Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop
dnes 28. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 4:51
Richard Balog

Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens

Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
Zdroj: Moon Boot®
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Od mainstreamu až po high-end štýl, s ktorým budeš neprehliadnuteľný/-á.

November a zima sú za rohom a s nimi tiež potreba spoľahlivej a zároveň štýlovej obuvi, ktorá zvládne nepriaznivé počasie.

Či už preferuješ trendy modely, minimalistické siluety, mäkký semiš, robustné podrážky alebo futuristický vzhľad, tento rok je výber v online obchode Footshop pestrý – od značiek UGG® či Moon Boot®, cez Timberland, až po Rick Owens.

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na spoznávanie sveta.

Pozri si všetky produkty v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00

Clarks Originals® Meare Walla 130 €

Na úvod zoznamu sme vybrali model vhodný na jeseň a suchú zimu v meste – Clarks Originals® Meare Walla má anatomickú stielku pre maximálny komfort a ľahkú konštrukciu zo semišu.

V súlade s DNA značky je obuv vybavená krepovým lemom a tvrdou gumovou podrážkou, vďaka čomu spája tradičný štýl s modernými inováciami. Subtílne logo Wallabees na bočnom paneli odkazuje na ikonické korene, zatiaľ čo pridaný detail v podobe prúžka na päte dodáva nadčasovej siluete fresh vzhľad.

Novinka je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke aj vo vyhotovení „Mule“ so zateplenou stielkou. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 113 eur.

Clarks Originals® Meare Walla
Zdroj: Footshop

Moon Boot® EVX Mule 137,95 €

Zostaň v teple a zároveň buď štýlová v modeli Moon Boot® EVX Mule. Novinka v produktovom portfóliu obľúbenej značky miliónov žien je vyrobená z nylonu, ktorý dopĺňa charakteristické šnúrovanie a logo z oboch bočných strán.

Fresh vyhotovenie vychádza z originálnej siluety Moon Boot®, pričom má nízky slip-on strih a je pripravený na mestské ulice. Model je okrem odolného zvršku v čiernej farbe vybavený ľahkou medzipodrážkou a prísavkami na gumovej podrážke, ktoré zabezpečujú stabilitu pri chôdzi.  

Moon Boot® EVX Mule
Zdroj: Footshop

UGG® Taz II W 149,95 €

Model, ktorý bol v trendoch už minulý rok, je späť vo vylepšenej verzii s ľahkou platformou a detailným prešívaním UGGbraid.

UGG® Taz II ponúka jedinečný mestský štýl v kombinácii s maximálnym pohodlím. Zvršok je vyrobený z hladkého semišu s mäkkou plyšovou podšívkou, zatiaľ čo podrážka je z cukrovej trstiny a má vylepšený tvar pre plynulý pohyb. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš okrem sivého vyhotovenia tiež tmavohnedú, béžovú a čiernu verziu. Všetky za rovnakú cenu.

UGG® Taz II W
Zdroj: Footshop

Moon Boot® Icon Low 164,95 €

Ani v tohtoročnom zozname nesmie chýbať model Moon Boot® Icon Low, ktorý určite dobre poznáš. Nízka verzia nenapodobiteľného štýlu Icon je inšpirovaná high-tech výstrojom astronautov.

Obuv má zvršok z kombinácie nylonu a ďalších syntetických materiálov, ľahkú medzipodrážku a gumovú podrážku s prísavkami podobne ako vyhotovenie EVX Mule, ktoré je vyššie. Najviac nás oslovila krémová schéma s bielymi podpisovými kódmi značky, ale krok vedľa neurobíš ani čierno-bielou klasikou alebo zelenou verziou.

Moon Boot® Icon Low
Zdroj: Footshop

UGG® Tazzelle W 169,95 €

Miluješ model Tazz, ale túžiš po niečom novom, neopozeranom a ešte väčšom pohodlí od značky UGG®? Odpoveďou je štýl s názvom Tazzelle, ktorý je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke.

