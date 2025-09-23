Kategórie
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 23. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:49
Richard Balog

TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance

TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
Zdroj: New Balance
MÓDA FOOTSHOP
V komentári nám napíšeš, ktorý z modelov skončil v tvojom nákupnom košíku.

Čierne tenisky by mali byť súčasťou každého šatníka, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali najviac fresh vyhotovenia z aktuálnej ponuky. Priprav sa na šťavnaté outdoorové modely s logom Salomon, fresh vyhotovenia štýlov New Balance či retro siluety od značky Adidas Originals. 

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či zábavu.

Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Adidas Originals Taekwondo Mei Ballet 100 €

Nízkoprofilové tenisky budú v trendoch aj v jesennej sezóne a skvelou voľbou pre každý rozpočet je model Adidas Originals Taekwondo Mei Ballet, ktorý bol pôvodne navrhnutý ako obuv na taekwondo. 

Návrhársky tím značky sofistikovanú siluetu zahalil do semišového zvršku s jemnými tromi prúžkami z hladkej kože. Vzhľad dopĺňajú extra dlhé šnúrky a kontrastná gumová podrážka s dobrou trakciou na pevnom povrchu. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš 13 eur z pôvodnej ceny 100 eur. 

Adidas Originals Taekwondo Mei Ballet
Zdroj: Footshop

New Balance 740 120 €

Ak nechceš podliehať sezónnym trendom a hľadáš univerzálne tenisky v čiernom vyhotovení, ktoré nezruinujú ani študentský rozpočet, nájdi si správnu veľkosť modelu New Balance 740.

Minimalistická silueta je inšpirovaná bežeckou obuvou z 00. rokov a má správnu Y2K atmosféru. Zvršok je zahalený do textílie a syntetických vlákien, ktoré dopĺňajú prekrytia z umelej kože a podpisové kódy obľúbenej značky. Pohodlie pod nohami zabezpečuje patentované odpruženie ABZORB®.  

New Balance 740
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Japan 130 €

Značka Adidas Originals má v prvej polovici zoznamu štvornásobné zastúpenie, a to aj vďaka modelu s názvom Japan, ktorý je poctou kultovému štýlu zo 60. rokov minulého storočia. 

Tenisky s nízkym strihom majú luxusný kožený zvršok s tonálnymi tromi prúžkami a zlatými fóliovanými detailmi. Pružná gumová podrážka so zaujímavou textúrou je zárukou pohodlia a odolnosti proti nárazom na nerovnom povrchu.

Adidas Originals Japan
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba JP 130 €

Ak máš už dosť klasickej verzie modelu Adidas Originals Samba, ktorá v posledných rokoch ovládla chodníky, novinka s podtitulom JP si, veríme, získa tvoju pozornosť.

Minimalistický štýl ikonických tenisiek má elegantné prešívané detaily v oblasti špicu, veľké logo Adidas Originals umiestnené na jazyku aj typické tri prúžky s motívom hadej kože. Skvelo vyzerá tiež polopriehľadná podrážka. V prípade záujmu nezabudni v nákupnom košíku použiť náš zľavový kód RF13, ušetríš približne 17 eur z pôvodnej ceny.

Adidas Originals Samba JP
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Superstar II Premium 150 €

Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovil tiež model Adidas Originals Superstar II Premium, ktorý spája legendárny vzhľad z roku 1969 s vizionárskym štýlom. 

Kúzlo tenisiek spočíva v jedinečnom vzhľade s tmavým základom z denimu. Návrhársky tím značky bez námahy zachytil elegantnú atmosféru a zotrel hranice medzi každodenným mestským štýlom a high fashion.  

Adidas Originals Superstar II Premium
Zdroj: Footshop
Nike NOCTA Glide 157,95 €

Drake je popkultúrna ikona, ktorú pozná väčšina dospelej populácie, a silu svojho mena využíva kanadský raper aj vo svete módy, keď pod hlavičkou vlastnej línie s názvom NOCTA dodáva športové vybavenie pre futbalový klub Venezia FC, ale tiež tvorí kolekcie v spolupráci so značkou Nike. 

Najnovšie predstavil atraktívne tenisky Nike NOCTA Glide, ktoré v sebe spájajú retro basketbalovú estetiku s futuristickým dizajnom. Čierny základ kombinuje priedušnú sieťovinu s tkanými textilnými vložkami, reflexnými detailmi 3M a zlatými akcentmi na podrážke. Dvojvrstvová medzipodrážka nabitá technológiami ti poskytne oporu aj na dlhých vzdialenostiach. 

Nike NOCTA Glide
Zdroj: Footshop

New Balance 1906R  170 €

Model New Balance 1906R Black (001) prináša nový pohľad na klasický bežecký štýl s nadčasovým čiernym povrchom.

Zvršok je vyrobený z kombinácie priedušnej sieťoviny a syntetických vrstiev, vďaka čomu sú tenisky odolné a zároveň moderné. Sú vybavené odpružením ABZORB® a technológiou Stability Web, ktorá zaisťuje citlivú podporu klenby, zatiaľ čo podrážka N-ergy poskytuje vynikajúce tlmenie nárazov a trakciu. Model New Balance 1906R predstavuje dokonalú voľbu na každodenné nosenie počas jesene. 

Ak chceš ušetriť viac ako 22 eur z pôvodnej ceny, použi náš zľavový kód RF13.

New Balance 1906
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 14 170 €

Model Asics Gel-Kayano 14 bol síce pôvodne navrhnutý ako obuv pre bežcov, ale vďaka súčasným módnym trendom, ktoré vítajú nedávne retro, slúži tiež ako skvelá voľba na každodenné nosenie. 

Atraktívne vyhotovenie s čiernym základom a metalickými striebornými prvkami dodá tvojim outfitom rozmanitosť a hĺbku. Pružná gumová podrážka zaisťuje, že budeš mať ľahký krok za každého počasia. Doplň svoju zbierku o dokonalé dielo japonského návrhára Hidenoriho Yamashitu.

Asics Gel-Kayano 14
Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 190 €

Záver zoznamu TOP čiernych tenisiek na jesennú sezónu patrí dvom modelom s logom francúzskej značky Salomon. Ako prvý si ukážeme typ s označením XT-4, ktorý bol vytiahnutý z archívov, aby zažiaril v mestskom prostredí. 

Tenisky pôvodne určené na trailový beh, prekypujú športovými prvkami a detailnými podpisovými kódmi Salomon vrátane najväčších inovácií z minulosti. Samozrejmosťou je technológia Agile Chassis™ či mäkká dvojvrstvová medzipodrážka, vďaka ktorej zistíš, čo je skutočné pohodlie. Zvršok je vyrobený z ripstopovej tkaniny s pevnou a odolnou sieťovinovou podšívkou, zakončený rýchlošnúrovacím systémom.

Salomon XT-4
Zdroj: Footshop

Salomon ACS Pro GTX 220 €

Skvelý dojem v nás zanechal tiež model Salomon ACS Pro GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) v čiernej schéme s nepremokavou membránou.

Fresh trailové tenisky sú odolné voči drsným jesenným aj zimným podmienkam a zamiluješ si ich po prvom obutí. Vážia len približne 400 gramov a ich vzhľad je hlboko zakorenený v tradícii francúzskej značky. Obuj si jednu z najatraktívnejších outdoorových siluet športovej obuvi, akú si môžeš zaobstarať.

Cena s našim zľavovým kódom RF13 je približne 195 eur. Model je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach. 

Salomon ACS Pro GTX
Zdroj: Footshop
Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Richard Balog
