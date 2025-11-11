Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens
dnes 11. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:55
Richard Balog

Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou

Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou
Zdroj: Reebok
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Must have novinky od známych značiek, ktoré ťa dostanú.

Ak si nadšencom teniskových noviniek, určite si nenechaj ujsť TOP modely, ktoré práve dorazili do ponuky online obchodu Queens. Reebok, Puma, Nike či New Balance prichádzajú s odvážnymi a štýlovými kúskami pre mužov aj ženy.

Objav model Reebok Club C Ground UK s výraznou povrchovou úpravou so vzorom leoparda, neónové zelené Puma Avanti LS-X od Rihanny alebo nadčasovú a univerzálnu kvalitu, akú ponúkajú tenisky New Balance 990v6.

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel 15. októbra 2025 o 12:00

Reebok Club C Ground UK 110 €

V zozname TOP teniskových noviniek je po dlhšom čase model s logom Reebok, a to Club C Ground K v odvážnom vyhotovení s názvom „Cheetah“.

Ikonická silueta je zahalená do textúrovaného zvršku s potlačou leoparda, ktorý dodá tvojim každodenným outfitom šťavu. Kožené akcenty v podobe panelu na päte, jazyka a loga značky odkazujú na archívne modely britskej športovej ikony. Mäkká textilná podšívka a gumová podrážka sú zárukou pohodlia počas nosenia. Tenisky sú v akcii s časovo obmedzeným zľavovým kódom SINGLEQUEEN11.

Reebok Club C Grounds
Zdroj: Queens

Puma King Indoor 119,95 €

Ak si nestihol/nestihla vydanie tenisiek Puma King Indoor s podpisom módneho domu Jil Sander, stále môžeš vlastniť OG verziu modelu.

V ponuke online obchodu Queens nájdeš ikonický futbalový štýl s prešívaným koženým zvrškom v čierno-bielej schéme a gumovou podrážkou, ktorá je vhodná aj do telocvične. Z bočnej strany je logo Puma spoločne so zlatým fóliovaným nápisom „King“ a cez šnúrky je jazyk po vzore kopačiek. Tenisky sú v akcii s časovo obmedzeným zľavovým kódom SINGLEQUEEN11.

Puma King Indoor
Zdroj: Queens

Nike Dunk Low Jewel  122,95 €

Spomedzi množstva fresh noviniek v online obchode Queens nás oslovil tiež model Nike Dunk Low Jewel v schéme „Soft Pearl“, ktorý je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke.

Tenisky, ktoré prvý raz vyšli v roku 1985, návrhársky tím zahalil do kože s popraskaným, respektíve vyšúchaným efektom, vďaka čomu majú atraktívny vintage vzhľad, a dlhý podpis Nike nahradil za lesklý panelový swoosh. Kombinácia zažltnutej bielej farby s tmavomodrou funguje viac ako skvelo.

Nike Dunk Low W
Zdroj: Queens

Puma Avanti LS-X x FENTY 122,95 €

Rihanna popustila uzdu svojej fantázii a predstavila zatiaľ najvýraznejšie vyhotovenie modelu Puma Avanti LS-X v neónovej zelenej farbe.

Odvážne tenisky so zvrškom zo zmesi syntetiky, textílie a kože predstavujú novú interpretáciu tradičných futbalových kopačiek, s ktorou zaboduješ v mestskom prostredí. Neónovú zelenú dopĺňa kontrastná čierna farba v podobe loga Puma, respektíve FENTY, vnútornej stielky a polopriehľadnej gumovej podrážky s výstupkami.

Puma Avanti LS-X, FENTY
Zdroj: Queens

Nike Air Force 1 '07 LV8 122,95 €

Od neónových zelených tenisiek Puma Avanti LS-X sa presúvame k olivovo zelenému vyhotoveniu modelu Nike Air Force 1 '07 LV8, ktorý je vďaka semišovému zvršku ako stvorený na jesennú sezónu.

Klasická konštrukcia športovej siluety z 80. rokov v kombinácii s pútavými detailmi vytvára štýl, ktorý vždy funguje na jednotku s hviezdičkou, bez ohľadu na to, aký outfit si zvolíš. Kvalitné materiály zaručujú vzhľad, aký očakávaš. Zabudni na tvrdenie generácie Z, že model Nike Air Force 1 Low je „dad shoe“.

Nike Air Force 1 '07 LV8
Zdroj: Queens
Odporúčané
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens 28. októbra 2025 o 14:00

New Balance 1000 170 €

V produktovom katalógu New Balance je množstvo HOT lifestyle modelov vrátane štýlu s číselným označením 1000, ktorý tentoraz prichádza do obchodov v schéme „Blue Navy“.

