Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny

Siahneš po športovom štýle s logom Asics či Nike, alebo stavíš na klasiku od Adidas Originals?
Nájsť zaujímavé a kvalitné tenisky za cenu, ktorá nezruinuje tvoj finančný rozpočet, je stále ťažšie. V spolupráci s online obchodom Queens sme vybrali 10 najkrajších modelov od značiek, ktoré máme sami odskúšané, s cenou do 130 eur, čo považujeme za férový štandard aj pre študentov.
Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.
Adidas Originals Tokyo W – 100 €
Ak si zatiaľ nenaskočil/-a na trend nízkoprofilových tenisiek, teraz je správny čas. Model Adidas Originals Tokyo poteší odvážnych módnych nadšencov svojím výnimočným vzhľadom aj pohodlnosťou.
Novinka s vintage športovou estetikou a históriou, ktorá siaha do 60. rokov minulého storočia, má zvršok z prvotriedneho semišu v svetlohnedej farbe doplnený o viditeľné prešívanie, metalické strieborné tri prúžky a svetlomodré detaily z jemnej kože na päte a vnútornej podšívke. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš 13 eur.
Asics Gel-1130 – 100 €
Rozžiar svoje jesenné outfity o model Asics Gel-1130 vo vyhotovení „Cream/Pure Silver“, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich každodenných mestských outfitov.
Tenisky s jasným športovým rukopisom majú zvršok z priedušnej sieťoviny so syntetickými prekrytiami, ktoré medzi sebou vytvárajú atraktívny farebný kontrast. Pružná medzipodrážka s technológiou Gel™ je zárukou ľahkého kroku. Skvelo vyzerá tiež bielo-strieborná verzia, ktorá je drahšia o 10 eur.
Adidas Originals Sambae W – 110 €
Ak nie si fanúšikom nízkoprofilových tenisiek a uprednostňuješ hrubšiu podrážku, pozri sa na dokonalú jesennú verziu modelu Adidas Originals Sambae v hnedom vyhotovení z mäkkej kože s tonálnymi semišovými prekrytiami.
Štýl, ktorý vychádza z pôvodného vzhľadu Samba, je postavený na odolnej gumovej podrážke s textúrou. Jednoduchý vzhľad v tomto prípade zvýrazňujú hviezdičky na troch prúžkoch.
Nike Air Superfly LX – 119,99 €
Našu pozornosť si získal aj fresh model Nike Air Superfly LX, ktorý predstavuje prémiovú verziu originálnej nízkoprofilovej siluety inšpirovanej behom.
Nízky profil a vzor podrážky odkazujú na tradíciu bežeckých topánok s logom Nike, zatiaľ čo kožený zvršok s textúrou dodáva nepopierateľný šarm a luxusný dojem. V online obchode Queens je k dispozícii tiež čierna verzia.
Adidas Originals Superstar II W – 120 €
Kultové tenisky Adidas Originals Superstar sú späť. Návrhársky tím značky upravil model, ktorý spája svet športu a streetwearu, podľa potrieb moderného sveta a výsledok je perfektný.
Polstrovaný jazyk a lem okolo členku zabezpečujú pohodlie, zatiaľ čo textúrovaná gumová podrážka je zárukou priľnavosti k povrchu aj v sychravom počasí. Navyše, sivo-biela schéma modelu Adidas Originals Superstar II veľmi pristane. Cena tenisiek s naším zľavovým kódom RF13Q je menej ako 105 eur.
New Balance 740 – 120 €
Na model New Balance 740 sme sa v posledných týždňoch pozreli z každej strany a ide o skvelé mestské tenisky.
V ponuke online obchodu Queens nájdeš množstvo vyhotovení rýdzo športového štýlu, ktorý odráža estetiku Y2K. Tentoraz sme vybrali schému s jednoduchým označením „White“ so sieťovinovým základom v bielej farbe so sivými prechodmi a metalickými prekrytiami. Odpruženie s patentovanou technológiou značky Abzorb je zárukou ľahkej chôdze.
Nike Astrograbber QS – 129,95 €
Model Nike Astrograbber QS je inšpirovaný moderným mestským prostredím a nostalgickými športovými siluetami s logom Nike zo 70. rokov minulého storočia.
Retro tenisky s nízkym strihom v zeleno-bielom vyhotovení rozprávajú príbeh o dobrodružstve a pouličnej kultúre, ktorú milujeme. Zvršok je zahalený do kože a ponúka robustný, ale pružný pocit, zatiaľ čo detaily z textílie poskytujú pohodlie. Model Nike Astrograbber QS môžeš skombinovať s voľnými nohavicami či džínsami a svojou obľúbenou mikinou pre dokonalú súhru ležérnosti a moderného štýlu.
S naším zľavovým kódom RF13Q ušetríš približne 17 eur z pôvodnej ceny.
Nike Dunk Low – 129,99 €
Čaká nás veľkolepý návrat legendárneho modelu Nike Dunk Low naspäť na absolútny vrchol teniskovej kultúry? Pri pohľade na novú verziu s podtitulom „Denim“ v to pevne veríme, keďže ide o perfektnú obuv, ktorú ľahko zladíš a má férovú cenu.
Novinka s ľahkosťou kombinuje legendárne farebné blokovanie v modrých odtieňoch a kvalitné materiály s mäkkou výstelkou pre trvalý komfort. Nike Dunk Low „Denim“ zaručujú ležérny vzhľad vďaka zvršku v štýle vyblednutého denimu a semišových detailov. Dostupné sú v mužských aj ženských veľkostiach.
Nike Air Force 1 Low W – 129,99 €
Z nekonečného produktového portfólia značky Nike vyberáme najikonickejší model – Air Force 1 Low v minimalistickom bielom vyhotovení s podtitulom „Butterfly“.
Svieža a jemná interpretácia prináša umelecký nádych do nadčasového dizajnu. Zvršok je vyrobený z vysoko kvalitnej kože v bielej farbe, ktorá zaručuje odolnosť, eleganciu a pohodlie. HOT novinka sa vyznačuje jemnými, ale dynamickými detailmi v tvare motýľa, ktoré sa nachádzajú v oblasti loga z oboch strán, päty aj perforovanej prednej časti a dodávajú jedinečný charakter.
Adidas Originals Roelee SPZL F.C. – 130 €
Vstúp do sveta Adidas Originals v modeli Roelee SPZL F.C, ktorý je navrhnutý pre milovníkov vintage športového štýlu a kvality. Tenisky prinášajú svieži pohľad na klasický dizajn, ktorý si zamiluješ po prvom obutí.
Vysoko kvalitný kožený zvršok v sivej farbe so semišovými prekrytiami zaručuje odolnosť v takmer akýchkoľvek podmienkach, zatiaľ čo priľnavá gumová podrážka poskytuje bezpečnú trakciu pri pohybe v rýchlom mestskom prostredí. Z nášho pohľadu ide o jeden z najkrajších modelov s logom Adidas Originals, ktorý nie je opozeraný.