Ktorý z týchto štýlov využiješ v rámci svojich pracovných outfitov v najbližších týždňoch?
Ako sme sľúbili v minulotýždňovom článku s 8 tipmi na dokonalý office outfit v roku 2025 pre ženy, predstavujeme sprievodcu svetom mužskej kancelárskej módy.
Mužská office móda v roku 2025 nie je nudná, ale naopak zábavná a ponúka množstvo možností, ako vyjadriť svoju osobnosť. Stačí, ak sa rozhliadneš okolo seba počas rannej cesty do práce, respektíve otvoríš Instagram, a rýchlo zistíš, že neexistuje jeden dress code.
Rôzne povolania vytvorili odlišné štýly, pričom otázka, čo si máš obliecť do práce, závisí do veľkej miery od toho, do akého pracovného prostredia smerujú každé ráno tvoje kroky. Vybrali sme 6 fresh tipov – od korporátnej estetiky cez uvoľnenú atmosféru až po kreatívneho vizionára.
Sako s dvojradovým zapínaním
Sako je univerzálny módny kúsok, ktorý by nemal chýbať v žiadnom mužskom ani ženskom šatníku, pričom využitie má aj mimo pracovného prostredia a formálne udalosti.
Zatiaľ čo pre ženy sme do zoznamu office módnych trendov v roku 2025 vybrali modely v oversized strihoch, v prípade mužov sme uprednostnili sofistikovanú voľbu, ktorá vyzerá rovnako dobre v rámci obleku aj casual kombinácií. Double-breasted strih prináša štruktúru a eleganciu, čo dnes módne značky adaptujú v modernejších verziách — o trochu menej boxy, ale s tvarovaním a skosením v páse.
Venuj pozornosť jednoduchým a pohodlným kombináciám, alebo nájdi odvahu a skombinuj dobre strihané sako s dvojradovým zapínaním s džínsami v širokom strihu a výrazným tričkom. Ako obuv zvoľ kožené mokasíny a nezabudni ani na doplnky. Samozrejme, len v prípade, že ti to pracovné prostredie umožňuje.