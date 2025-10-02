Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
dnes 2. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:45
Richard Balog

Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny

Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
Zdroj: Just Fresh Kicks
MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK QUEENS WISHLIST
Siahneš po športovom štýle s logom Asics či Nike, alebo stavíš na klasiku od Adidas Originals?

Nájsť zaujímavé a kvalitné tenisky za cenu, ktorá nezruinuje tvoj finančný rozpočet, je stále ťažšie. V spolupráci s online obchodom Queens sme vybrali 10 najkrajších modelov od značiek, ktoré máme sami odskúšané, s cenou do 130 eur, čo považujeme za férový štandard aj pre študentov.

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.

Pozri si celú ponuku v online obchode Queens
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Adidas Originals Tokyo W 100 €

Ak si zatiaľ nenaskočil/-a na trend nízkoprofilových tenisiek, teraz je správny čas. Model Adidas Originals Tokyo poteší odvážnych módnych nadšencov svojím výnimočným vzhľadom aj pohodlnosťou.

Novinka s vintage športovou estetikou a históriou, ktorá siaha do 60. rokov minulého storočia, má zvršok z prvotriedneho semišu v svetlohnedej farbe doplnený o viditeľné prešívanie, metalické strieborné tri prúžky a svetlomodré detaily z jemnej kože na päte a vnútornej podšívke. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš 13 eur.

Adidas Originals Tokyo W
Zdroj: Queens

Asics Gel-1130 100 €

Rozžiar svoje jesenné outfity o model Asics Gel-1130 vo vyhotovení „Cream/Pure Silver“, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich každodenných mestských outfitov.

Tenisky s jasným športovým rukopisom majú zvršok z priedušnej sieťoviny so syntetickými prekrytiami, ktoré medzi sebou vytvárajú atraktívny farebný kontrast. Pružná medzipodrážka s technológiou Gel™ je zárukou ľahkého kroku. Skvelo vyzerá tiež bielo-strieborná verzia, ktorá je drahšia o 10 eur.

Asics Gel-1130
Zdroj: Queens

Adidas Originals Sambae W 110 €

Ak nie si fanúšikom nízkoprofilových tenisiek a uprednostňuješ hrubšiu podrážku, pozri sa na dokonalú jesennú verziu modelu Adidas Originals Sambae v hnedom vyhotovení z mäkkej kože s tonálnymi semišovými prekrytiami.

Štýl, ktorý vychádza z pôvodného vzhľadu Samba, je postavený na odolnej gumovej podrážke s textúrou. Jednoduchý vzhľad v tomto prípade zvýrazňujú hviezdičky na troch prúžkoch.

Adidas Originals Sambae W
Zdroj: Queens

Nike Air Superfly LX 119,99 €

Našu pozornosť si získal aj fresh model Nike Air Superfly LX, ktorý predstavuje prémiovú verziu originálnej nízkoprofilovej siluety inšpirovanej behom.

Nízky profil a vzor podrážky odkazujú na tradíciu bežeckých topánok s logom Nike, zatiaľ čo kožený zvršok s textúrou dodáva nepopierateľný šarm a luxusný dojem. V online obchode Queens je k dispozícii tiež čierna verzia.

Nike Air Superfly LX
Zdroj: Queens

Adidas Originals Superstar II W 120 €

Kultové tenisky Adidas Originals Superstar sú späť. Návrhársky tím značky upravil model, ktorý spája svet športu a streetwearu, podľa potrieb moderného sveta a výsledok je perfektný.

Polstrovaný jazyk a lem okolo členku zabezpečujú pohodlie, zatiaľ čo textúrovaná gumová podrážka je zárukou priľnavosti k povrchu aj v sychravom počasí. Navyše, sivo-biela schéma modelu Adidas Originals Superstar II veľmi pristane. Cena tenisiek s naším zľavovým kódom RF13Q je menej ako 105 eur.

Adidas Originals Superstar II W
Zdroj: Queens

New Balance 740 120 €

Na model New Balance 740 sme sa v posledných týždňoch pozreli z každej strany a ide o skvelé mestské tenisky.

