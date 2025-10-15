Využi počas chladných dní vrstvenie s mikinami.
Vybrali sme TOP 15 mikín na tohtoročnú jesennú a zimnú sezónu od značiek FTSHP, Carhartt WIP, Adidas, Represent, Fear of God či MISBHV v ponuke online obchodu Footshop, ktoré môžeš mať doma do 48 hodín.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na spoznávanie sveta.
FTSHP Everyday Hoodie – 74,95 €
Mikina s logom FTSHP bude patriť medzi najkomfortnejšie kúsky v tvojom šatníku. Je vyrobená zo 100 % bavlny, má unisex rovný strih, veľkú kapucňu a minimalistický podpis značky s kovovým štítkom nad vreckom. K dispozícii je tiež čierna alebo tmavohnedá verzia.
FTSHP Everyday Zip-Up Hoodie – 79,95 €
Ak uprednostňuješ mikiny so zapínaním na zips, v kolekcii „Everyday“ od značky FTSHP nájdeš komfortný model vo viacerých farebných vyhotoveniach. My sme vybrali „Oyster White“ s kontrastným čiernym logom Footshop na prednej strane. Univerzálny štýl, ktorý ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka, je vyrobený zo 100 % bavlny a má unisex rovný strih s kapucňou.
FTSHP Zip-Up Hoodie x Playboy – 109,95 €
Kolekciu FTSHP x Playboy sme detailne predstavili v samostatnom článku hneď po uvedení do predaja, pričom vybrané modely vrátane vrchných vrstiev sú stále k dispozícii. Veríme, že unisex čierna mikina s vyšúchaným efektom, veľkým grafickým motívom zajačikov na prednej strane, veľkou kapucňou a zapínaním na zips si nájde svojich fanúšikov, keďže vyzerá viac ako dobre.
FTSHP Sweater Hoodie x Playboy – 122,95 €
Z rovnakej kolekcie FTSHP x Playboy je tiež pletený model, ktorý je vyrobený z bavlny (88 %) a nylonu (12 %), s charakteristickým podpisom známeho magazínu na prednej strane. Mikina má voľný strih s mierne spadnutými ramenami, hlboké predné vrecko a veľkú kapucňu, ktorú budeš milovať nosiť.
Represent Initial Boxy Zip-Up Hoodie – 139 €
Štýl mikiny, ktorý by mal mať vo svojom šatníku každý, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. Takto by sme v skratke opísali univerzálny model od populárnej britskej streetwearovej značky Represent v svetlosivej farbe. Má boxy strih, dve bočné vrecká, veľkú kapucňu, zapínanie na zips, je vyrobená zo 100 % bavlny a ľahká na nosenie.
Adidas Cotton Fleece Hoodie x Fear of God Athletics – 140 €
Atraktívny a univerzálny model predstavil aj návrhársky tím Adidas v spolupráci so značkou Fear of God, ktorú založil Jerry Lorenzo. Sezónna novinka je vyrobená zo zmesi bavlny (70 %) a recyklovaného polyesteru (30 %) s vyššou gramážou, má oversized športový strih, podpis oboch značiek na prednej strane a kapucňu s tromi prúžkami.
Carhartt WIP „Electric Boogie“ Sweat Hoodie – 155 €
Ak patríš medzi našich pravidelných odberateľov, vieš, že v redakcii milujeme mikiny od značky Carhartt WIP. Nová kolekcia ponúka viacero atraktívnych štýlov, spomedzi ktorých sme vybrali sivý s kontrastným žlto-zeleným nápisom na prednej strane a veľkým grafickým motívom na chrbte. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 20 eur.
Fear of God Essentials 90's Hoodie – 170 €
S radosťou by sme v šatníku privítali aj mikinu s kapucňou od značky Fear of God z línie Essentials, ktorá má charakteristický boxy strih so spadnutými ramenami a širokými rukávmi. Baví nás tiež farebné vyhotovenie „Moss“ a biely nápis na prednej strane HOT modelu z bavlny (80 %) a polyesteru (20 %). Pozri si tiež čiernu verziu.
Represent „Patron Of The Club“ Unisex Hoodie – 189 €
Basic mikina s luxusným vzhľadom v oversized strihu, ktorý je charakteristický pre značku Represent. Je super mäkká, farbená minerálnymi farbivami, má vysokú gramáž, rebrový lem, manžety na rukávoch a potlač „Patron Of The Club“ na prednej strane aj chrbte, ktorú dopĺňa kovový štítok s logom na vrecku a veľkú kapucňu.
Human Made „Tsuriami“ Sweatshirt – 295 €
Prvý model bez kapucne v zozname je dielom návrhára Niga (zakladateľ značky Human Made, pozn. redakcie), ktorý je tiež kreatívnym riaditeľom v módnom dome Kenzo. Mikina v tmavohnedej farbe je vyrobená zo 100 % bavlny, má perfektný strih, výrazné manžety na rukávoch a atraktívny grafický motív s lietajúcou kačkou, respektíve nápis na prednej aj zadnej strane.
A Bathing Ape® Garment Dye Relaxed Sweatshirt – 339 €
Medzi japonským návrhárom Nigom a značkou A Bathing Ape®, ktorú založil v roku 1993, už nie je žiadne prepojenie, ale ikonické logo opice má vo svete streetwearu stále veľký cveng. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš fresh model bavlnenej mikiny bez kapucne s grafickým motívom na prednej strane s vintage vyšúchaným efektom v sivej farbe.
MISBHV „Goth“ Hoodie – 360 €
V online obchode Footshop sú v predaji aj najnovšie modely od high-end streetwearovej značky MISBHV. Medzi TOP štýly patrí mikina s vysokou gramážou zo 100 % bavlny s celoplošným vyblednutým efektom, spadnutými ramenami, odkrytými švami a surovými lemami. Na prednej strane je umiestnený grafický motív kríža s kryštálovými akcentmi a charakteristickým monogramom v tvare písmena „M“.
Diesel S-Zat Sweatshirt – 380 €
Medzi najoriginálnejšie novinky v ponuke online obchodu Footshop patrí voľná mikina s kapucňou, vyrobená z mäkkého plyšového materiálu a výšivkou loga Oval D na prednej strane od renomovanej značky Diesel. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je presne 330 eur.
Off-White™ „Cupid“ Skate Hoodie – 575 €
Ako predposlednú predstavujeme čiernu mikinu s grafickým motívom huslí a nápisom na prednej strane z dielní high-end značky Off-White™, ktorá je odkazom návrhára Virgila Abloha. Na chrbte je umiestnený renesančný obraz anjela a charakteristický podpisový kód v podobe prekrížených šípok.
Off-White™ „Script“ Skate Hoodie – 650 €
Bodku za zoznamom TOP mikín v ponuke online obchodu Footshop dávame luxusným čiernym modelom s vyšitým bielym logom Off-White™, ktorý bude ozdobou tvojich outfitov kdekoľvek pôjdeš. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš viac ako 70 eur z pôvodnej ceny.