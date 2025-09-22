Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:39
Richard Balog

Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy

Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
Zdroj: Christian Vierig/Getty Images
MÓDA MÓDA TRENDY ZOOM IN: BACK2REALITY
Kombinácia sofistikovaného štýlu a pohodlia je v kancelárskom prostredí na nezaplatenie.

Ráno pred odchodom do práce stojíš pred šatníkom a rozmýšľaš, čo si oblečieš – kombinácie, ktoré máš overené, nechceš nosiť každý deň a tvoja módna fantázia narazila do múru.

Určite si na podobný problém narazila aj ty, a preto sme zostavili zoznam s tipmi na ženskú office módu v roku 2025, ktorá je pestrejšia a oveľa zaujímavejšia, ako si možno myslíš.

Inšpiráciu sme hľadali vo svete high fashion, ale aj v uliciach, aby sme našli perfektné pracovné outfity, ktoré nepôsobia príliš formálne a korporátne. Viacero zo štýlov, ktoré si predstavíme, obsahuje prvky charakteristického office oblečenia – ako sú saká, elegantné nohavice, košele a podobne, avšak sú navrhnuté moderným, nenúteným spôsobom pre dnešné pracujúce ženy. V zozname však nájdeš aj niekoľko prekvapivých trendy kúskov, v ktorých zaujmeš na každom meetingu či obede s kolegami.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
Vintage estetika s puncom luxusu

Vintage módna estetika je v posledných sezónach v HOT trendoch, a to nielen v uliciach svetových metropol počas týždňov módy, ale aj v pracovnom prostredí.

Svoj office look môžeš doplniť o štýlový kúsok na množstvo spôsobov a pri troche šťastia s hľadaním v sekáčoch aj ušetríš. Siahni po netradičnej košeli či blúzke s retro nádychom, zvonových nohaviciach alebo kravate s originálnym vzorom, ktorú nájdeš v otcovom šatníku. Udrž však rovnováhu s neutrálnymi základnými modelmi, aby si bola stále chic a aktuálna. Punc luxusu dosiahneš vďaka cool kabelke, šperkom alebo dizajnérskym slnečným okuliarom.

Tento vzhľad je roztomilý a ležérny, ale stále vhodný pre uvoľnené kancelárske prostredie.

Street Style, New York
Zdroj: Christian Vierig/Getty Images

Maxi dlhé modely šiat

Našim druhým tipom sú maxi dlhé modely šiat, ktoré v redakcii považujeme za jeden z najjednoduchších spôsobov, ako vyraziť do officu, ale aj von s priateľmi v nenútenom sofistikovanom štýle.

S príchodom jesene a zimy odporúčame siahnuť po úpletových modeloch z mäkkých materiálov, ktoré sú ideálnym riešením, ak chceš zostať v teple a pohodlí. V súlade s neformálnym kancelárskym štýlom siahni po minimalistických doplnkoch – decentných šperkoch, malých kabelkách či obuvi na nízkych podpätkoch, ktoré jemne zvýraznia siluetu.

Atraktívne maxi dlhé šaty nájdeš v známych obchodoch ako COS či Massimo Dutti, ale aj v Zare.

Street Style, New York
Zdroj: Christian Vierig/Getty Images

Hnedá farba

Každú sezónu je v trendoch iná farba a tohtoročná jeseň patrí tmavohnedému odtieňu, ktorý je častokrát označený aj ako „Espresso“. Hnedá je stále viac populárna medzi mladými a je vnímaná ako elegantná, neutrálna a nadčasová farba, ktorá sa skvele hodí na rôzne príležitosti a štýly.

Vďaka tomu ju môžeš zakomponovať aj do svojich kancelárskych outfitov. Vytipuj si určité kúsky v tmavohnedých tónoch – napríklad koženú obuv, kabát, kabelku alebo sveter v kombinácii so sukňou a dodaj svojim lookom hĺbku a trochu tepla, ktoré počas jesene oceníš.

Isis Valverde vo veste v tmavohnedej farbe od značky Miu Miu.
Isis Valverde vo veste v tmavohnedej farbe od značky Miu Miu. Zdroj: Kirstin Sinclair/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Christian Vierig/Getty Images