V ponuke online obchodu Queens nájdeš množstvo vyhotovení rýdzo športového štýlu, ktorý odráža estetiku Y2K. Tentoraz sme vybrali schému s jednoduchým označením „White“ so sieťovinovým základom v bielej farbe so sivými prechodmi a metalickými prekrytiami. Odpruženie s patentovanou technológiou značky Abzorb je zárukou ľahkej chôdze.

New Balance 740
Zdroj: Queens

Nike Astrograbber QS 129,95 €

Model Nike Astrograbber QS je inšpirovaný moderným mestským prostredím a nostalgickými športovými siluetami s logom Nike zo 70. rokov minulého storočia.

Retro tenisky s nízkym strihom v zeleno-bielom vyhotovení rozprávajú príbeh o dobrodružstve a pouličnej kultúre, ktorú milujeme. Zvršok je zahalený do kože a ponúka robustný, ale pružný pocit, zatiaľ čo detaily z textílie poskytujú pohodlie. Model Nike Astrograbber QS môžeš skombinovať s voľnými nohavicami či džínsami a svojou obľúbenou mikinou pre dokonalú súhru ležérnosti a moderného štýlu.

S naším zľavovým kódom RF13Q ušetríš približne 17 eur z pôvodnej ceny.

Nike Astrograbber QS
Zdroj: Queens

Nike Dunk Low  129,99 €

Čaká nás veľkolepý návrat legendárneho modelu Nike Dunk Low naspäť na absolútny vrchol teniskovej kultúry? Pri pohľade na novú verziu s podtitulom „Denim“ v to pevne veríme, keďže ide o perfektnú obuv, ktorú ľahko zladíš a má férovú cenu.

Novinka s ľahkosťou kombinuje legendárne farebné blokovanie v modrých odtieňoch a kvalitné materiály s mäkkou výstelkou pre trvalý komfort. Nike Dunk Low „Denim“ zaručujú ležérny vzhľad vďaka zvršku v štýle vyblednutého denimu a semišových detailov. Dostupné sú v mužských aj ženských veľkostiach.

Nike Dunk Low W
Zdroj: Queens

Nike Air Force 1 Low W 129,99 €

Z nekonečného produktového portfólia značky Nike vyberáme najikonickejší model – Air Force 1 Low v minimalistickom bielom vyhotovení s podtitulom „Butterfly“.

Svieža a jemná interpretácia prináša umelecký nádych do nadčasového dizajnu. Zvršok je vyrobený z vysoko kvalitnej kože v bielej farbe, ktorá zaručuje odolnosť, eleganciu a pohodlie. HOT novinka sa vyznačuje jemnými, ale dynamickými detailmi v tvare motýľa, ktoré sa nachádzajú v oblasti loga z oboch strán, päty aj perforovanej prednej časti a dodávajú jedinečný charakter.

Nike Air Force 1 Low W
Zdroj: Queens

Adidas Originals Roelee SPZL F.C.  130 €

Vstúp do sveta Adidas Originals v modeli Roelee SPZL F.C, ktorý je navrhnutý pre milovníkov vintage športového štýlu a kvality. Tenisky prinášajú svieži pohľad na klasický dizajn, ktorý si zamiluješ po prvom obutí.

Vysoko kvalitný kožený zvršok v sivej farbe so semišovými prekrytiami zaručuje odolnosť v takmer akýchkoľvek podmienkach, zatiaľ čo priľnavá gumová podrážka poskytuje bezpečnú trakciu pri pohybe v rýchlom mestskom prostredí. Z nášho pohľadu ide o jeden z najkrajších modelov s logom Adidas Originals, ktorý nie je opozeraný.

Adidas Originals Roelee SPZL FC
Zdroj: Queens
Pozri si celú ponuku v online obchode Queens
Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK QUEENS WISHLIST
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Zdroj: queens.sk
Foto: Queens
Náhľadový obrázok: Just Fresh Kicks
Domov
