo sú vlastnosti, ktoré oceníš počas jesene a zimy.
Návrhársky tím značky vybavil tenisky gumovým „blatníkom“, ktorý chráni zvršok pred nečistotami a dažďom. Vďaka nadčasovej čiernej farbe s tmavomodrým detailom na spodku podrážky ich ľahko skombinuješ s akýmkoľvek outfitom. Vybavené sú tiež rýchlošnúrovacím systémom pre rýchlejšie obúvanie a vyzúvanie.
Reebok Premier Road Ultra – 180 €
Chválu opäť posielame aj návrhárskemu tímu značky Reebok, ktorý predstavil štýlovú verziu futuristického modelu Premier Road Ultra s čiernym základom a metalickými akcentmi,
Tenisky kombinujú archívny bežecký strih s modernými prvkami, pričom zvršok zo syntetiky a textílie má vrstvený dizajn. TPU mostík a dvojitá hustota odpruženia zabezpečujú siluete mimoriadne pohodlie pri každom kroku. Cena s našim zľavovým kódom RF13Q je približne 156 eur.
New Balance 990v6 (Made in USA) – 250 €
Od klasických „dad shoe“ po základný kúsok streetwearu, model New Balance 990 si za posledných pár rokov získal kultový status.
Verzia 990v6 v hnedo-bielej farbe je vyrobená zo semišu a sieťoviny a má pôvodný dizajn s panelmi, ale tiež hrubšiu podrážku. Vďaka pridanému materiálu FuelCell Foam pocítiš vo vnútri o niečo väčšie odpruženie a oporu pri každom kroku. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš 32,50 eur.