Novinka s rýdzo športovým vzhľadom má dvojfarebný zvršok s tmavomodrou vrchnou časťou a bielym základom zo zmesi syntetiky a textílie. Okrem tonálneho loga značky je z bočnej strany tiež číselné označenie a reflexné prvky. Samozrejmosťou je pružná gumová podrážka s penou ABZORB® pre lepšie tlmenie.

Cena s našim zľavovým kódom RF13Q je 147,90 eur. K dispozícii je tiež verzia s čiernym základom a neónovou zelenou vrchnou časťou za rovnakú cenu.

New Balance 1000
Zdroj: Queens

New Balance ABZORB® 2010S 170 €

Ďalší model, ktorý sme vybrali spomedzi noviniek v online obchode Queens, má dokonalý jesenný vibe vďaka tmavej schéme – kombinuje hnedú, modrú, zelenú, sivú a čiernu, ale aj materiálovej úprave.

Tenisky New Balance ABZORB® 2010S obsahujú segmentovanú gumovú podrážku a majú výrazné proporcie, ktoré sú stredobodom nového dizajnu so zvrškom zo semišu a z textílie. Skombinuj ich so svojimi obľúbenými džínsami, mikinou a nepremokavou bundou.

New Balance 2010S
Zdroj: Queens

Nike Zoom Vomero Roam 172,95 €

Nike Zoom Vomero je známy športový model a vo verzii Roam je navyše odolný a pevný, čo sú vlastnosti, ktoré oceníš počas jesene a zimy.

Návrhársky tím značky vybavil tenisky gumovým „blatníkom“, ktorý chráni zvršok pred nečistotami a dažďom. Vďaka nadčasovej čiernej farbe s tmavomodrým detailom na spodku podrážky ich ľahko skombinuješ s akýmkoľvek outfitom. Vybavené sú tiež rýchlošnúrovacím systémom pre rýchlejšie obúvanie a vyzúvanie.

Nike Zoom Vomero Roam
Zdroj: Queens

Reebok Premier Road Ultra 180 €

Chválu opäť posielame aj návrhárskemu tímu značky Reebok, ktorý predstavil štýlovú verziu futuristického modelu Premier Road Ultra s čiernym základom a metalickými akcentmi,

Tenisky kombinujú archívny bežecký strih s modernými prvkami, pričom zvršok zo syntetiky a textílie má vrstvený dizajn. TPU mostík a dvojitá hustota odpruženia zabezpečujú siluete mimoriadne pohodlie pri každom kroku. Cena s našim zľavovým kódom RF13Q je približne 156 eur.

Reebok Premier Road Ultra
Zdroj: Queens

New Balance 990v6 (Made in USA) 250 €

Od klasických „dad shoe“ po základný kúsok streetwearu, model New Balance 990 si za posledných pár rokov získal kultový status.

Verzia 990v6 v hnedo-bielej farbe je vyrobená zo semišu a sieťoviny a má pôvodný dizajn s panelmi, ale tiež hrubšiu podrážku. Vďaka pridanému materiálu FuelCell Foam pocítiš vo vnútri o niečo väčšie odpruženie a oporu pri každom kroku. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš 32,50 eur.

New Balance 990 (Made in USA)
Zdroj: Queens
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens.
Odporúčané
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent 4. novembra 2025 o 12:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK QUEENS WISHLIST
Odporúčame
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
pred 2 dňami
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 2 dňami
Storky
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Lifestyle news
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie pred 7 minútami
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní pred hodinou
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro pred 2 hodinami
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky pred 3 hodinami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami dnes o 11:34
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL dnes o 10:33
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia dnes o 09:22
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? dnes o 08:33
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa dnes o 07:12
Spravodajstvo
Vlaky Polícia SR Doprava Sociálna poisťovňa
Viac
V slovenskej lotérii padol ďalší jackpot. Šťastlivec vyhral 100 000 eur, lebo neuhádol ani jedno číslo
pred 21 minútami
VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi
pred hodinou
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami

Viac z Móda

Všetko
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Oblečenie
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 3 dňami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
dnes o 08:33
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
7. 11. 2025 16:00
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent
5. 11. 2025 10:37
Najlepšie vyživujúce krémy na tvár, ktoré sú vhodné na zimu. Za niektoré dáš menej ako 10 €
Najlepšie vyživujúce krémy na tvár, ktoré sú vhodné na zimu. Za niektoré dáš menej ako 10 €
6. 11. 2025 12:00
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
4. 11. 2025 12:30
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
dnes o 11:34
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
dnes o 08:33
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
5. 11. 2025 18:00
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Osobnosti Všetko
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred 4 dňami
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov
včera o 08:58
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou
Móda
pred 9 minútami
V spolupráci
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou
pred 9 minútami
Must have novinky od známych značiek, ktoré ťa dostanú.
Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu
Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu
pred hodinou
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
PR správa
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
pred 2 hodinami
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
včera o 14:27
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
včera o 09:59
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
pred 2 dňami
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia