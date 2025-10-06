Kategórie
dnes 6. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:52
Richard Balog

Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov

Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images
MÓDA MÓDA TRENDY
Ak máš partnerku, priprav sa, že svoju novú jesennú bundu uvidíš často aj na nej.

Tohtoročné trendy v office móde pre ženy aj mužov sme rozobrali v samostatných článkoch, a tak nastal správny čas postupne predstaviť kúsky, ktoré by nemali chýbať v tvojom jesennom šatníku.

Jeseň 2025 patrí okrem iného workwear estetike, a zatiaľ čo v minulosti bola typická pre robotníkov, tak v súčasnosti dominuje prehliadkovým mólam aj lookbookom streetwearových značiek.

V dnešnom článku sa pozrieme na TOP štýly pracovných búnd, známe aj ako utility alebo workwear jackets. Funkčnosť a praktickosť pritom nie sú ich jedinými prednosťami – sú štýlové, univerzálne a majú správnu mieru odolnosti, ktorú oceníš v chladnom a sychravom počasí. Skvelé strihy z pevných materiálov, šité s premysleným strihom a pohodlné na nosenie sú fresh ako zatiaľ nikdy predtým.

Nech si už vyberieš akýkoľvek model – klasiku s výšivkou Carhartt WIP, kúsok v štýle quiet luxury za férovú cenu od COS či Massimo Dutti alebo ťa ohúri prepracovaná verzia od módneho domu Dries Van Noten, nezabudni, že čím častejšie budeš tieto bundy nosiť, tým lepšie budú vyzerať.

P. S. Ak hľadáš viac tipov na cool jesenné bundy, pozri si tento článok.

Pharrell Williams v hnedom modeli utility jacket zo spoločnej kolekcie značiek Sacai a Carhartt WIP.
Pharrell Williams v hnedom modeli utility jacket zo spoločnej kolekcie značiek Sacai a Carhartt WIP. Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images
Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných známych tvárí, ale tiež náhodné stylingy z ulice a eventov v našich končinách, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
H&M Atelier Short Canvas Utility Jacket 119 €

Známy reťazec H&M vydal 2. októbra novú sezónnu kolekciu pod hlavičkou línie Atelier, ktorá ponúka prémiovú kvalitu za férové ceny, pričom v ponuke nájdeš aj atraktívnu bundu v pracovnom štýle.

Je vyrobená z bavlneného plátna s kontrastným keprovým golierom. Má voľný strih a zapínanie na zips prekryté s patentnými gombíkmi. Samozrejmosťou sú našité predné vrecká, tunelové sťahovanie aj podšívka s dvomi ďalšími vreckami na odkladanie.

H&M Atelier
Zdroj: H&M

Massimo Dutti Water-Repellent Toggle Jacket 149 €

Veľmi zaujímavý model nájdeš aj v ponuke značky Massimo Dutti. Bunda s vodoodpudivou povrchovou úpravou je vyrobená z mäkkého materiálu a má klasicky košeľový golier. Nadčasový čierny kúsok má zapínanie na zips prekryté légou s výraznými patentkami, dve bočné vrecká s klopou a zapínaním na patentky a vnútorné vrecko na zips. Cena je 145 eur.

Massimo Dutti
Zdroj: Massimo Dutti

Carhartt WIP Detroit Cotton-Canvas Jacket 180 €

Najikonickejší model pracovnej bundy – takto by sme v stručnosti charakterizovali model Carhartt WIP Detroit, ktorý je v predaji vo viacerých farebných a materiálových vyhotoveniach.

V ponuke MR PORTER nás oslovil hnedý štýl podobný modelu zo spoločnej kolekcie značiek Carhartt WIP a Sacai, ktorý má oblečený Pharrell Williams na fotografii vyššie. Bunda má široký strih, je vyrobená z organickej bavlny a plátna. Je zakončená menčestrovým golierom a ikonickou nášivkou s logom.

Carhartt WIP
Zdroj: MR PORTER
Foto: Getty Images, H&M, Massimo Dutti, MR PORTER, COS, Barbour, The Frankie Shop
Náhľadový obrázok: Edward Berthelot/Getty Images