Táto mäkká plyšová obuv je vyrobená z odolného semišu v tmavohnedej farbe a pružnú platformu s penovou technológiou, ktorá je vyrobená z cukrovej trstiny. Vnútro je lemované ovčou kožou, ktorá pokračuje aj na luxusnom golieri.

V predaji je tiež svetlohnedá verzia. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je 147 eur.

UGG® Tazzelle W
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny 22. októbra 2025 o 12:00

KEEN Kosa Chelsea Boots 179,95 €

Zatiaľ čo prvá časť zoznamu patrila najmä ženským tvarom, teraz sa pozrieme na unisex a mužské štýly, ktoré si zaslúžia tvoju pozornosť.

Model KEEN Kosa Chelsea Boots má nadčasový vzhľad s robustnou gumovou podrážkou, ktorá podčiarkne tvoj štýl a zároveň zabezpečuje stabilitu aj v nespevnenom teréne. Zvršok v čiernej farbe je vyrobený z kože s vodoodolnou povrchovou úpravou a penová stielka, respektíve polstrovanie, sú zárukou komfortu aj počas celodenného nosenia.

Obuv ľahko zladíš s džínsami či širokými nohavicami a v prípade žien aj so šatami a sukňou v akejkoľvek dĺžke.

KEEN Kosa Chelsea Boots
Zdroj: Footshop

Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boots 220 €

Jeden z najikonickejších modelov obuvi, ktorý ľahko rozpoznáš z diaľky – Timberland 6 Inch v rámci svojich posledných ready-to-wear kolekcií upravili aj módne domy Louis Vuitton či Acne Studios, ale v originálnom vyhotovení vyzerá jednoducho najlepšie.

Klasika v charakteristickom hnedom odtieni s podtitulom „Wheat“ má prémiový kožený zvršok s čiernym panelom na päte a zlatými kovovými očkami na nylonové šnúrky. Vďaka konštrukcii s vodoodolnou úpravou a hrubej gumovej podrážke zostaneš v suchu v každom počasí. Bonusom je vnútorná izolácia PrimaLoft Eco pre dokonalý zážitok z nosenia.

Využi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 30 eur.

Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boots
Zdroj: Footshop

Oakley Meridian Low EXT 245 €

Ak uprednostňuješ počas jesene, respektíve zimy, obuv zo syntetických materiálov, potom je pre teba ako stvorený model Meridian Low EXT od značky Oakley, ktorá nevyrába len skvelé športové slnečné okuliare.

Robustný a inovatívny kúsok, v ktorom zvládneš všetky prekážky, má odolný semišový zvršok s podšívkou z polyesteru a tvrdú gumovú podrážku Vibram®, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre armádnu kolekciu značky. Novinka v čiernom vyhotovení je tiež vybavená odnímateľnou nepremokavou manžetou s reverzným zipsom pre ľahké obúvanie a vyzúvanie, ktorá v prípade potreby poskytuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Jedinečný vzhľad dopĺňa kovové logo Oakley Ellipse. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 213 eur.

Oakley Meridian Low EXT
Zdroj: Footshop

Rick Owens Leather Boots x Dr. Martens 370 €

Rick Owens patrí medzi našich obľúbených módnych návrhárov a svoju estetiku tentoraz prepožičal obuvi od značky Dr. Martens, ktorá je bestsellerom v online obchode Footshop.

Výrazný model kožených topánok kombinuje hrubú štvorcovú podrážku s oceľovým špicom a pútavými detailmi – šnurovaním s perleťovým efektom, predĺženým jazykom a kovovými prvkami s povrchovou úpravou z paládia vrátane očiek, háčikov a zipsového zapínania z bočnej strany. Originálny vzhľad dotvára perleťové prešívanie okolo celého obvodu.

Ak máš dosť odvahy, pozri si tiež model Dr. Martens 1460 Megalace® s charakteristickým avantgardným rukopisom návrhára Ricka Owensa. Cena je pri oboch štýloch rovnaká, a to približne 320 eur s naším zľavovým kódom RF13.

