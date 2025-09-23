TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance

V komentári nám napíšeš, ktorý z modelov skončil v tvojom nákupnom košíku.
Čierne tenisky by mali byť súčasťou každého šatníka, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali najviac fresh vyhotovenia z aktuálnej ponuky. Priprav sa na šťavnaté outdoorové modely s logom Salomon, fresh vyhotovenia štýlov New Balance či retro siluety od značky Adidas Originals.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či zábavu.
Adidas Originals Taekwondo Mei Ballet – 100 €
Nízkoprofilové tenisky budú v trendoch aj v jesennej sezóne a skvelou voľbou pre každý rozpočet je model Adidas Originals Taekwondo Mei Ballet, ktorý bol pôvodne navrhnutý ako obuv na taekwondo.
Návrhársky tím značky sofistikovanú siluetu zahalil do semišového zvršku s jemnými tromi prúžkami z hladkej kože. Vzhľad dopĺňajú extra dlhé šnúrky a kontrastná gumová podrážka s dobrou trakciou na pevnom povrchu. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš 13 eur z pôvodnej ceny 100 eur.
New Balance 740 – 120 €
Ak nechceš podliehať sezónnym trendom a hľadáš univerzálne tenisky v čiernom vyhotovení, ktoré nezruinujú ani študentský rozpočet, nájdi si správnu veľkosť modelu New Balance 740.
Minimalistická silueta je inšpirovaná bežeckou obuvou z 00. rokov a má správnu Y2K atmosféru. Zvršok je zahalený do textílie a syntetických vlákien, ktoré dopĺňajú prekrytia z umelej kože a podpisové kódy obľúbenej značky. Pohodlie pod nohami zabezpečuje patentované odpruženie ABZORB®.
Adidas Originals Japan – 130 €
Značka Adidas Originals má v prvej polovici zoznamu štvornásobné zastúpenie, a to aj vďaka modelu s názvom Japan, ktorý je poctou kultovému štýlu zo 60. rokov minulého storočia.
Tenisky s nízkym strihom majú luxusný kožený zvršok s tonálnymi tromi prúžkami a zlatými fóliovanými detailmi. Pružná gumová podrážka so zaujímavou textúrou je zárukou pohodlia a odolnosti proti nárazom na nerovnom povrchu.
Adidas Originals Samba JP – 130 €
Ak máš už dosť klasickej verzie modelu Adidas Originals Samba, ktorá v posledných rokoch ovládla chodníky, novinka s podtitulom JP si, veríme, získa tvoju pozornosť.
Minimalistický štýl ikonických tenisiek má elegantné prešívané detaily v oblasti špicu, veľké logo Adidas Originals umiestnené na jazyku aj typické tri prúžky s motívom hadej kože. Skvelo vyzerá tiež polopriehľadná podrážka. V prípade záujmu nezabudni v nákupnom košíku použiť náš zľavový kód RF13, ušetríš približne 17 eur z pôvodnej ceny.
Adidas Originals Superstar II Premium – 150 €
Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovil tiež model Adidas Originals Superstar II Premium, ktorý spája legendárny vzhľad z roku 1969 s vizionárskym štýlom.
Kúzlo tenisiek spočíva v jedinečnom vzhľade s tmavým základom z denimu. Návrhársky tím značky bez námahy zachytil elegantnú atmosféru a zotrel hranice medzi každodenným mestským štýlom a high fashion.
Nike NOCTA Glide – 157,95 €
Drake je popkultúrna ikona, ktorú pozná väčšina dospelej populácie, a silu svojho mena využíva kanadský raper aj vo svete módy, keď pod hlavičkou vlastnej línie s názvom NOCTA dodáva športové vybavenie pre futbalový klub Venezia FC, ale tiež tvorí kolekcie v spolupráci so značkou Nike.
Najnovšie predstavil atraktívne tenisky Nike NOCTA Glide, ktoré v sebe spájajú retro basketbalovú estetiku s futuristickým dizajnom. Čierny základ kombinuje priedušnú sieťovinu s tkanými textilnými vložkami, reflexnými detailmi 3M a zlatými akcentmi na podrážke. Dvojvrstvová medzipodrážka nabitá technológiami ti poskytne oporu aj na dlhých vzdialenostiach.
New Balance 1906R – 170 €
Model New Balance 1906R Black (001) prináša nový pohľad na klasický bežecký štýl s nadčasovým čiernym povrchom.
Zvršok je vyrobený z kombinácie priedušnej sieťoviny a syntetických vrstiev, vďaka čomu sú tenisky odolné a zároveň moderné. Sú vybavené odpružením ABZORB® a technológiou Stability Web, ktorá zaisťuje citlivú podporu klenby, zatiaľ čo podrážka N-ergy poskytuje vynikajúce tlmenie nárazov a trakciu. Model New Balance 1906R predstavuje dokonalú voľbu na každodenné nosenie počas jesene.
Ak chceš ušetriť viac ako 22 eur z pôvodnej ceny, použi náš zľavový kód RF13.
Asics Gel-Kayano 14 – 170 €
Model Asics Gel-Kayano 14 bol síce pôvodne navrhnutý ako obuv pre bežcov, ale vďaka súčasným módnym trendom, ktoré vítajú nedávne retro, slúži tiež ako skvelá voľba na každodenné nosenie.
Atraktívne vyhotovenie s čiernym základom a metalickými striebornými prvkami dodá tvojim outfitom rozmanitosť a hĺbku. Pružná gumová podrážka zaisťuje, že budeš mať ľahký krok za každého počasia. Doplň svoju zbierku o dokonalé dielo japonského návrhára Hidenoriho Yamashitu.
Salomon XT-4 – 190 €
Záver zoznamu TOP čiernych tenisiek na jesennú sezónu patrí dvom modelom s logom francúzskej značky Salomon. Ako prvý si ukážeme typ s označením XT-4, ktorý bol vytiahnutý z archívov, aby zažiaril v mestskom prostredí.
Tenisky pôvodne určené na trailový beh, prekypujú športovými prvkami a detailnými podpisovými kódmi Salomon vrátane najväčších inovácií z minulosti. Samozrejmosťou je technológia Agile Chassis™ či mäkká dvojvrstvová medzipodrážka, vďaka ktorej zistíš, čo je skutočné pohodlie. Zvršok je vyrobený z ripstopovej tkaniny s pevnou a odolnou sieťovinovou podšívkou, zakončený rýchlošnúrovacím systémom.
Salomon ACS Pro GTX – 220 €
Skvelý dojem v nás zanechal tiež model Salomon ACS Pro GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) v čiernej schéme s nepremokavou membránou.
Fresh trailové tenisky sú odolné voči drsným jesenným aj zimným podmienkam a zamiluješ si ich po prvom obutí. Vážia len približne 400 gramov a ich vzhľad je hlboko zakorenený v tradícii francúzskej značky. Obuj si jednu z najatraktívnejších outdoorových siluet športovej obuvi, akú si môžeš zaobstarať.
Cena s našim zľavovým kódom RF13 je približne 195 eur. Model je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach.