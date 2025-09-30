Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 3:40
Richard Balog

Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf

Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf
Zdroj: Jeremy Moeller/Getty Images
MÓDA MÓDA TRENDY ZOOM IN: BACK2REALITY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ktorý z týchto štýlov využiješ v rámci svojich pracovných outfitov v najbližších týždňoch?

Ako sme sľúbili v minulotýždňovom článku s 8 tipmi na dokonalý office outfit v roku 2025 pre ženy, predstavujeme sprievodcu svetom mužskej kancelárskej módy.

Mužská office móda v roku 2025 nie je nudná, ale naopak zábavná a ponúka množstvo možností, ako vyjadriť svoju osobnosť. Stačí, ak sa rozhliadneš okolo seba počas rannej cesty do práce, respektíve otvoríš Instagram, a rýchlo zistíš, že neexistuje jeden dress code.

Rôzne povolania vytvorili odlišné štýly, pričom otázka, čo si máš obliecť do práce, závisí do veľkej miery od toho, do akého pracovného prostredia smerujú každé ráno tvoje kroky. Vybrali sme 6 fresh tipov – od korporátnej estetiky cez uvoľnenú atmosféru až po kreatívneho vizionára.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či kancelárskeho prostredia po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
Odporúčané
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00

Sako s dvojradovým zapínaním 

Sako je univerzálny módny kúsok, ktorý by nemal chýbať v žiadnom mužskom ani ženskom šatníku, pričom využitie má aj mimo pracovného prostredia a formálne udalosti. 

Zatiaľ čo pre ženy sme do zoznamu office módnych trendov v roku 2025 vybrali modely v oversized strihoch, v prípade mužov sme uprednostnili sofistikovanú voľbu, ktorá vyzerá rovnako dobre v rámci obleku aj casual kombinácií. Double-breasted strih prináša štruktúru a eleganciu, čo dnes módne značky adaptujú v modernejších verziách — o trochu menej boxy, ale s tvarovaním a skosením v páse.

Venuj pozornosť jednoduchým a pohodlným kombináciám, alebo nájdi odvahu a skombinuj dobre strihané sako s dvojradovým zapínaním s džínsami v širokom strihu a výrazným tričkom. Ako obuv zvoľ kožené mokasíny a nezabudni ani na doplnky. Samozrejme, len v prípade, že ti to pracovné prostredie umožňuje. 

Street Style, New York
Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA TRENDY ZOOM IN: BACK2REALITY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Foto: Getty Images
Náhľadový obrázok: Jeremy Moeller/Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
včera o 13:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
včera o 17:00
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred hodinou
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
včera o 12:00
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
včera o 11:30
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe pred 44 minútami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka pred hodinou
Adela sa vyjadrila k neodvysielanému dielu s manželom Viktorom. STVR podľa nej neprimerane zasahuje do dramaturgie pred 2 hodinami
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom pred 2 hodinami
Na festivale Colours of Ostrava vystúpia Twenty One Pilots pred 3 hodinami
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene dnes o 14:39
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S režisérom šou čakajú dieťa dnes o 13:55
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať dnes o 13:11
Spravodajstvo
Marek Krajčí Správy počasie Počasie Rusko
Viac
USA zvyšujú zbrojenie pre možný konflikt. Pentagón žiada štvornásobnú výrobu rakiet proti Číne
pred 20 minútami
V meste na východe Slovenska spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia varuje obyvateľov
pred hodinou
Po hlasovaní za novelu ústavy vylúčili Krátkeho z klubu. Krajčí dostal od Matoviča druhú šancu, vraj si priznal chybu
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 2 dňami
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
V spolupráci
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
23. 9. 2025 10:00
OUTFIT CHECK slovenských a českých celebrít. Inšpiruj sa stylingom od Ivany Mentlovej či Yakshu
OUTFIT CHECK slovenských a českých celebrít. Inšpiruj sa stylingom od Ivany Mentlovej či Yakshu
včera o 11:00
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
včera o 12:23
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
26. 9. 2025 16:00
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
25. 9. 2025 14:03
Viac z Zaujímavosti Všetko
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zahraničné
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred hodinou
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
dnes o 11:00
Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
dnes o 13:00
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Kultúra Všetko
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Slovensko
24. 9. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 2 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred hodinou
Oplatí sa investovať do nehnuteľností pri mori?
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
pred 3 hodinami
Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf
Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf
dnes o 14:00
Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
V spolupráci
Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
dnes o 13:00
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
včera o 17:19
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
včera o 15:38
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať
dnes o 13:11
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S režisérom šou čakajú dieťa
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S režisérom šou čakajú dieťa
dnes o 13:55
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia