Objav najzaujímavejšie voľby pre tohtoročnú sezónu a nájdi pár, v ktorom zvládneš zimu s prehľadom.
Dátum v kalendári síce ukazuje len polovicu októbra, ale ranné a nočné teploty v niektorých častiach Slovenska sú blízko bodu mrazu. Ak sa chceš pripraviť na zimu, ktorá prináša nielen chladné a vlhké počasie, ale aj výzvu nájsť odolnú a zároveň štýlovú obuv v predstihu, nižšie je zoznam TOP 10 modelov zimnej obuvi pre mužov.
Najlepšie vyhotovenia spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný vzhľad, ktorý zvýrazní tvoje každodenné outfity. Či už hľadáš robustné topánky do snehu a blata alebo sofistikované čižmy do mestského prostredia, značky ako Massimo Dutti, Arket, Timberland, Diemme či Bottega Veneta ponúkajú širokú škálu rôznych možností.
Vyber si správny pár, ktorý sa postará o tvoje pohodlie počas nasledujúcich mesiacov.
Massimo Dutti Moc Toe Nappa Boots – 169 €
Značka Massimo Dutti, ktorá patrí pod konzorcium Inditex, ponúka kvalitnú módu za adekvátne ceny, čo platí aj v prípade obuvi. Model Moc Toe z nappa kože je inšpirovaný klasickými mužskými mokasínami, ale je prispôsobený do podoby topánok so šnúrovaním, ktoré sú ideálne na každodenné nosenie počas zimnej sezóny.
Elegantná kožená obuv vyrobená v Portugalsku je k dispozícii v tmavohnedom vyhotovení s čiernymi detailmi a spája pohodlie a moderný mestský vzhľad. Cena je 169 eur.
Ak je pre teba model Moc Toe príliš odvážny, skontroluj športovejšiu verziu od značky Massimo Dutti, ktorá vychádza z ikonického štýlu módneho domu Tod's s cenou na úrovni 1 000 eur.
Massimo Dutti Moc Toe Chelsea Boots – 169 €
V ponuke španielskej značky, ktorá má obchody aj v Bratislave, nás oslovili tiež čižmy v štýle Chelsea v úprave Moc Toe po vzore modelu vyššie.
Sezónna novinka zahalená do kvalitnej hovädzej kože v tmavohnedom vyhotovení je vyrobená v Portugalsku, má príjemnú koženú podšívku a stielku, elastický pruh z bočnej strany pre komfortné nosenie a zadný ťahací jazýček pre ľahké obúvanie.
Model Massimo Dutti Moc Toe Chelsea Boots ponúka elegantný a moderný vzhľad, ktorý budeš milovať. K dispozícii je taktiež verzia z kože so semišovou úpravou. Cena je rovnaká, 169 eur.
Timberland 6 Inch Premium Waterproof Boots – 220 €
Obuv, ktorá bude v kurze stále, a to bez ohľadu na sezónne trendy. Model Timberland 6 Inch je ikona streetwearu a hip-hopu, ktorú v poslednom období predstavili aj módne domy Louis Vuitton či Acne Studios.
V ponuke online obchodu Footshop nájdeš množstvo rozličných vyhotovení, spomedzi ktorých sme vybrali štýl v charakteristickom hnedom odtieni „Wheat“ s prémiovým koženým zvrškom s čiernym panelom na päte a zlatými kovovými očkami na nylonové šnúrky, nepremokavou konštrukciou a hrubou gumovou podrážkou, vďaka čomu zostaneš v suchu v akýchkoľvek podmienkach. Bonusom je vnútorná izolácia PrimaLoft Eco. Klasika, na ktorú sa môžeš spoľahnúť.
Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš 30 eur.
Arket Suede Chukka Boots – 229 €
Presne podľa nášho vkusu a súčasných preferencií je model Arket Suede Chukka Boots zahalený do tmavohnedého odtieňa z luxusného semišu.
Novinka v produktovom portfóliu švédskej značky, ktorá patrí pod konzorcium H&M, má robustnú konštrukciu s výrazným tonálnym prešívaním v štýle Chukka, hrubú gumovú podrážku s vrubmi a voskované bavlnené šnúrky v rovnakom odtieni pre jednotný vzhľad.
Topánky ľahko zladíš s džínsami alebo nohavicami v rovnom strihu a poskytnú ti jedinečný štýl aj ochranu pred nepriaznivým počasím. V predaji sú za 229 eur, čo predstavuje skvelý pomer medzi cenou a kvalitou.
G. H. Bass Benson Leather Boots – 330 €
Americká značka G. H. Bass vyrába obuv od roku 1876 a je zárukou kvality a nadčasového dizajnu. Dokonalým príkladom je model kožených topánok Benson, ktorý je inšpirovaný armádnou estetikou z minulého storočia.
Nová verzia ikonického štýlu v čiernom vyhotovení je vyrobená z hladkej kože, ktorých jednotlivé časti sú zošité farebne zladenými niťami, a má gumovú podrážku Vibram® s výstupkami pre zvýšenú odolnosť a trakciu v nepriaznivom teréne. Extra podporu pri chôdzi zabezpečuje polstrovaná stielka a pevné šnúrovanie.
V ponuke online obchodu MR PORTER nájdeš tiež hnedú verziu s rovnakými parametrami a cenou. Z nášho pohľadu ide o zlatú strednú cestu.