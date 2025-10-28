Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens

Od mainstreamu až po high-end štýl, s ktorým budeš neprehliadnuteľný/-á.
November a zima sú za rohom a s nimi tiež potreba spoľahlivej a zároveň štýlovej obuvi, ktorá zvládne nepriaznivé počasie.
Či už preferuješ trendy modely, minimalistické siluety, mäkký semiš, robustné podrážky alebo futuristický vzhľad, tento rok je výber v online obchode Footshop pestrý – od značiek UGG® či Moon Boot®, cez Timberland, až po Rick Owens.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na spoznávanie sveta.
Clarks Originals® Meare Walla – 130 €
Na úvod zoznamu sme vybrali model vhodný na jeseň a suchú zimu v meste – Clarks Originals® Meare Walla má anatomickú stielku pre maximálny komfort a ľahkú konštrukciu zo semišu.
V súlade s DNA značky je obuv vybavená krepovým lemom a tvrdou gumovou podrážkou, vďaka čomu spája tradičný štýl s modernými inováciami. Subtílne logo Wallabees na bočnom paneli odkazuje na ikonické korene, zatiaľ čo pridaný detail v podobe prúžka na päte dodáva nadčasovej siluete fresh vzhľad.
Novinka je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke aj vo vyhotovení „Mule“ so zateplenou stielkou. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 113 eur.
Moon Boot® EVX Mule – 137,95 €
Zostaň v teple a zároveň buď štýlová v modeli Moon Boot® EVX Mule. Novinka v produktovom portfóliu obľúbenej značky miliónov žien je vyrobená z nylonu, ktorý dopĺňa charakteristické šnúrovanie a logo z oboch bočných strán.
Fresh vyhotovenie vychádza z originálnej siluety Moon Boot®, pričom má nízky slip-on strih a je pripravený na mestské ulice. Model je okrem odolného zvršku v čiernej farbe vybavený ľahkou medzipodrážkou a prísavkami na gumovej podrážke, ktoré zabezpečujú stabilitu pri chôdzi.
UGG® Taz II W – 149,95 €
Model, ktorý bol v trendoch už minulý rok, je späť vo vylepšenej verzii s ľahkou platformou a detailným prešívaním UGGbraid.
UGG® Taz II ponúka jedinečný mestský štýl v kombinácii s maximálnym pohodlím. Zvršok je vyrobený z hladkého semišu s mäkkou plyšovou podšívkou, zatiaľ čo podrážka je z cukrovej trstiny a má vylepšený tvar pre plynulý pohyb. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš okrem sivého vyhotovenia tiež tmavohnedú, béžovú a čiernu verziu. Všetky za rovnakú cenu.
Moon Boot® Icon Low – 164,95 €
Ani v tohtoročnom zozname nesmie chýbať model Moon Boot® Icon Low, ktorý určite dobre poznáš. Nízka verzia nenapodobiteľného štýlu Icon je inšpirovaná high-tech výstrojom astronautov.
Obuv má zvršok z kombinácie nylonu a ďalších syntetických materiálov, ľahkú medzipodrážku a gumovú podrážku s prísavkami podobne ako vyhotovenie EVX Mule, ktoré je vyššie. Najviac nás oslovila krémová schéma s bielymi podpisovými kódmi značky, ale krok vedľa neurobíš ani čierno-bielou klasikou alebo zelenou verziou.
UGG® Tazzelle W – 169,95 €
Miluješ model Tazz, ale túžiš po niečom novom, neopozeranom a ešte väčšom pohodlí od značky UGG®? Odpoveďou je štýl s názvom Tazzelle, ktorý je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke.
Táto mäkká plyšová obuv je vyrobená z odolného semišu v tmavohnedej farbe a pružnú platformu s penovou technológiou, ktorá je vyrobená z cukrovej trstiny. Vnútro je lemované ovčou kožou, ktorá pokračuje aj na luxusnom golieri.
V predaji je tiež svetlohnedá verzia. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je 147 eur.
KEEN Kosa Chelsea Boots – 179,95 €
Zatiaľ čo prvá časť zoznamu patrila najmä ženským tvarom, teraz sa pozrieme na unisex a mužské štýly, ktoré si zaslúžia tvoju pozornosť.
Model KEEN Kosa Chelsea Boots má nadčasový vzhľad s robustnou gumovou podrážkou, ktorá podčiarkne tvoj štýl a zároveň zabezpečuje stabilitu aj v nespevnenom teréne. Zvršok v čiernej farbe je vyrobený z kože s vodoodolnou povrchovou úpravou a penová stielka, respektíve polstrovanie, sú zárukou komfortu aj počas celodenného nosenia.
Obuv ľahko zladíš s džínsami či širokými nohavicami a v prípade žien aj so šatami a sukňou v akejkoľvek dĺžke.
Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boots – 220 €
Jeden z najikonickejších modelov obuvi, ktorý ľahko rozpoznáš z diaľky – Timberland 6 Inch v rámci svojich posledných ready-to-wear kolekcií upravili aj módne domy Louis Vuitton či Acne Studios, ale v originálnom vyhotovení vyzerá jednoducho najlepšie.
Klasika v charakteristickom hnedom odtieni s podtitulom „Wheat“ má prémiový kožený zvršok s čiernym panelom na päte a zlatými kovovými očkami na nylonové šnúrky. Vďaka konštrukcii s vodoodolnou úpravou a hrubej gumovej podrážke zostaneš v suchu v každom počasí. Bonusom je vnútorná izolácia PrimaLoft Eco pre dokonalý zážitok z nosenia.
Využi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 30 eur.
Oakley Meridian Low EXT – 245 €
Ak uprednostňuješ počas jesene, respektíve zimy, obuv zo syntetických materiálov, potom je pre teba ako stvorený model Meridian Low EXT od značky Oakley, ktorá nevyrába len skvelé športové slnečné okuliare.
Robustný a inovatívny kúsok, v ktorom zvládneš všetky prekážky, má odolný semišový zvršok s podšívkou z polyesteru a tvrdú gumovú podrážku Vibram®, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre armádnu kolekciu značky. Novinka v čiernom vyhotovení je tiež vybavená odnímateľnou nepremokavou manžetou s reverzným zipsom pre ľahké obúvanie a vyzúvanie, ktorá v prípade potreby poskytuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
Jedinečný vzhľad dopĺňa kovové logo Oakley Ellipse. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 213 eur.
Rick Owens Leather Boots x Dr. Martens – 370 €
Rick Owens patrí medzi našich obľúbených módnych návrhárov a svoju estetiku tentoraz prepožičal obuvi od značky Dr. Martens, ktorá je bestsellerom v online obchode Footshop.
Výrazný model kožených topánok kombinuje hrubú štvorcovú podrážku s oceľovým špicom a pútavými detailmi – šnurovaním s perleťovým efektom, predĺženým jazykom a kovovými prvkami s povrchovou úpravou z paládia vrátane očiek, háčikov a zipsového zapínania z bočnej strany. Originálny vzhľad dotvára perleťové prešívanie okolo celého obvodu.
Ak máš dosť odvahy, pozri si tiež model Dr. Martens 1460 Megalace® s charakteristickým avantgardným rukopisom návrhára Ricka Owensa. Cena je pri oboch štýloch rovnaká, a to približne 320 eur s naším zľavovým kódom RF13.
Heliot Emil Hiking Boots – 620 €
Náš posledný tip na atraktívnu zimnú obuv padol na model od high-end techwearovej značky Heliot Emil, ktorá sa stala virálnou po prehliadke s horiacim mužom na móle počas týždňa módy v Paríži v roku 2023.
Návrhársky tím značky odhalil v novej kolekcii cool model čiernych turistických topánok z kože a semišu s tonálnym šnúrovaním a integrovaným karabínovým zapínaním na päte. Robustná konštrukcia s kontrastnými striebornými očkami stojí na hrubej gumovej podrážke s výstupkami pre najlepšiu možnú stabilitu v akomkoľvek teréne.
Cena je priamoúmerná kvalite a predstavuje takmer presne 540 eur s naším zľavovým kódom RF13.
BONUS
MM6 Maison Margiela Show Ankle Boots – 690 €
Elegantné topánky z dielní MM6 Maison Margiela sme uviedli ako bonus z jednoduchého dôvodu – sú viac efektné ako využiteľné na každodenné nosenie. Kožený model s hranatou platformou a členkovou výškou stojí na vysokých podpätkoch v okrúhlom tvare. Oceňujeme detaily, ako napríklad číslicu 6 zo spodnej strany podrážky alebo biele prešívanie na päte. K dispozícii je tiež sivo-čierna verzia za rovnakú cenu.
P. S. Pozri si tiež zoznam s TOP zimnou obuvou pre mužov, v ktorom nájdeš cenovo dostupné štýly aj pôsobivé high fashion modely.