Rick Owens Leather Boots, Dr. Martens
Zdroj: Footshop

Heliot Emil Hiking Boots 620 €

Náš posledný tip na atraktívnu zimnú obuv padol na model od high-end techwearovej značky Heliot Emil, ktorá sa stala virálnou po prehliadke s horiacim mužom na móle počas týždňa módy v Paríži v roku 2023.

Návrhársky tím značky odhalil v novej kolekcii cool model čiernych turistických topánok z kože a semišu s tonálnym šnúrovaním a integrovaným karabínovým zapínaním na päte. Robustná konštrukcia s kontrastnými striebornými očkami stojí na hrubej gumovej podrážke s výstupkami pre najlepšiu možnú stabilitu v akomkoľvek teréne.

Cena je priamoúmerná kvalite a predstavuje takmer presne 540 eur s naším zľavovým kódom RF13.

Heliot Emil Hiking Boots
Zdroj: Footshop

BONUS

MM6 Maison Margiela Show Ankle Boots 690 €

Elegantné topánky z dielní MM6 Maison Margiela sme uviedli ako bonus z jednoduchého dôvodu – sú viac efektné ako využiteľné na každodenné nosenie. Kožený model s hranatou platformou a členkovou výškou stojí na vysokých podpätkoch v okrúhlom tvare. Oceňujeme detaily, ako napríklad číslicu 6 zo spodnej strany podrážky alebo biele prešívanie na päte. K dispozícii je tiež sivo-čierna verzia za rovnakú cenu.

P. S. Pozri si tiež zoznam s TOP zimnou obuvou pre mužov, v ktorom nájdeš cenovo dostupné štýly aj pôsobivé high fashion modely.

MM6 Maison Margiela Show Ankle Boots
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky produkty v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Odporúčané
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň 9. októbra 2025 o 10:00
Odporúčané
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00
Odporúčané
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny 22. októbra 2025 o 12:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK QUEENS WISHLIST
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 2 dňami
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
včera o 17:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 21 minútami
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Storky
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lifestyle news
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec pred 7 minútami
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? pred 55 minútami
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT pred hodinou
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné pred 2 hodinami
VIDEO: Pred pražskou nemocnicou sa pobili dvaja muflóni. Zábery z ich stretu sa stali virálnymi pred 3 hodinami
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru dnes o 13:19
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život dnes o 12:07
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure dnes o 11:15
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného dnes o 10:26
Musk oficiálne spustil Grokipediu. Je postavená na AI a konkurovať má Wikipedii dnes o 08:36
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Správy počasie Európska únia
Viac
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
pred 27 minútami
Poslanci schválili hodnotu rýchlosti chôdze. Je stanovená na 6 km/h
pred hodinou
Odpis ePN má nový vizuál. Prinášame o ňom potrebné detaily
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
Topánky
pred 2 dňami
V spolupráci
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
pred 2 dňami
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
20. 10. 2025 14:00
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
včera o 11:00
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur
23. 10. 2025 14:10
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
24. 10. 2025 11:17
TOP hydratačné produkty na telo, ktoré ti pomôžu prežiť chladnejšie mesiace bez suchej pokožky. Poteší ťa aj ich cena
TOP hydratačné produkty na telo, ktoré ti pomôžu prežiť chladnejšie mesiace bez suchej pokožky. Poteší ťa aj ich cena
dnes o 10:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Viac z Osobnosti Všetko
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
včera o 17:41
Musk oficiálne spustil Grokipediu. Je postavená na AI a konkurovať má Wikipedii
dnes o 08:36
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovke
dnes o 07:38

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 19 minútami
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 19 minútami
Čo ho na americkej univerzite najviac šokovalo?
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
V spolupráci
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
pred 3 hodinami
Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu
PR správa
Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu
dnes o 13:13
KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel
KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel
dnes o 11:00
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
dnes o 10:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
včera o 17:41
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovke
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovke
dnes o 07:38
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia