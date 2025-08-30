Noblesné a elegantné siluety v podaní hviezd filmového plátna, ale aj známych modeliek a umelcov.
Prinesie Medzinárodný filmový festival v Benátkach toľko skvelých outfitov z červeného koberca ako veľkolepé májové premiéry nových snímok v Cannes?
Veríme, že áno, a minimálne prvé dva dni ostro sledovaného podujatia v Taliansku, na ktorom má zastúpenie aj slovenský film Otec v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom, boli vskutku bravúrne. Pozri si TOP siluety, ktoré predviedli Cate Blanchett, Barbara Palvin, Heidi Klum s dcérou Leni, Emma Stone alebo George Clooney s manželkou Amal.
82. ročník filmového festivalu sa končí 6. septembra, takže nás čaká mnoho dní módneho glamouru, extravagancie, ale tiež džentlmenskej elegancie v podaní hollywoodskych aj európskych hviezd filmového plátna, modeliek, umelcov či športovcov.
Elegantná, ale odvážna Cate Blanchett
Na úvod zoznamu sme vybrali elegantnú, ale odvážnu siluetu v podaní hereckej hviezdy Cate Blanchett, ktorá prišla na slávnostnú premiéru filmu La Grazia v modeli šiat od ateliéru Armani Privé.
Dlhá čierna silueta mala hlboký výstrih, ktorý jej veľmi pristal, s výrazným lesklým zdobením a, trochu netradične, aj dve predné vrecká. Výsledný vzhľad skúsená herečka dotvorila jemnou vizážou a šperkami.
Paola Turani so šperkami Cartier
Pozornosť fotografov a zástupcov médií si po svojom príchode na červený koberec okamžite získala modelka Paola Turani, ktorá prišla na premiéru filmu La Grazia oblečená v úzkej červeno-čiernej róbe Galia Lahav.
177 centimetrov vysoká tmavovláska doplnila atraktívnu siluetu s odhalenými ramenami aj chrbtom o sériu zlatých šperkov od značky Cartier vrátane modelu hodiniek Baignoire v mini verzii s koženým náramkom.
Gué v čiernom obleku Mordecai
Na premiéru filmu La Grazia, ktorý otvoril 82. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, prišiel aj populárny taliansky raper Gué.
Autor množstva úspešných hitov, ktorý má približne 5 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify, zveril svoj vzhľad na červenom koberci do rúk stylistov a urobil dobre. V čiernom obleku z dielní značky Mordecai, ktorý tvorili minimalistické sako a široké nohavice s vysokým pásom, vyzeral veľmi dobre. Vzhľad doplnil o šperky a slnečné okuliare s tmavými sklami.